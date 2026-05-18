アントワーヌ・グリーズマンはホーム最終戦後、バルセロナ移籍という「過ち」についてアトレティコ・マドリードのファンに謝罪した。

アトレティコがジローナに1-0で勝利した後のセレモニーで、グリーズマンは2度の在籍中に支えてくれたサポーターに語った。クラブ歴代最多得点を更新した35歳の彼は、7年前に1億2000万ユーロの移籍金でバルセロナへ移った件を再び説明した。

「最後まで支えてくれてありがとう。本当に素晴らしい」とフランス人選手は語った。「多くの人はすでに許してくれているが、まだ許していない人もいるだろう。改めてバルセロナ移籍について謝罪したい。当時はここでの愛の大きさに気づかなかった。若かったし、間違いを犯した。だが我に返り、ここで再び人生を楽しむためにできる限りのことをしてきた」



