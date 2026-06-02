最近、アトレティコとバルセロナの間で大きなトラブルが発生した。原因は、バルサがアトレティコの主力FWアルバレスの獲得に本腰を入れ、このW杯優勝経験者の移籍が現実味を帯びていると報じられたためだ。
AFP
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アントワーヌ・グリーズマンは不在、まもなくジュリアン・アルバレスも去るのか？ アトレティコ・マドリードがスターFWを狙う。
これに対しロヒブランコスはスペイン王者を嘲笑し、アルバレスの放出を否定。むしろ彼は「プロジェクトの要」だと強調した。
それでもバルセロナはすでに1億ユーロのオファーを提示したとされ、月曜日の『ムンド・デポルティーボ』が報じた。
バルセロナだけでなく、チャンピオンズリーグ優勝のパリ・サンジェルマンやイングランド王者のアーセナルも関心を示しているという。
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アトレティコが攻撃陣を再編：ビクター・オシメンが候補に浮上
そのため、アトレティコがトップクラスの代替選手を探すのは理解できる。『ムンド・デポルティーボ』によると、昨季4位の同クラブはビクター・オシメンに照準を定めている。
オシムヘンはこの夏、レンタルからガラタサライに完全移籍し、チームのトルコリーグ連覇に貢献。契約は2029年までで、移籍金は7000万～1億ユーロと報じられている。
マンチェスター・ユナイテッドも獲得候補の筆頭に挙げているという。
アルバレスの去就に関わらず、アトレティコは前線補強が急務だ。アントワーヌ・グリーズマンの退団により、クラブ史上屈指の得点力とアシスト力を誇る選手がチームを去る。
ジュリアン・アルバレス対ビクター・オシメン：2025/26シーズンの統計
ジュリアン・アルバレス
ビクター・オシムヘン
リーグ戦
29
22
リーグ戦でのゴール・アシスト
8/4
CL 15/5
CL出場
15
10
CLでのゴール・アシスト
10/4
7/3
カップ戦
4
1
カップ戦のゴール・アシスト
2/1
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