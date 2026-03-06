アントワーヌ・グリーズマンが、ついにチャンピオンズリーグ優勝を目指すため、アトレティコ・マドリード残留を選択、オルランド・シティに打撃

シメオネ監督は、グリーズマンのチーム内での特別な立場を認め、彼への支持を公言してきた。バルセロナ戦後、アルゼンチン人監督は「彼が決勝に出場することを願っている。誰よりもその資格がある」と述べた。シメオネ監督は、長年にわたる献身的な貢献により、グリーズマンは自らの将来を決定する権利を獲得していると、かねてから主張してきた。

残留の決定により、オルランド・シティは、3月26日にMLSの主要移籍期間が終了する前に、他の選手を大物補強候補として探さなければならないかもしれない。フロリダを本拠地とする同チームは、即戦力となる選手の獲得を望んでいたが、グリーズマンがロヒブランコス（アトレティコ・マドリード）の当面の目標に専念することを決意したため、夏の移籍期間に向けての補強戦略を見直すことを余儀なくされた。