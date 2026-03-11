22歳のキンスキーはアトレティコ・マドリード戦でサプライズ先発を任されたが、メトロポリターノ・スタジアムでの開幕戦は惨憺たるものとなった。15分までに2つの重大なミスを犯し、トッテナムが0-3とリードされる一因となった。

11月以来トップチームで出場機会がなかったキンスキーは、ミスパスで早々にホームチームに先制点を献上。さらにアトレティコの3点目では完全に足元をすくわれたように見え、チームメイトのミッキー・ファン・デ・フェンも2点目の流れの中で滑っていた。 悪夢のようなパフォーマンスにもかかわらず、若き守護神はSNSで所感を共有。5-2の敗戦を振り返る自身の映像を投稿し、「メッセージありがとう。夢から悪夢へ、そして再び夢へ。またね」と記した。