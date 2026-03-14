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アントニオ・コンテ監督は、セリエAとチャンピオンズリーグでの不振にもかかわらず、今シーズン終了後もナポリに残留する意向を明らかにした。
ナポリは厳しいシーズンを乗り切っている
ナポリの近況は厳しい視線にさらされており、チームは現在セリエAで3位につけているが、首位のインテルとは大きな差をつけられている。また、今シーズンはチャンピオンズリーグでもグループステージで敗退しており、これがチームの勢いにさらに打撃を与えた。こうした不振にもかかわらず、コンテ監督の発言からは、クラブ首脳陣が結束を保っていることがうかがえる。彼らは、夏の移籍市場で戦力の補強を行い、上位との差を縮めることを視野に入れ、さらなる監督交代よりも安定性を重視しているようだ。
- AFP
チーム編成と戦術の安定性の維持
2024年夏にナポリの指揮を執り、昨シーズンにチームをセリエA4度目の優勝に導いたコンテ監督は、過密日程の危険性を指摘しつつ、シーズンを力強く締めくくることの重要性を理解している。
「例えば、長期離脱していた選手が復帰しつつあるとしましょう。彼らがどのような状態で、どのようなコンディションで戻ってくるかを把握しなければなりません。私は出場時間の管理をうまく行わなければなりません」と彼は説明した。戦術の変更については、「4バックへの回帰を考えるには、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォの回復を待たなければならないでしょう……このシステムを変更することは、我々にとって有害で危険なことになる可能性があります」と付け加えた。
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終盤に向けて
コンテ監督は、ナポリが欧州カップ戦出場権を逃さないよう、シーズン終盤の巻き返しに注力している。残留への「最大限の意欲」を表明することで、彼は噂を鎮め、残り10試合に向けて明確な姿勢を示そうとした。「冷静な」評価を強調している点は、以前の監督職で見られたような公の場での対立を避けるべく、クラブ首脳陣とのプロフェッショナルな関係を築こうとしていることを示唆している。
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