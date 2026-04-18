ルディガーはマドリードと合意に達し、今夏に1年間の契約延長が確実視されている。 2022年夏にチェルシーからフリーで加入したドイツ代表は、マドリードのサポーターに熱狂的に支持されている。スペイン在籍中にラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイなどを制し、数か月前には退団が噂されたものの、最終ラインで安定したパフォーマンスを示し、クラブの姿勢を変えた。

移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏によると、2025-26シーズンの安定したパフォーマンスが評価されたという。 ハムストリングの負傷で21試合の出場にとどまったが、その活躍はアルヴァロ・アルベロア監督率いる守備陣に不可欠との判断を首脳陣にさせた。