アントニーはレアル・ベティスでの活躍でキリアン・エムバペのラ・リーガ記録に並んだ。マンチェスター・ユナイテッドで不振だった彼は、今シーズンを「キャリア最高」と楽しんでいる。

アヤックスからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したアントニーは「失敗作」と呼ばれたが、セビージャへの移籍でキャリアを取り戻した。 不安定だったイングランド時代とは一転、現在はベティスの攻撃の要だ。怪我もあったが、自身で「キャリア最高のシーズン」と語るほど活躍し、アムステルダムで示したポテンシャルをようやく証明した。

「今シーズンは充実していてとても幸せだ。最高のシーズンだ」と彼は語った。「20試合以上、痛みを感じながらプレーしてきた。このユニフォームを着る以上、常に犠牲はつきものだ。ルベン（クシージャス）の誕生日だったので一緒に祝った。今は火曜日のホームゲームに集中し、勝ち点3を目指す」