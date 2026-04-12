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SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

アントニオ・コンテ監督は、イタリア代表監督就任に関する自身の発言が「歪曲」されたとしてメディアを批判した。

アントニオ・コンテ
イタリア
ナポリ
セリエ A
ワールドカップ 欧州予選

ナポリのコンテ監督は、イタリア代表監督就任報道を否定し、メディアに正確な報道を求めた。

  • コンテ監督、出場可能説を否定

    コンテ監督は、イタリア代表への即時復帰を模索しているという報道を否定した。2026年W杯予選敗退でガットゥーゾ前監督が辞任した後、後任候補に挙げられたことについては「光栄だ」と語っていた。 ただ、56歳の指揮官は最近の自身の発言の解釈に不快感を示し、現時点で現職を離れるつもりはないと強調した。

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    ナポリとの現契約を尊重する

    イタリア代表への復帰が噂される中、コンテ監督はナポリへのプロとしての献身を強調した。彼は「いかなるオファーにも応じるつもりだとは言っていない。 ナポリとの契約はあと1年ある。シーズン後に会長と話す。私の言葉を正しく解釈してほしい。歪曲されるなら、もう話さない。」

  • セリエAの優勝争いが注目されている。

    コンテは2014～2016年に代表を率い、激しい指導で知られた。しかしナポリはセリエA終盤の重要な時期を迎える。 32試合を終え、勝ち点66で2位。首位のインテルとは9ポイント差だ。勝ち点63のACミランが背後に迫るため、ナポリは残り6試合で結果を出さなければならない。コンテには油断する余裕がない。

  • SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ナポリの今後

    ナポリはセリエA終盤、厳しい試合が続く。4月18日ラツィオ、24日クレモネーゼとホームで対戦。その後もコモ、ボローニャ、ピサ、ウディネーゼとの重要試合が控える。監督はナポリで最高の結果を目指す。

セリエ A
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