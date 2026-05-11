Getty/GOAL
翻訳者：
アントニーはレアル・ベティスでの活躍でキリアン・エムバペのラ・リーガ記録に並んだ。マンチェスター・ユナイテッドで不振だった彼は、今シーズンを「キャリア最高」と楽しんでいる。
スペインのエリートたちと肩を並べる
ラ・リーガに移籍した元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アントニーは決定力を取り戻し、特にロングシュートで存在感を示している。アノエタでの先制点により、今シーズン5つのペナルティエリア外得点を記録し、キリアン・エムバペと並んだ。プレミアリーグ時代は安定感を欠いたが、現在は自信に満ちている。
レアル・ソシエダ戦の引き分け後、彼は「とても嬉しい。努力の成果だ。自分のプレーに誇りを持っている。チームメイトとペジェグリーニ監督に感謝している。前進し続ける」とDAZNに語った。
- (C)Getty Images
マンチェスター・ユナイテッドでの苦戦からの復活
アヤックスからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍したアントニーは「失敗作」と呼ばれたが、セビージャへの移籍でキャリアを取り戻した。 不安定だったイングランド時代とは一転、現在はベティスの攻撃の要だ。怪我もあったが、自身で「キャリア最高のシーズン」と語るほど活躍し、アムステルダムで示したポテンシャルをようやく証明した。
「今シーズンは充実していてとても幸せだ。最高のシーズンだ」と彼は語った。「20試合以上、痛みを感じながらプレーしてきた。このユニフォームを着る以上、常に犠牲はつきものだ。ルベン（クシージャス）の誕生日だったので一緒に祝った。今は火曜日のホームゲームに集中し、勝ち点3を目指す」
アノエタでの悔しさ
個人の活躍にもかかわらず、ベティスはソシエダ戦で2点のリードを逃し、引き分けに終わった。この結果、欧州カップ戦出場圏内のセルタ・ビーゴとの差は4ポイントに縮まった。アントニーは「前半に2度チャンスがあった。決めるべきだった」と反省を口にした。
「前半に2度、絶対に決めるべきチャンスがあった。引き分けでも悪い結果ではないが、勝てばもっと良かった。気持ちを切り替えて火曜日のホームゲームに勝つために戦う」と語った。
- Getty Images Sport
欧州で完走を目指す
ラ・リーガは残り3節。5位を目指すベティスは、2試合を本拠地ベニート・ビジャマリンで戦う。まずは火曜にエルチェを迎える。アントニーはチームに切り替えを呼びかけ、「ホームの力が必要だ」と語った。
「ソシエダ戦でも先制前からのプレッシャーを感じていた。すぐに切り替えるべきだ。悔しいが、火曜日にはホームで重要な試合がある。勝つしかない。セルタに4ポイント差をつけ、残り3試合中2試合がホームだ。精神的に準備し、火曜日に良いプレーを見せる」とアントニーは語った。