アントニオ・リュディガーも候補に？ガラタサライが次なるスター獲得へ動き出した。

報道によると、ファン・ダイクのリヴァプールでの将来は不透明だ。2027年までの契約が残っているが、34歳の彼は最後の大型契約を望んでおり、ワールドカップ後に新天地へ移るかアンフィールドに残るかを判断する見込みだ。

ファン・ダイクは「受け入れがたいシーズン」と総括。リヴァプールは変革を迫られているが、長年の守備の要がいない状態でそれが成功するかは不透明だ。

彼は総括でこう語った。「我々は努力し、状況を好転させ、来シーズンはこのようなことが繰り返されないようにしなければならない。なぜなら、それはリヴァプールらしくないからだ」。退団をほのめかす言葉には聞こえない。