アントニン・キンスキー、トッテナムGKがアトレティコ・マドリード戦で屈辱を味わう中、チャンピオンズリーグの「夢」が「悪夢」に変わったと発言
マドリードでのゴールキーパーの悪夢
22歳のキンスキーはアトレティコ・マドリード戦でサプライズ先発を任されたが、メトロポリターノ・スタジアムでの開幕戦は惨憺たるものとなった。15分までに2つの重大なミスを犯し、トッテナムが0-3とリードされる一因となった。
11月以来トップチームで出場機会がなかったキンスキーは、ミスパスで早々にホームチームに先制点を献上。さらにアトレティコの3点目では完全に足元をすくわれたように見え、チームメイトのミッキー・ファン・デ・フェンも2点目の流れの中で滑っていた。 悪夢のようなパフォーマンスにもかかわらず、若き守護神はSNSで所感を共有。5-2の敗戦を振り返る自身の映像を投稿し、「メッセージありがとう。夢から悪夢へ、そして再び夢へ。またね」と記した。
マネージャーが激しい批判にさらされている
暫定監督トゥードルは、交代処理を巡り激しい批判に直面している。ゴールキーパーがピッチを去る際、監督が彼を無視したように見えたためだ。 早期交代を決断した理由を擁護するトゥドル監督（暫定指揮を執って以来4戦全敗）は、この措置が必要だったと主張した。「15年間指導してきたが、こんなことは初めてだ。しかし選手とチームを守るために必要だった。信じられない状況だった」とクロアチア人指揮官は述べた。 タッチラインでの冷たい対応にもかかわらず、監督は選手との間にわだかまりはないと強調した。「試合前は正しい選択だった。グイリエルモ・ヴィカリオにプレッシャーがかかっていたし、トニは優秀なゴールキーパーだ」とテュドールは説明した。「この出来事が起きてから、もちろん『正しくない決断だった』と言うのは簡単だ。トニは後悔している。彼はチームのために言い訳をした。理解している」
分隊は固く結束を保っている
交代時にコーチングスタッフは距離を置いたが、スパーズのベテラン選手たちは若きチームメイトをすぐに囲んだ。コナー・ギャラガー、ジョアン・パルヒニャ、ドミニク・ソランケが、トンネルへ向かうキンスキーに慰めの言葉をかけようとする姿が目撃された。この行動は、ロンドンクラブが混乱期にある中で選手たちの共感を示した。
5-2の敗戦にトッテナムは動揺しているが、ゴールキーパーの公のメッセージは屈辱を乗り越える決意を示唆している。レギュラーのビカリオが自身の調子でプレッシャーに直面する中、スタジアムの状況は依然として主要な話題となっている。クラブは今、悲惨な欧州戦夜の余波の中でシーズンを立て直すことを模索している。
トッテナムの次の一手は？
日曜日に迫ったリバプール戦（アンフィールド）を前に、プレッシャーは沸点に達している。クラブは昨年12月下旬以降リーグ戦勝利から遠ざかっており、状況はますます絶望的だ。先月トーマス・フランクの後任として就任したテュドール監督は、全大会通じて4連敗という壊滅的な結果を招き、チームをさらなる危機に陥れた。
トッテナムは現在29試合を終え勝ち点29で16位。ノッティンガム・フォレストとウェストハムにわずか1ポイント差で、後者は降格圏の18位に位置している。トップリーグ残留が深刻な危機に瀕する中、スパーズは低迷を食い止める手段を必死に見つけねばならない。
