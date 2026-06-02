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アントワーヌ・グリーズマンは不在、まもなくジュリアン・アルバレスも去るのか？ アトレティコ・マドリードがスターFWを狙う。

ラ・リーガ
移籍情報

アトレティコ・マドリードがビクター・オシメンに注目していると報じられている。ジュリアン・アルバレスの移籍に備える狙いがあるという。

最近、アトレティコとバルセロナの間で大きなトラブルが発生した。原因は、バルサがアトレティコの主力FWアルバレスの獲得に本腰を入れ、このW杯優勝経験者の移籍が現実味を帯びていると報じられたためだ。

  • これに対しロヒブランコスはスペイン王者を嘲笑し、アルバレスの放出を否定。むしろ彼は「プロジェクトの要」だと強調した。

    それでもバルセロナはすでに1億ユーロのオファーを提示したとされ、月曜日の『ムンド・デポルティーボ』が報じた。

    バルセロナだけでなく、チャンピオンズリーグ優勝のパリ・サンジェルマンやイングランド王者のアーセナルも関心を示しているという。

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    アトレティコが攻撃陣を再編：ビクター・オシメンが候補に浮上

    そのため、アトレティコがトップクラスの代替選手を探すのは理解できる。『ムンド・デポルティーボ』によると、昨季4位の同クラブはビクター・オシメンに照準を定めている。

    オシムヘンはこの夏、レンタルからガラタサライに完全移籍し、チームのトルコリーグ連覇に貢献。契約は2029年までで、移籍金は7000万～1億ユーロと報じられている。

    マンチェスター・ユナイテッドも獲得候補の筆頭に挙げているという。

    アルバレスの去就に関わらず、アトレティコは前線補強が急務だ。アントワーヌ・グリーズマンの退団により、クラブ史上屈指の得点力とアシスト力を誇る選手がチームを去る。

  • ジュリアン・アルバレス対ビクター・オシメン：2025/26シーズンの統計



    ジュリアン・アルバレス

    ビクター・オシムヘン

    リーグ戦

    29

    22

    リーグ戦でのゴール・アシスト

    8/4

    CL 15/5

    CL出場

    15

    10

    CLでのゴール・アシスト

    10/4

    7/3

    カップ戦

    4

    1

    カップ戦のゴール・アシスト

    2/1

    -