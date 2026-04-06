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アントニーに何が起きているのか？ マヌエル・ペジェグリーニ監督が、ブラジル代表のワールドカップ出場の夢が遠のく中、レアル・ベティスのスター選手の深刻な調子の低下について解説する
セビリアで懸念される干ばつ
アントニーは今週末も精彩を欠くプレーを見せ、エスパニョールとのもどかしい0-0の引き分けの中で、レアル・ベティスに活気をもたらすことができなかった。ベティスが試合の均衡を崩すのに苦戦する中、このブラジル人ウインガーは66分にマヌエル・ペジェグリーニ監督によって交代させられ、リーグ戦4試合連続で得点もアシストも記録できないままとなった。 先日のヨーロッパリーグでパナシナイコスを4-0で圧倒した試合ではゴールを決めたものの、その一発だけでは高まる懸念を覆い隠すには至らない。今シーズンは37試合で12ゴール、9アシストと立派な成績を残しているにもかかわらず、彼のキャリアにとって最悪のタイミングで、試合への影響力が低下しつつある。
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アントニーの抱える「あれこれ」の問題
引き分けに終わった試合後、ペジェグリーニ監督は26歳の選手が苦戦している理由について率直に語り、長引く鼠径部の不調を指摘した。 「彼に何が起きているのか？ いろいろあるんだ。第一に、毎日トレーニングができていないため、身体的な問題がある」とベティスの指揮官は説明した。「第二に、彼は鼠径部の痛みを抱えており、もし90分間プレーさせれば、次の試合に向けて回復するのは非常に困難だ。第三に、その鼠径部の痛みが依然として多少の不快感を与えているが、彼ならいつも通り決定的なプレーを見せてくれると期待している。 我々は引き続き彼を慎重に扱わなければならない。先ほども言ったように、彼が90分間フル出場できる状態ではないと思う。そうすると、次の試合に向けて彼の選択肢が大幅に制限されてしまうからだ。」
ワールドカップへの夢が危ぶまれている
この不振のタイミングは、長期間ブラジル代表に招集されていないアントニーにとって最悪だ。このウイングが最後に代表メンバー入りしたのは2025年5月のことで、エクアドル戦とパラグアイ戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなかった。5月18日にカルロ・アンチェロッティ監督が最終26名のメンバーを発表するまであと数週間となった今、アントニーが北米行きの飛行機に乗れる可能性はますます低くなっている。
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クラブと代表チームでの競争の激化
若手選手たちがスタメンの座を狙い始め、ペジェグリーニ監督の忍耐力がさらに試されることになるかもしれない。エスパニョール戦では、アカデミー出身のパブロ・ガルシアがアントニーに代わって出場し、即座に存在感を示した。クロスバーを直撃するシュートを放ち、終盤には勝ち越しゴールを目前に迫る場面もあった。この10代の選手のエネルギーと直球的なプレーは、アントニーの精彩を欠いたプレーとは対照的だった。
ベティスの次戦となるブラガとのヨーロッパリーグ戦において、ガルシアがアントニーのポジションを奪うことはないかもしれないが、プレッシャーは高まっている。元マンチェスター・ユナイテッドおよびアヤックスのスターであるアントニーは、エンドリックやエステヴァオ・ウィリアンら、ブラジル代表が擁する他の右サイドの選択肢を凌駕するという困難な課題にも直面している。