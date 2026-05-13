イスタンブールの新聞「ハベルトゥルク」によると、ガラタサライはオランダ人センターバックをボスポラス海峡に招きたいようだ。
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アントニオ・リュディガーも候補に？ガラタサライが次なるスター獲得へ動き出した。
報道によると、ファン・ダイクのリヴァプールでの将来は不透明だ。2027年までの契約が残っているが、34歳の彼は最後の大型契約を望んでおり、ワールドカップ後に新天地へ移るかアンフィールドに残るかを判断する見込みだ。
ファン・ダイクは「受け入れがたいシーズン」と総括。リヴァプールは変革を迫られているが、長年の守備の要がいない状態でそれが成功するかは不透明だ。
彼は総括でこう語った。「我々は努力し、状況を好転させ、来シーズンはこのようなことが繰り返されないようにしなければならない。なぜなら、それはリヴァプールらしくないからだ」。退団をほのめかす言葉には聞こえない。
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リュディガーはファン・ダイクの代役となるか？レアルでの将来は不透明。
ガラタサライはファン・ダイク獲得が難しいと判断し、アントニオ・リュディガーを候補に挙げている。ドイツ代表リュディガーのレアル・マドリードとの契約は今シーズンで満了する。
3月末、スペインメディアは残留のため大幅減俸が必要と報じた。現在の年俸1400万ユーロは、ルカ・モドリッチと同様に半減する可能性があるという。
代理人はサウジアラビア移籍も探っているが、中東の情勢を鑑みると可能性は低い。代わりにユヴェントスがリュディガーの去就を注視している。
ガラタサライなどイスタンブールのクラブは、ベテラン選手にとって魅力的な選択肢である。昨夏にはレロイ・サネがバイエルンからフリーで加入し、ガラタサライはナポリからビクター・オシメンを7500万ユーロで獲得している。