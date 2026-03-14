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SSC Napoli v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

アントニオ・コンテ監督は、セリエAとチャンピオンズリーグでの不振にもかかわらず、今シーズン終了後もナポリに残留する意向を明らかにした。

アントニオ・コンテ監督はナポリでの自身の立場を明確にし、厳しいシーズンとなっているにもかかわらず、長期的な契約を全うする意向であることを強調した。土曜日のレッチェ戦を前に、このベテラン監督は自身の在任期間とチーム全体の再建の必要性について言及し、クラブの国内および欧州での成功を取り戻すための3カ年計画に引き続き注力していくと断言した。

  • ナポリは厳しいシーズンを乗り切っている

    ナポリの近況は厳しい視線にさらされており、チームは現在セリエAで3位につけているが、首位のインテルとは大きな差をつけられている。また、今シーズンはチャンピオンズリーグでもグループステージで敗退しており、これがチームの勢いにさらに打撃を与えた。こうした不振にもかかわらず、コンテ監督の発言からは、クラブ首脳陣が結束を保っていることがうかがえる。彼らは、夏の移籍市場で戦力の補強を行い、上位との差を縮めることを視野に入れ、さらなる監督交代よりも安定性を重視しているようだ。

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    チーム編成と戦術の安定性の維持

    コンテ監督は、自分が目先の対策ではなく、長期的なビジョンを持ってこのチームに加わったことを改めて強調した。昨夏に退任の噂が流れた後、厳しいシーズンが続いているというプレッシャーにもかかわらず、監督はその信念を揺るぎなく貫いている。「ナポリに来た時、私は3年契約を結んだ」とコンテ監督はDAZNに語った。「毎年、昨年と同様に、会長と話し合い、評価を行ってきた…… 「私がナポリでとても居心地が良く、心地よく過ごしていることは、誰もがよく知っている。同時に、評価を行い、今後進むべき道が正しいかどうかを見極めるのは当然のことだ。私としては、この旅を続けるために最大限の協力と意欲を持っている。」

  • 2024年夏にナポリの指揮を執り、昨シーズンにチームをセリエA4度目の優勝に導いたコンテ監督は、過密日程の危険性を指摘しつつ、シーズンを力強く締めくくることの重要性を理解している。 

    「例えば、長期離脱していた選手が復帰しつつあるとしましょう。彼らがどのような状態で、どのようなコンディションで戻ってくるかを把握しなければなりません。私は出場時間の管理をうまく行わなければなりません」と彼は説明した。戦術の変更については、「4バックへの回帰を考えるには、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォの回復を待たなければならないでしょう……このシステムを変更することは、我々にとって有害で危険なことになる可能性があります」と付け加えた。

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    終盤に向けて

    コンテ監督は、ナポリが欧州カップ戦出場権を逃さないよう、シーズン終盤の巻き返しに注力している。残留への「最大限の意欲」を表明することで、彼は噂を鎮め、残り10試合に向けて明確な姿勢を示そうとした。「冷静な」評価を強調している点は、以前の監督職で見られたような公の場での対立を避けるべく、クラブ首脳陣とのプロフェッショナルな関係を築こうとしていることを示唆している。

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