アントワーヌ・グリーズマンはピッチ上の面ではオーランド・シティSCに合わない――だが、チームは依然として彼を必要としている

アントワーヌ・グリーズマンはこれを「ザ・ディシジョン」と呼んだ。アメリカのバスケットボールファンにとって聞き覚えがあるなら、それは当然のことだ。時は2018年、グリーズマンのアトレティコ・マドリードでの将来をめぐる憶測は過熱していた。当時、世界最高の攻撃的ミッドフィールダーの一人であり、ヨーロッパリーグ優勝の余韻も冷めやらぬ彼は、理論上、どのクラブにも移籍できる立場にあった。

ドラマチックな演出を好むグリーズマンは、2010年にレブロン・ジェームズがマイアミ移籍を発表したESPNのあの有名な番組をほぼそのまま模倣した、45分間の動画で自身の去就を発表した。





レブロンは去った。だがグリーズマンは残留した。数ヶ月にわたる憶測の末に、45分もの時間を費やして発表を行ったことは、マドリードで彼に新たなファンを増やすことにはならなかった。しかし、それは意図的なものだった。番組のタイトル、劇的な音楽、そして全体的な雰囲気は、8年前にジェームズが披露した番組をそのまま模倣したものだった。

この一連の騒動は、グリーズマンがいかにアメリカンスポーツを崇拝しているかを象徴していた。時折、このフランス人選手はサッカーよりもバスケットボールの方が好きなのではないかと思わせるほどだ。実際、彼はMLSへの移籍願望を公言してきたほどのアメリカン・オタクである。そして今週初め、それが正式に決定した。グリーズマンはオーランド・シティと契約を結び、今シーズン終了後に加入することになった。 フランスのレジェンドは、事実上、自ら望み続けたアメリカ移籍を実現することになる。

抽象的に見れば、この移籍はそれほど理にかなったものとは言えない。オーランド・シティは苦戦中だ。ここにはまとまった組織体制などほとんど見当たらない。だが、それはさほど重要ではない。これはスポーツではなく、セレブリティ同士の結びつきなのだ。グリーズマンはMLSのどこにでも行くことができたし、オーランドには起爆剤が必要だった。たとえここでサッカーの試合に勝つ明確な道筋が見えなくても、双方にとってメリットはあるはずだ。