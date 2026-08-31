ジャンカルロ・アントニョーニが、フィオレンティーナのレジェンドである同氏が、Gazzetta.itによると、クラブ創設100周年の祝賀行事に参加しなかった理由を説明した。 「いろいろ耳にし、目にもしたし、人づてにも聞いた。しかし、参加しないという決断は5年前に固まっていた。私は決してフィオレンティーナを去るつもりはなかった。私はテクニカルディレクターで、当時のゼネラルディレクターだったジョー・バローネ、そしてスポーツディレクターのダニエレ・プラデーと一緒に仕事をしていた。ただ、その後は少しずつ孤立するようになり、ある時点でユース部門での別の役職を打診された。興味を持てた可能性はあったが、あの時点では違った。あの提案は、私を追い出すようなものだった。あの時、私はフィオレンティーナの100周年記念には行かないと決めたんだ」