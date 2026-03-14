アントニオ・コンテ監督は、セリエAとチャンピオンズリーグでの不振にもかかわらず、今シーズン終了後もナポリに残留する意向を明らかにした。

2024年夏にナポリの指揮を執り、昨シーズンにチームをセリエA4度目の優勝に導いたコンテ監督は、過密日程の危険性を指摘しつつ、シーズンを力強く締めくくることの重要性を理解している。

「例えば、長期離脱していた選手が復帰しつつあるとしましょう。彼らがどのような状態で、どのようなコンディションで戻ってくるかを把握しなければなりません。私は出場時間の管理をうまく行わなければなりません」と彼は説明した。戦術の変更については、「4バックへの回帰を考えるには、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォの回復を待たなければならないでしょう……このシステムを変更することは、我々にとって有害で危険なことになる可能性があります」と付け加えた。