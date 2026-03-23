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アントニオ・ルディガーは、ヘタフェ戦で起きた物議を醸した膝への接触事件を受け、レアル・マドリードやドイツ代表のチームメイトにとって「安全上のリスク」であるとの指摘を否定した
ルディガー、ヘタフェ戦での一件を受けて批判に応える
ルディガーは『FAZ』紙の取材に対し、特に3月上旬のレアル・マドリード対ヘタフェ戦（0-1で敗戦）以降、自身の激しいプレーに対する厳しい批判に応えた。同試合中、彼はディエゴ・リコ選手の顔面に膝を当ててしまい、スペイン国内では長期の出場停止を求める声が上がる一方、ドイツのメディアの一部からは代表チームからの追放を主張する声も上がった。
こうした批判に対し、33歳のルディガーは、自身がチームにとって危険な存在であるという見方を完全に否定した。「私は決してチームにとっての安全上のリスクではない。試合のどの時間帯にいて、何が懸かっているのかは正確に把握している」と述べた。しかし、彼はこのファウルが罰せられなかったことについては責任を認め、「今回の議論を通じて、私はある瞬間において果たすべき責任を果たせていなかったことを改めて痛感した」と語った。
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代表チームに粘り強さを求めて
このセンターバックは、客観的な批判を歓迎すると述べ、次のように付け加えた。「私は、真剣かつ客観的に提示された批判を真摯に受け止めています。なぜなら、自分自身が明らかにやりすぎた場面があったことを自覚しているからです。それは、私がさらに集中力を高めようとする原動力にもなっています。私はチームの不安要因になりたくはなく、むしろ安定感と安心感をもたらしたいのです。」
代表戦を見据え、ルディガーは冷徹なメンタリティの必要性を強調した。「ドイツと対戦するのは極度に不快だと感じられるような状態に戻らなければならない」と彼は説明した。「才能だけではワールドカップは勝てない。全員が互いのために汚い仕事も厭わない覚悟を持てば、我々は極めて打ち破りにくいチームになる」
ナゲルスマン監督、賛否両論のディフェンダーを擁護
メディアでの議論が続いているにもかかわらず、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、代表戦の中断期間を控えて、このベテランDFに対し揺るぎない支持を表明した。同監督はヘタフェ戦での一連のプレーに対する批判を一蹴し、そのタックルを「激しいが、サッカー特有のもの」と評した。
ナゲルスマン監督は、この選手の生まれ持った激しいプレーは欠点ではなく、むしろ強みであると固く信じている。「アントニオは極めて賛否両論を呼ぶ選手だ。だからこそ、あれほど大げさに取り上げられているのだ」と監督は述べた。「彼は代表チームという家族を非常に大切に守り、我々が成功するためにあらゆることを尽くしてくれる。彼は、勝利への最大限の意志を体現する、まさに個性的な選手だ。」
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クラブおよび代表チームの今後の試合日程
ルディガーは、現在の代表戦期間中にこの攻撃的な姿勢を貫いていく構えだ。彼は3月27日にバーゼルで行われるスイス戦にドイツ代表として出場し、その3日後にはシュトゥットガルトでガーナを迎え撃つ予定だ。 この2試合の親善試合を終えた後、このディフェンダーはスペインの首都に戻り、レアル・マドリードでの重要な一連の試合に臨む。国内リーグ戦は4月4日のラ・リーガ、マヨルカ戦（アウェイ）で再開される。その直後、4月7日にはチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンをホームに迎えるという、大きな試練が待ち受けている。