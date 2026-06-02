アントワーヌ・グリーズマンは不在、まもなくジュリアン・アルバレスも去るのか？ アトレティコ・マドリードがスターFWを狙う。

これに対しロヒブランコスはスペイン王者を嘲笑し、アルバレスの放出を否定。むしろ彼は「プロジェクトの要」だと強調した。

それでもバルセロナはすでに1億ユーロのオファーを提示したとされ、月曜日の『ムンド・デポルティーボ』が報じた。

バルセロナだけでなく、チャンピオンズリーグ優勝のパリ・サンジェルマンやイングランド王者のアーセナルも関心を示しているという。