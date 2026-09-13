試合は慌ただしい立ち上がりとなり、マクシム・クレポーとルカ・ガブランはともにスコアを動かさせないため、序盤から鋭いセーブを強いられた。前半終了間際のグリーズマンの一撃で流れは一変した。それ以前にはVARの確認によりオウンゴールが取り消され、PKの判定も覆っていた。後半に入るとオーランドが完全に主導権を握り、サラジアンがMLS初ゴールを記録。最後はアングロがアディショナルタイムに決め、勝ち点3を締めくくった。