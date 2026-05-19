Getty Images Sport
翻訳者：
アントニオ・コンテ監督、ナポリを去る見通し イタリア代表監督への再就任を目指す
イタリアのビッグクラブが分裂へ
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』と『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、ナポリとコンテ監督は今シーズン限りで契約を解除する見込みだ。 4月中旬、コンテ監督とアウレリオ・デ・ラウレンティス会長との重要な会談後に決別が決定したという。コンテ監督はピサ戦勝利で来季CL出場権を確保したが、2027年6月までの契約を満了せず退任する意向を示唆していた。
- Getty Images
相互解約条件の対応表
コンテ監督はナポリとの契約期間が残っているにもかかわらず、裏では早期退任が計画されている。コリエレ・デロ・スポルト紙は即時の決別が確定したかについて慎重だが、退任すれば双方の合意によるものと報じられている。この合意により、プレミアリーグ制覇の経験を持つ同監督は違約金なしで円満に退任する。
サッリとアッレグリの間に摩擦が生じている
ナポリ監督ポストが空席となり、後任争いが激化している。最有力候補はマウリツィオ・サッリとマッシミリアーノ・アッレグリだ。アッレグリはACミランでズラタン・イブラヒモビッチ（シニアアドバイザー）やジョルジオ・フルラーニCEOと対立し立場が危うい。一方サッリもラツィオのクラウディオ・ロティート会長と対立していると報じられている。
ローマ・ダービー敗戦後の会見で、サッリはこう語った。「まずは最後の試合に集中しよう。将来についてはまだ聞かれていない。今シーズンは意見が反映されず、私もクラブも満足していない」。 リーグ最終戦まで戦い、その後クラブの判断を待ちたい」
- AFP
注目されるアズーリの再建
報道によると、コンテ監督は6月22日のイタリアサッカー連盟（FIGC）会長選挙後、再びイタリア代表監督に就任を希望している。代表チームで24試合中14勝という実績を再現するのが目標だ。監督交代が迫る中、ナポリは夏の移籍市場が開く前に後任者と円滑な引き継ぎが必要で、アイデンティティの危機に直面している。