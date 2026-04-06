若手選手たちがスタメンの座を狙い始め、ペジェグリーニ監督の忍耐力がさらに試されることになるかもしれない。エスパニョール戦では、アカデミー出身のパブロ・ガルシアがアントニーに代わって出場し、即座に存在感を示した。クロスバーを直撃するシュートを放ち、終盤には勝ち越しゴールを目前に迫る場面もあった。この10代の選手のエネルギーと直球的なプレーは、アントニーの精彩を欠いたプレーとは対照的だった。

ベティスの次戦となるブラガとのヨーロッパリーグ戦において、ガルシアがアントニーのポジションを奪うことはないかもしれないが、プレッシャーは高まっている。元マンチェスター・ユナイテッドおよびアヤックスのスターであるアントニーは、エンドリックやエステヴァオ・ウィリアンら、ブラジル代表が擁する他の右サイドの選択肢を凌駕するという困難な課題にも直面している。