アントニン・キンスキー、ロリス・カリウス、そして史上最悪のチャンピオンズリーグゴールキーパーパフォーマンス

チャンピオンズリーグの歴史上、ゴールキーパーのパフォーマンスが全体的に悪かった例は間違いなく他にもありますが、2021-22 シーズンのラウンド 16 で、ジジ・ドンナルンマがレアル・マドリード戦で犯したミスほど、対戦の結果、ひいてはトーナメント全体の結果を変えたミスは、おそらく他に例を見ないでしょう。

ホームでの第 1 戦を 1-0 で勝利したパリ・サンジェルマンは、ベルナベウでのキリアン・ムバペのゴールにより、レアル・マドリードを敗退させ、初の欧州チャンピオンズリーグ優勝への望みを繋ぐ絶好のポジションに立っていた。しかし、試合終了まで 30 分を残したところで、その状況は一転した。

足元のボールの扱いに長けているとは言い難いドンナルンマは、自陣のゴールライン付近でボールを保持しながらぐずぐずしていたため、カリム・ベンゼマにタックルされた。ボールはビニシウス・ジュニアに渡り、彼はそれをベンゼマにパスし、ベンゼマは試合を決定づけるハットトリックの最初のゴールを決めた。 ムバッペ、リオネル・メッシ、ネイマールは傷をなめながら、バロンドール受賞者となるベンゼマを筆頭に、トロフィー獲得への壮大な旅に出たマドリードを見送った。しかし、自陣ペナルティエリア内でのドンナルンマの優柔不断がなければ、この逆転劇はありえなかったのだ。