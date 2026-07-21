アントネラ・ロクッツォは、ワールドカップ決勝で敗れた夫リオネル・メッシに「とても誇りに思う。あなたはいつまでも最高」と温かいメッセージを送った。

ロクッツォ氏は、メッシが家族や世界中のサポーターに示し続ける模範にも言及した。

「努力と犠牲と忍耐、そして本質を忘れないこと。それが真の成功だと毎日教えてくれてありがとう」と付け加えた。「あなたは私たちの子供たちにとって最高のロールモデルであり、何百万人もの人々にとってのインスピレーションです。」

最後にこう結んだ。「言葉にできないほど尊敬しています。あなたと並んで人生を歩めることを誇りに思います。本当に愛しています。」