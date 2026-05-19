ナポリ監督ポストが空席となり、後任争いが激化している。最有力候補はマウリツィオ・サッリとマッシミリアーノ・アッレグリだ。アッレグリはACミランでズラタン・イブラヒモビッチ（シニアアドバイザー）やジョルジオ・フルラーニCEOと対立し立場が危うい。一方サッリもラツィオのクラウディオ・ロティート会長と対立していると報じられている。

ローマ・ダービー敗戦後の会見で、サッリはこう語った。「まずは最後の試合に集中しよう。将来についてはまだ聞かれていない。今シーズンは意見が反映されず、私もクラブも満足していない」。 リーグ最終戦まで戦い、その後クラブの判断を待ちたい」