AFP
翻訳者：
アントネラ・ロクッツォは、ワールドカップ決勝で敗れた夫リオネル・メッシに「とても誇りに思う。あなたはいつまでも最高」と温かいメッセージを送った。
メッシ、ワールドカップで悲劇
メッシ率いるアルゼンチン代表は、決勝でスペインに0-1で敗れ、ワールドカップを悔しい形で終えた。フェラン・トーレスの試合唯一のゴールが決まり、アルビセレステは及ばず、メッシはまたしても決勝で痛ましい敗北を経験した。この結果、サッカー界最大の舞台での彼の活躍が幕を閉じる可能性もある。
ロクッツォによる心からの追悼
敗戦を受け、メッシの妻ロクッツォは夫のキャリアと人柄を称えるメッセージを投稿した。
彼女はインスタグラムに「あなたはいつまでも最高よ @leomessi」と投稿した。「才能だけじゃない。自分らしさを忘れず、最後まで諦めず、全力を尽くすから。その強さと精神力、立ち直る姿勢があなたを唯一無二にするの。」
サッカーを超えたメッセージ
ロクッツォ氏は、メッシが家族や世界中のサポーターに示し続ける模範にも言及した。
「努力と犠牲と忍耐、そして本質を忘れないこと。それが真の成功だと毎日教えてくれてありがとう」と付け加えた。「あなたは私たちの子供たちにとって最高のロールモデルであり、何百万人もの人々にとってのインスピレーションです。」
最後にこう結んだ。「言葉にできないほど尊敬しています。あなたと並んで人生を歩めることを誇りに思います。本当に愛しています。」
- Getty Images
敗北を受けての今後の展望
アルゼンチンのワールドカップは残念な結果に終わったが、スペインに敗れてもメッシの功績は揺るがない。これが彼の最後のワールドカップになるかは不明だが、ロクッツォのメッセージからは、この結果が彼女や何百万人もの人がアルゼンチン代表キャプテンに抱く敬意を何も変えないことが伝わってきた。
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