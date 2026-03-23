アントニオ・ルディガーは、ヘタフェ戦で起きた物議を醸した膝への接触事件を受け、レアル・マドリードやドイツ代表のチームメイトにとって「安全上のリスク」であるとの指摘を否定した

ルディガーは『FAZ』紙の取材に対し、特に3月上旬のレアル・マドリード対ヘタフェ戦（0-1で敗戦）以降、自身の激しいプレーに対する厳しい批判に応えた。同試合中、彼はディエゴ・リコ選手の顔面に膝を当ててしまい、スペイン国内では長期の出場停止を求める声が上がる一方、ドイツのメディアの一部からは代表チームからの追放を主張する声も上がった。

こうした批判に対し、33歳のルディガーは、自身がチームにとって危険な存在であるという見方を完全に否定した。「私は決してチームにとっての安全上のリスクではない。試合のどの時間帯にいて、何が懸かっているのかは正確に把握している」と述べた。しかし、彼はこのファウルが罰せられなかったことについては責任を認め、「今回の議論を通じて、私はある瞬間において果たすべき責任を果たせていなかったことを改めて痛感した」と語った。