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アントワーヌ・グリーズマンが輝き、オーランド・シティがトロントFCを圧倒して3点差の快勝を収める
イングランドが圧勝を収める
試合は慌ただしい立ち上がりとなり、マクシム・クレポーとルカ・ガブランはともにスコアを動かさせないため、序盤から鋭いセーブを強いられた。前半終了間際のグリーズマンの一撃で流れは一変した。それ以前にはVARの確認によりオウンゴールが取り消され、PKの判定も覆っていた。後半に入るとオーランドが完全に主導権を握り、サラジアンがMLS初ゴールを記録。最後はアングロがアディショナルタイムに決め、勝ち点3を締めくくった。
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グリーズマン、得点力を維持
グリーズマンの前半の正確なボレーシュートで、メジャーリーグサッカーでの連続得点は5試合に伸びた。フランス人FWの決定力は、今季序盤の最後の局面でちぐはぐさを見せていたライオンズの前線を立て直している。その経験と落ち着きは、粘り強い相手に対しても鋭さをもたらし続けており、オーランドの最近の復調における攻撃の中心であることを改めて示している。
無敗記録が途切れる
3ゴールを挙げての完勝で、オーランドの無敗記録は5試合に伸び、この間の成績は4勝1分けとなった。この勝利で勝ち点3を積み上げたフロリダのクラブは、25試合で勝ち点34とし、イースタン・カンファレンスのプレーオフ圏内での位置を固めた。対照的に、トロントにとってはこれが7月下旬以来初のリーグ戦黒星となり、7試合続いていた無敗記録があっけなく止まった。
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カップ戦準決勝が次に迫る
オーランドは現在、タイトル獲得へと焦点を切り替え、水曜日にUSオープンカップ準決勝でコロンバスと対戦する。オーランドはリーグ戦3連勝と確かな勢いをつけて、そのノックアウトラウンドの一戦に臨む。一方のトロントは、土曜日にセントルイス・シティSCと対戦するため、エナジャイザー・パークへ史上初めて乗り込む一戦を前に、素早く立て直しを図らなければならない。
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