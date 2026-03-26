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翻訳者：

アントワーヌ・グリーズマンはピッチ上の面ではオーランド・シティSCに合わない――だが、チームは依然として彼を必要としている

アントワーヌ・グリーズマン
アトレティコ・マドリー
MLS
ラ・リーガ
特集＆コラム
オーランドシティ
フランス

元フランス代表キャプテンであり、アトレティコ・マドリードのレジェンドである彼は、かねてよりアメリカのスポーツに夢中だった。オーランド・シティへの移籍は不釣り合いだが、この移籍はサッカーが目的ではない。

アントワーヌ・グリーズマンはこれを「ザ・ディシジョン」と呼んだ。アメリカのバスケットボールファンにとって聞き覚えがあるなら、それは当然のことだ。時は2018年、グリーズマンのアトレティコ・マドリードでの将来をめぐる憶測は過熱していた。当時、世界最高の攻撃的ミッドフィールダーの一人であり、ヨーロッパリーグ優勝の余韻も冷めやらぬ彼は、理論上、どのクラブにも移籍できる立場にあった。

ドラマチックな演出を好むグリーズマンは、2010年にレブロン・ジェームズがマイアミ移籍を発表したESPNのあの有名な番組をほぼそのまま模倣した、45分間の動画で自身の去就を発表した。


レブロンは去った。だがグリーズマンは残留した。数ヶ月にわたる憶測の末に、45分もの時間を費やして発表を行ったことは、マドリードで彼に新たなファンを増やすことにはならなかった。しかし、それは意図的なものだった。番組のタイトル、劇的な音楽、そして全体的な雰囲気は、8年前にジェームズが披露した番組をそのまま模倣したものだった。

この一連の騒動は、グリーズマンがいかにアメリカンスポーツを崇拝しているかを象徴していた。時折、このフランス人選手はサッカーよりもバスケットボールの方が好きなのではないかと思わせるほどだ。実際、彼はMLSへの移籍願望を公言してきたほどのアメリカン・オタクである。そして今週初め、それが正式に決定した。グリーズマンはオーランド・シティと契約を結び、今シーズン終了後に加入することになった。 フランスのレジェンドは、事実上、自ら望み続けたアメリカ移籍を実現することになる。

抽象的に見れば、この移籍はそれほど理にかなったものとは言えない。オーランド・シティは苦戦中だ。ここにはまとまった組織体制などほとんど見当たらない。だが、それはさほど重要ではない。これはスポーツではなく、セレブリティ同士の結びつきなのだ。グリーズマンはMLSのどこにでも行くことができたし、オーランドには起爆剤が必要だった。たとえここでサッカーの試合に勝つ明確な道筋が見えなくても、双方にとってメリットはあるはずだ。

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    グリーズマンの持ち味

    まず認めなければならないのは、彼が依然として貢献できる素晴らしいサッカー選手であるということだ。もはや「ロス・ロヒブランコス」のレギュラーではないが、その成績は依然として申し分ない。先発出場はわずか18試合にとどまるにもかかわらず、全大会通算で17ゴールに絡んでいる。ディエゴ・シメオネ監督にとって、彼は大一番での先発要員であり、それ以外の場面ではおそらくラ・リーガで最も効果的な交代要員と言えるだろう。

    彼は、世界トップクラスの選手たちに対しても、依然として互角に戦えることを、比較的頻繁に証明してきた。今月初めのチャンピオンズリーグでのトッテナム戦（5-2の圧勝）では、魔法のようなプレーを見せ、攻撃を牽引し、スパーズの絶え間ないミスを巧みに利用した。また、バルセロナ、レアル・マドリード、フランクフルト戦でも印象的な活躍を見せた。

    さらに、彼は真のリーダーであり、クラブのレジェンドだ。もはや何千分もの出場時間をこなす体力はないし、フランス代表からも引退した。しかし、コパ・デル・レイ優勝の最有力候補であり、チャンピオンズリーグでもベスト8進出を果たしてさらに上を目指すこの名門クラブにおいて、彼は依然として重要な戦力である。彼にこれ以上を求めるのは難しいだろう。

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  • Sam SurridgeGetty

    昔懐かしいDP

    しかし、グリーズマンは、最近MLSに移籍してきた「指定選手（Designated Players）」の典型的なパターンとは一線を画している。近年、各チームは、キャリアの終盤に差し掛かってアメリカへの移籍を希望する高年俸のフォワードを避ける傾向にある。現在、こうしたスター選手はより若く、より高いパフォーマンスを発揮しており、通常は他のリーグから獲得されている。 サンディエゴのアンダース・ドレイヤーやナッシュビルSCのサム・サリッジは、その哲学を体現する存在だ。彼らは欧州サッカーのトップクラスには及ばないものの、全盛期を迎えようとしているか、あるいは全盛期の真っ只中にいる、チームに即戦力として貢献できる選手たちである。

    もちろん例外もある。その筆頭がリオネル・メッシだ。しかし賢明なクラブは、チーム全体を確実に強化できる選手に巨額を投じる傾向にあり、過度な負担を避ける必要はない。例えばマルコ・ロイスは、LAギャラクシーでインパクトを残すのに苦労している。

    ソン・フンミンやトーマス・ミュラーは確かにチームに馴染んでいるが、彼らはすでにトップレベルにある戦術体系に理想的に適合しているからだ。さらに、両者ともエリートアスリートであり、若さか実力か、いずれにせよチームにさらなる活力をもたらすだけの能力を備えている。ティモ・ヴェルナーについても同様で、彼は実際には2年間の戦線離脱を経て、サッカーをプレーできる場所を必要としていたのだ。

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    オーランド・シティ ― そしてビジョンの欠如

    グリーズマンは、MLSの往年の面影を色濃く残すタイプの選手だ。彼はヴェルナーというよりは、スティーヴン・ジェラードやフランク・ランパード、あるいはアンドレア・ピルロに近い。彼は以前、アメリカ国内ならどこへでも移籍できると公言していた。LAFCやインター・マイアミが獲得に興味を示していたと報じられたが（後にサラリーキャップの制約により交渉は頓挫した）、それでも彼の意欲は衰えていないようだ。

    オーランドにとっては、興味深い補強だ。ライオンズは今シーズン、悲惨なスタートを切っている。開幕からわずか3試合で、長年の指揮官オスカル・パレハを解任した。1月末には、エースのアレックス・フリーマンがビジャレアルへの移籍という大きな話題を呼ぶ形でチームを去った。その他の面でも、期待できる要素は多くない。マルティン・オヘダとマルコ・パサリッチはどちらも実用的な指定選手だが、リーグの真のスーパースターとは言えない。 彼らを取り巻く戦力には穴だらけだ。実質的に、オーランドが「あと1人の選手さえいれば素晴らしいチームになれる」という印象は持てない。

    グリーズマンがいなければ、このチームは東カンファレンスの中位下位に位置し、プレーオフ進出に向けて苦戦を強いられることになるだろう。そして、サッカー的な観点から見て、グリーズマンは一体何をもたらすのだろうか？彼は間違いなくMLSのトッププレイヤーになるだろう。欧州のシーズン終了後、早々に移籍がまとまれば、おそらくオールスターゲームに無理やり選出されることになるだろう。10ゴールの関与があれば理想的だ。 しかしオーランドにとって、彼がチームを著しく強化してくれるという保証はどこにもない。

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    オーランドが以前行った「大型」補強と同様に

    ライオンズは以前にも同じような状況に直面したことがある。DP（指定選手）に関する同クラブの近年の歴史を振り返ると、チームとしての戦力向上が図れるかどうかをあまり考慮せずに、大物選手に巨額を投じてきたという傾向がある。 2015年に加入したカカは、当初は大きな補強と見なされていた。クラブ史上初のDP（指定選手）であり、彼は以前からアメリカでプレーしたいと公言していた。しかし、MLSでの3シーズンを通じて、カカの得点は9ゴールを超えることはなく、オーランドもプレーオフ進出を果たせなかった。

    カカが去った1年後、ナニが加入した。カカほど注目度は高くなかったが、おそらくまだ現役としての余力があったため、チームに多少の貢献をもたらした。オーランドは「MLS is Back」トーナメントの決勝で敗れた。ナニの2年目と3年目にはプレーオフ進出を果たし、2019年にはチーム得点王にも輝いた。しかし、他クラブがDP選手を起用した際のような、真に決定的なインパクトを与える存在にはなり得なかった。

    実際、オーランドは資金運用を賢明に行った時の方がはるかに効果的だった。ファクンド・トーレスがその好例だ。彼は2022年の賢明な獲得であり、加入初年度にライオンズをUSオープンカップ優勝に導いた後、2年後にパルメイラスへ売却され、まとまった利益をもたらした。

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    本当にそんなこと、重要なのか？

    つまり、グリーズマンの加入は、ある意味、昔に戻ったような気分にさせる。しかし、こうしたことは結局どうでもいいような気もする。DP（デザインド・プレイヤー）の獲得は賢明な判断とされるものだが、今回のケースは常識を覆している。

    だが、そんなことはどうでもいい。双方にとって何かを得る必要があり、そして両者ともそれを手に入れることになる。ライオンズは監督を解任し、最高の選手を失った。ファンには熱狂できる何かが必要だ。近年の記憶に残る最高の選手の一人がその役割を果たすのはどうだろうか？グリーズマンはこの移籍を真剣に受け止めるだろうし、たとえ彼の獲得が今年の「MLSカップ」優勝を約束するものではなかったとしても、当面はユニフォームの売り上げを少しは伸ばしてくれるはずだ。

    そしてグリーズマンにとって、これは簡単な決断だ。彼は以前からここに住みたいと望んでいた。マイアミ、ロサンゼルス、ニューヨークが選択肢から外れた今、ここが次善の自然な選択肢に思えたのだ。オーランドにはNBAのチームがある（彼らがあまり強くないことは、実は大した問題ではない）。グリーズマンは、アメリカンフットボールの試合を観戦するために、それほど遠くまで行く必要もない。

    グリーズマンがチームに活力を与えれば、オーランドはおそらくプレーオフに滑り込むだろう。サラリーキャップの巧妙な運用と、彼の加入に伴う盛り上がりによって、フロントが来季への投資を決断するかもしれない（2028年にオプションを行使すれば、契約は最大3シーズンまで延長される可能性がある）。

    そして何より重要なのは、グリーズマンが、いつか必ず訪れるはずだったアメリカ移籍を実現できるということだ。