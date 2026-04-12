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アントニオ・コンテ監督は、イタリア代表監督就任に関する自身の発言が「歪曲」されたとしてメディアを批判した。
コンテ監督、出場可能説を否定
コンテ監督は、イタリア代表への即時復帰を模索しているという報道を否定した。2026年W杯予選敗退でガットゥーゾ前監督が辞任した後、後任候補に挙げられたことについては「光栄だ」と語っていた。 ただ、56歳の指揮官は最近の自身の発言の解釈に不快感を示し、現時点で現職を離れるつもりはないと強調した。
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ナポリとの現契約を尊重する
イタリア代表への復帰が噂される中、コンテ監督はナポリへのプロとしての献身を強調した。彼は「いかなるオファーにも応じるつもりだとは言っていない。 ナポリとの契約はあと1年ある。シーズン後に会長と話す。私の言葉を正しく解釈してほしい。歪曲されるなら、もう話さない。」
セリエAの優勝争いが注目されている。
コンテは2014～2016年に代表を率い、激しい指導で知られた。しかしナポリはセリエA終盤の重要な時期を迎える。 32試合を終え、勝ち点66で2位。首位のインテルとは9ポイント差だ。勝ち点63のACミランが背後に迫るため、ナポリは残り6試合で結果を出さなければならない。コンテには油断する余裕がない。
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ナポリの今後
ナポリはセリエA終盤、厳しい試合が続く。4月18日ラツィオ、24日クレモネーゼとホームで対戦。その後もコモ、ボローニャ、ピサ、ウディネーゼとの重要試合が控える。監督はナポリで最高の結果を目指す。