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アントニオ・コンテ、マンチェスター・ユナイテッド指揮官就任とプレミアリーグ復帰について沈黙を破る
コンテ、早期復帰の可能性を一蹴
コンテは、すぐにでも監督業へ復帰する用意があるとの見方を否定した。元チェルシーおよびトッテナム指揮官は、この夏にナポリを退団して以降、職に就いていない。ただ、将来的にイングランドへ戻る可能性については、完全には否定しなかった。
ユナイテッドは、キャリック体制で悲惨なシーズンの滑り出しとなったことを受け、コンテとの強い関連が報じられている。マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグ開幕としてクラブ史上ワーストタイのスタートを強いられている。さらに悪いことに、キャリック率いるチームは最近、ブライトンに敗れてカラバオカップから敗退した。
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イングランドサッカー、財政的バズーカを使用へ
『The Athletic』のインタビューで、コンテはイングランドサッカー界での別の役職に今なお魅力を感じていると認めた。また、「その価値があるなら」シーズン途中での就任も検討すると述べた上で、プレミアリーグの莫大な資金力を強調した。
「今のイングランドではバズーカが使われているが、他のあらゆる場所ではまだピストルを使っている」とコンテは説明した。「ただし、その金がどう使われるかについても注意が必要だ。だからこそ先ほど、正しい評価を下すこと、ビジョンを持つことについて話していた。資金を持っているかもしれないが、それを賢く使わなければならない」
勝利の歴史を称えて
コンテはイングランドとイタリアの両方でリーグ優勝を成し遂げており、ヨーロッパ各地のビッグクラブの監督候補としては当然の存在だ。ユナイテッドに加え、ユヴェントスもかつての指揮官との関連が伝えられているが、セリエAの同クラブは最近、現指揮官ルチアーノ・スパレッティへの支持を表明している。
コンテにとって、いかなる新たなプロジェクト候補であっても、究極の成功を成し遂げようとする強い意志が伴っていなければならない。情熱的なイタリア人指揮官は、自身が求めるのは偉大さを目指す環境だけだと明確にした。
同氏はさらにこう付け加えた。「その歴史がそれ自体を物語るクラブに行くなら、トロフィーやリーグ優勝、勝利によって築かれた歴史を持つクラブに行くなら、その歴史に敬意を示す方法はただ一つしかない。もしそのクラブが今そこにいないのなら、そうした目標のために戦える場所へと呼び戻す野心を持つことだ。
「毎年勝てるのは1チームだけだということは、私も十分に分かっている。しかし私はそれを自分の心に持ち、そしてファン、選手、フロントの心にも植え付けなければならない。あの火花、あの希望をだ。『くそっ、俺たちは勝てる』と言わせるようなものを。
「多くのクラブは、自らの歴史をいくらか見失ってしまっている。私はそうしたクラブの一つに行き、その歴史のほこりを払い、再び輝かせたい。プレッシャーがあり、結局のところ、ただ参加するためではなく、競い合うために行くのだと十分に分かっているクラブにね。」
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再び勝利への火をともす
コンテは静観することに満足しているようだが、マンチェスターではキャリックへのプレッシャーが高まり続けている。ユナイテッドは期待外れのシーズンを立て直すため、解決策を必死に探している。オールド・トラッフォードであれ他の場所であれ、もし機会が訪れれば、コンテは最終的に自分を招へいするクラブに全面的なコミットメントを求める構えのようだ。
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