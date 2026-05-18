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アントワーヌ・グリーズマンはホーム最終戦後、バルセロナ移籍という「過ち」についてアトレティコ・マドリードのファンに謝罪した。
メトロポリターノの皆様へ、心よりお詫び申し上げます。
アトレティコがジローナに1-0で勝利した後のセレモニーで、グリーズマンは2度の在籍中に支えてくれたサポーターに語った。クラブ歴代最多得点を更新した35歳の彼は、7年前に1億2000万ユーロの移籍金でバルセロナへ移った件を再び説明した。
「最後まで支えてくれてありがとう。本当に素晴らしい」とフランス人選手は語った。「多くの人はすでに許してくれているが、まだ許していない人もいるだろう。改めてバルセロナ移籍について謝罪したい。当時はここでの愛の大きさに気づかなかった。若かったし、間違いを犯した。だが我に返り、ここで再び人生を楽しむためにできる限りのことをしてきた」
- AFP
アトレティコのレジェンドにとって、トロフィーより愛が大切。
グリーズマンの棚にはヨーロッパリーグとフランス代表でのワールドカップ優勝トロフィーがある。だがアトレティコでラ・リーガやチャンピオンズリーグを制覇できなかったことは今も話題だ。それでもベテランFWは、コルチョネロス（アトレティコ）と築いた絆はスペインで逃したタイトルより価値があると語った。
「リーガやチャンピオンズリーグのトロフィーは獲得できなかったが、この愛の方がずっと価値がある」とグリーズマンはスタジアムでの最後の挨拶で語った。「この想いを一生胸に刻む」。彼の言葉に、在籍中に100アシストを達成した彼を見守ってきた観客から大きな拍手が送られた。
シメオネとオブラクからの賛辞
アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は、チームを去るエースを「クラブ史上最高の選手」と称えた。グリーズマンも即座に感謝を表明し、「あなたの下で世界トップに成長できた。このスタジアムでの熱狂も、すべてあなたに感謝している」と語った。
グリーズマンは「このスタジアムにこれほどの熱気が生まれるのはあなた（シメオネ監督）のおかげです。あなたのおかげで世界王者になり、世界一になった気分を味わえました。心から感謝しています。あなたのために戦えたことを光栄に思います」と語った。
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幕引きとMLS移籍
グリーズマンの引退試合はクラブ通算500試合目とも重なり、彼はアデモラ・ルックマンの決勝点をアシストした。レアル・ソシエダで細身のウインガーだった彼は、アトレティコ・マドリードの歴史で最も得点力のある選手に成長した。国内キャリアの締めくくりとして、これ以上の形はなかった。
彼はビジャレアルでの今季最終戦に出場した後、オーランド・シティへフリー移籍し米国へ旅立つ。MLSでの新生活に備える彼は、212得点を挙げ、ファンとの関係も修復し、誰もが認めるレジェンドとして去っていく。