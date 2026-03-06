AFP
アントワーヌ・グリーズマンが、ついにチャンピオンズリーグ優勝を目指すため、アトレティコ・マドリード残留を選択、オルランド・シティに打撃
最後のトロフィー：グリーズマン、MLS移籍を拒否
34歳のクラブのレジェンドは、ロヒブランコス（アトレティコ・マドリード）での長きにわたる主要タイトル獲得の空白を終わらせたいという強い情熱に駆られていると報じられている。輝かしいキャリアを築いてきた一方で、グリーズマンはバルセロナ在籍中にアトレティコの2021年リーガ優勝を逃したことが特に印象的だ。彼は今、新たな章へ進む前にディエゴ・シメオネ監督の下で最後の主要タイトルを確実に手中に収める決意を固めている。
欧州と国内での栄光を追い求める
この急な心変わりの一因は、アトレティコのコパ・デル・レイ決勝進出だった。 カンプ・ノウでのバルセロナ戦では第2戦で0-3と敗れたものの、第1戦で4-0の勝利を収めていたため、シメオネ監督率いるチームは決勝進出を決めていた。グリーズマンは決勝戦への出場を切望しており、今フロリダへ移籍すれば、210ゴールを記録したクラブでの詩的な別れを逃すことになるのではないかと懸念している。
さらに、このフランス人スターはクラブの欧州制覇への野望に完全にコミットしている。マテウ・アレマニー技術部長は最近、選手の状況を次のように明確にした。「アントワーヌは今季を含めあと2年間の契約を残しており、今後の試合に完全に集中している」
シメオネ監督がエースを擁護
シメオネ監督は、グリーズマンのチーム内での特別な立場を認め、彼への支持を公言してきた。バルセロナ戦後、アルゼンチン人監督は「彼が決勝に出場することを願っている。誰よりもその資格がある」と述べた。シメオネ監督は、長年にわたる献身的な貢献により、グリーズマンは自らの将来を決定する権利を獲得していると、かねてから主張してきた。
残留の決定により、オルランド・シティは、3月26日にMLSの主要移籍期間が終了する前に、他の選手を大物補強候補として探さなければならないかもしれない。フロリダを本拠地とする同チームは、即戦力となる選手の獲得を望んでいたが、グリーズマンがロヒブランコス（アトレティコ・マドリード）の当面の目標に専念することを決意したため、夏の移籍期間に向けての補強戦略を見直すことを余儀なくされた。
楽屋での反応
この不確実性はアトレティコの他の選手たちにも気づかれており、彼らはチームの象徴的存在である彼の選択を支持し続けている。クラブ主将のコケはメディアに対し「アントワーヌの今後についてはわからない。我々は皆、彼がアトレティコ・デ・マドリードでキャリアを終えることを望んでいるが、それは彼自身が下すべき決断だ」と認めた。
他のベテラン選手たちも、この敬意と感謝の気持ちを共有している。DFマルコス・ジョレンテは「彼が最善の選択をするだろう。我々はそれを支える」と語った。GKフアン・ムッソもフランス人選手のクラブへの貢献を称え、「彼がどんな決断を下そうと、生涯感謝し続ける。彼が我々に与えてくれた全てに対して」と熱く語った。
