アントニン・キンスキー、ロリス・カリウス、そして史上最悪のチャンピオンズリーグゴールキーパーパフォーマンス

アントニン・キンスキーの名は、トッテナムとチャンピオンズリーグにおいて永遠に不名誉な記録として刻まれるだろう。火曜日のアトレティコ・マドリード戦（決勝トーナメント1回戦第1戦）で急遽先発起用されたスパーズのゴールキーパーは、わずか17分で交代を余儀なくされた。ディエゴ・シメオネ率いる相手に2度の失点を献上する失態を演じ、欧州最高峰のクラブ大会史上最悪のゴールキーパーパフォーマンスの一つとして歴史に刻まれることとなった。

イゴール・トゥドール監督が22歳の選手にこれほど重要な役割を託すべきだったのか、また彼を交代させたタイミングは正しかったのかという疑問は今後も続くだろう。 また指摘すべきは、キンスキーのミスが確かに致命的だったとはいえ、降格の危機に瀕するクラブの雰囲気をさらに暗くした5-2の敗戦において、足元をすくわれたのは彼だけではないという点だ。

さらに、キンスキーのプレーは確かに悲惨だったが、大舞台で恥をかいたGKは彼だけではない。過去にも数多くの有名選手が、悪夢のようなチャンピオンズリーグの夜を経験してきたのだ…

  ジジ・ドンナルンマ（レアル・マドリード対パリ・サンジェルマン、2022年）

    ジジ・ドンナルンマ（レアル・マドリード対パリ・サンジェルマン、2022年）

    チャンピオンズリーグの歴史上、ゴールキーパーのパフォーマンスが全体的に悪かった例は間違いなく他にもありますが、2021-22 シーズンのラウンド 16 で、ジジ・ドンナルンマがレアル・マドリード戦で犯したミスほど、対戦の結果、ひいてはトーナメント全体の結果を変えたミスは、おそらく他に例を見ないでしょう。

    ホームでの第 1 戦を 1-0 で勝利したパリ・サンジェルマンは、ベルナベウでのキリアン・ムバペのゴールにより、レアル・マドリードを敗退させ、初の欧州チャンピオンズリーグ優勝への望みを繋ぐ絶好のポジションに立っていた。しかし、試合終了まで 30 分を残したところで、その状況は一転した。

    足元のボールの扱いに長けているとは言い難いドンナルンマは、自陣のゴールライン付近でボールを保持しながらぐずぐずしていたため、カリム・ベンゼマにタックルされた。ボールはビニシウス・ジュニアに渡り、彼はそれをベンゼマにパスし、ベンゼマは試合を決定づけるハットトリックの最初のゴールを決めた。 ムバッペ、リオネル・メッシ、ネイマールは傷をなめながら、バロンドール受賞者となるベンゼマを筆頭に、トロフィー獲得への壮大な旅に出たマドリードを見送った。しかし、自陣ペナルティエリア内でのドンナルンマの優柔不断がなければ、この逆転劇はありえなかったのだ。

  ジョー・ハート（マンチェスター・シティ対バイエルン・ミュンヘン、2013年）

    ジョー・ハート（マンチェスター・シティ対バイエルン・ミュンヘン、2013年）

    ジョー・ハートは2016年にマンチェスター・シティに加入するやいなや、ペップ・グアルディオラによって忘れられない形で放出された。おそらくその決断には、3年前にカタルーニャ出身の指揮官が率いるバイエルン・ミュンヘンとの対戦で、このゴールキーパーが見せたパフォーマンスが少なからず影響していたのだろう。

    シティは、グループステージでバイエルンをエティハド・スタジアムに迎えた当時、その後のようなヨーロッパの強豪ではなかったが、それでもホームグラウンドでドイツの強豪に一泡吹かせるチャンスは十分にあると期待していた。しかし、ハートの2つのミスが、マヌエル・ペレグリニ監督率いるチームを3-1の敗戦へと追い込んだ。

    ハートは、まずフランク・リベリのロングシュートを手に当てたものの防ぎきれず、そして後半早々にアルジェン・ロッベンにゴールを決められ、2回もニアポストを突破された。試合終了時には、ハートがまっすぐに飛んできたシュートをキャッチできたときに、シティのファンから皮肉な歓声が聞こえたほど、彼のパフォーマンスはひどいものだった。

  ルカシュ・ファビアンスキ（ポルト対アーセナル、2010年）

    ルカシュ・ファビアンスキ（ポルト対アーセナル、2010年）

    ウェストハムでゴールマウスを守る頼れる存在となる以前、ルカシュ・ファビアンスキは将来性のある若手ゴールキーパーだったが、主にアーセナルのベンチを温める日々を送っていた。しかし2010年、正GKマヌエル・アルムニアの負傷により、ポルトとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦で先発起用されたファビアンスキは、悲惨な結果を招いてしまう。

    ファビアンスキは、11分にバランスを崩してシルベストレ・バレラのクロスを不可解にも自陣ゴールに弾き込む前から、神経質な様子を見せていた。アーセナルはその後すぐにソル・キャンベルのゴールで同点に追いついたが、ファビアンスキは後半開始早々に再び重大なミスを犯し、キャンベルのバックパスを拾って間接フリーキックを与えてしまった。

    明らかに動揺したこのゴールキーパーは、ポルトが素早くセットプレーを行ったときにディフェンスの陣形を整えようとしてミスを犯し、ラダメル・ファルカオが空いたゴールにシュートを決め、ポルトガルチームに 2 対 1 の勝利をもたらしました。

  アンドレ・オナナ（バイエルン・ミュンヘン対マンチェスター・ユナイテッド、2023年）

    アンドレ・オナナ（バイエルン・ミュンヘン対マンチェスター・ユナイテッド、2023年）

    マンチェスター・ユナイテッドは2023年夏、長年正GKを務めたデビッド・デ・ヘアとの別れを決断。後任としてインテルから4380万ポンドで加入したアンドレ・オナナを迎えた。オナナは以前、エリック・テン・ハフ監督率いるアヤックスでプレーした経験を持つ。しかし新シーズンのチャンピオンズリーグ初戦で、このカメルーン代表GKのオールド・トラッフォードでの悲惨な戦いの運命は決まっていた。

    欧州戦線初戦でバイエルン・ミュンヘンとのアウェー戦という厳しい状況に直面していたユナイテッドはオナナがレロイ・サネの弱いシュートを体の下をくぐらせて先制点を許し、結局ブンデスリーガの巨人に4-3で敗れる結果となった。

    「あのミスがチームの敗因だ」とオナナは試合後TNTスポーツに認めた。「学び、強くなり、前に進まねばならない。容易な状況ではないが…今日のプレーはキャリア最悪の試合の一つだった」

    オナナにとって不幸なことに、おそらくこれはグループステージにおける彼の最悪の試合でさえなかったのだろう…

  アンドレ・オナナ（ガラタサライ対マンチェスター・ユナイテッド、2023年）

    アンドレ・オナナ（ガラタサライ対マンチェスター・ユナイテッド、2023年）

    オナナはバイエルン戦でのミスに続き、第2節のガラタサライ戦でも再び失態を犯した。オールド・トラッフォードでの3-2の敗戦中、彼のバックパスミスがカゼミーロの退場を招いたのである。 数週間後にはコペンハーゲン戦で終了間際のPKをセーブし1-0の勝利を守り抜くなど復調の兆しを見せたが、その後デンマークでの敗戦により、11月下旬のイスタンブール遠征を控えたチームの決勝トーナメント進出の望みは細い糸でつながる状態となった。

    そのプレッシャーにもかかわらず、テン・ハグ監督率いるチームはガラタサライ戦で早い段階で2-0とリードした。しかしオナナが完全にポジションを誤り、フリーキックからハキム・ジエフに得点を献上してしまった。 スコット・マクトミネイが直後に3点目を追加したが、オナナの悪夢は終わらなかった。彼は不可解にもジエフの弱いセットプレーを止められず、モロッコ人選手の低空シュートを、その打球に力がないにもかかわらず、自らゴールに押し込んでしまったのだ。

    オナナのミスをきっかけにガラタサライは3-3の引き分けに持ち込み、ユナイテッドは2週間後の第6節でバイエルンに勝利できず、敗退を喫した。

  ロリス・カリウス（リバプール対レアル・マドリード、2018年）

    ロリス・カリウス（リバプール対レアル・マドリード、2018年）

    キンスキーが迫る活躍を見せたとはいえ、ロリス・カリウスの2018年チャンピオンズリーグ決勝でのパフォーマンスは、欧州最大の舞台におけるゴールキーパーの崩壊劇として今なお最高峰の記録である。後に明らかになったところでは、このドイツ人選手は後半早々にレアル・マドリードのキャプテン、セルヒオ・ラモスとの衝突で脳震盪を負っており、キエフでの彼の悲惨なプレーを少なくともある程度説明できる。とはいえリバプールファンがそう簡単に許すはずもない。

    カリウスの悪夢は後半開始6分に始まった。彼は奇妙なことに、後退するカリム・ベンゼマの背中にボールを投げつけ、それが自分を超えて浮遊し、ゴールにこぼれ落ちるのを無力に見つめるしかなかった。 その後、サディオ・マネが一時同点に追いついた直後、ガレス・ベイルの驚異的なオーバーヘッドキックを防げなかったカリアスは、さらに30ヤード（約27メートル）からのベイルの楽観的なシュートをこぼし、スコアを3-1とし、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）の勝利を決定づけた。

    試合終了のホイッスルと共に、リヴァプールの守護神は涙を浮かべていた。そして彼は二度とリヴァプールでプレーすることはなかった。

