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Italy U21 Press ConferenceGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

アントニョーニ「バッジョ、バティストゥータ、ルイ・コスタとは違って、私は一度もフィオレンティーナを裏切ったことがない」

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元フィオレンティーナのレジェンドが、クラブ創設100周年記念式典を欠席した理由を説明した

ジャンカルロ・アントニョーニが、フィオレンティーナのレジェンドである同氏が、Gazzetta.itによると、クラブ創設100周年の祝賀行事に参加しなかった理由を説明した。 「いろいろ耳にし、目にもしたし、人づてにも聞いた。しかし、参加しないという決断は5年前に固まっていた。私は決してフィオレンティーナを去るつもりはなかった。私はテクニカルディレクターで、当時のゼネラルディレクターだったジョー・バローネ、そしてスポーツディレクターのダニエレ・プラデーと一緒に仕事をしていた。ただ、その後は少しずつ孤立するようになり、ある時点でユース部門での別の役職を打診された。興味を持てた可能性はあったが、あの時点では違った。あの提案は、私を追い出すようなものだった。あの時、私はフィオレンティーナの100周年記念には行かないと決めたんだ」

  • はっきりさせておきたい。私はファンとこのクラブへの敬意から、参加したかった」と、1972年から1987年までフィオレンティーナでプレーした元背番号10は続けた。さらに「本来なら誰よりも私がそこにいるべきだった。なぜなら、バティストゥータ、バッジョ、ルイ・コスタとは違って、私は一度たりともフィオレンティーナを裏切っていないし、決して離れたいと思ったこともなかったからだ。フィレンツェの人々にはそのことを知っておいてほしい。これがすべて私のせいだと思われるのは、とてもつらい」と語った。

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