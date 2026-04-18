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アントニオ・ルディガーがレアル・マドリードと新契約合意。一方、ダヴィド・アラバの去就は依然不透明。
ルディガー、ベルナベウでの将来を確約
ルディガーはマドリードと合意に達し、今夏に1年間の契約延長が確実視されている。 2022年夏にチェルシーからフリーで加入したドイツ代表は、マドリードのサポーターに熱狂的に支持されている。スペイン在籍中にラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイなどを制し、数か月前には退団が噂されたものの、最終ラインで安定したパフォーマンスを示し、クラブの姿勢を変えた。
移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏によると、2025-26シーズンの安定したパフォーマンスが評価されたという。 ハムストリングの負傷で21試合の出場にとどまったが、その活躍はアルヴァロ・アルベロア監督率いる守備陣に不可欠との判断を首脳陣にさせた。
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アラバ、夏の移籍へ準備中
ルディガーは残留が決まったが、ダヴィド・アラバの去就は不透明だ。守備陣の若返りを図るマドリードは、今夏アラバを放出す方針。2021年にバイエルンからフリーで加入したアラバは、ここ数年、怪我とパフォーマンスの低下が課題だった。
チャンピオンズリーグ14回制覇に貢献した彼との別れは、一つの時代の終わりだ。今季は13試合に出場したものの、プレー時間は398分と限定的だった。チームは平均年齢低下と人件費削減を急ぎ、この多才なベテランが移行期の象徴的な犠牲者になりそうだ。
守備の補強を探している
アラバの退団が確実視される中、レアル・マドリードは質の高い後継者の獲得に動く。クラブ首脳は、エデル・ミリタオと高齢化するルディガーだけでは現代の過密日程を乗り切れないと認識。負傷者続出を避けるため、選手層の厚さを最優先する。
スカウトは欧州で若手CBを調査中。ミリタオのパートナー候補を12カ月かけて育成する方針だ。首脳陣は2人がシーズン終盤にベストコンディションを保てるよう、慎重に起用する考えである。
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タイトル獲得なしの期間を経ての大改革
この契約報道は、マドリードが2シーズン連続無冠という現実を突きつけられ、スペインの首都が緊張に包まれる中で伝えられた。クラブの高い基準では空白期間は許されず、フロレンティーノ・ペレス会長はチームを欧州頂点へ戻すため、大幅な陣容変更を計画している。
今季はチャンピオンズリーグでバイエルンに敗れベスト8止まり。コパ・デル・レイでは2部のアルバセテに敗れてベスト16。リーグでもバルセロナに9ポイント差の2位にとどまっている。