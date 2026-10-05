コンテはイングランドとイタリアの両方でリーグ優勝を成し遂げており、ヨーロッパ各地のビッグクラブの監督候補としては当然の存在だ。ユナイテッドに加え、ユヴェントスもかつての指揮官との関連が伝えられているが、セリエAの同クラブは最近、現指揮官ルチアーノ・スパレッティへの支持を表明している。

コンテにとって、いかなる新たなプロジェクト候補であっても、究極の成功を成し遂げようとする強い意志が伴っていなければならない。情熱的なイタリア人指揮官は、自身が求めるのは偉大さを目指す環境だけだと明確にした。

同氏はさらにこう付け加えた。「その歴史がそれ自体を物語るクラブに行くなら、トロフィーやリーグ優勝、勝利によって築かれた歴史を持つクラブに行くなら、その歴史に敬意を示す方法はただ一つしかない。もしそのクラブが今そこにいないのなら、そうした目標のために戦える場所へと呼び戻す野心を持つことだ。

「毎年勝てるのは1チームだけだということは、私も十分に分かっている。しかし私はそれを自分の心に持ち、そしてファン、選手、フロントの心にも植え付けなければならない。あの火花、あの希望をだ。『くそっ、俺たちは勝てる』と言わせるようなものを。

「多くのクラブは、自らの歴史をいくらか見失ってしまっている。私はそうしたクラブの一つに行き、その歴史のほこりを払い、再び輝かせたい。プレッシャーがあり、結局のところ、ただ参加するためではなく、競い合うために行くのだと十分に分かっているクラブにね。」