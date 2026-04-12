アントニオ・コンテ監督は、イタリア代表監督就任に関する自身の発言が「歪曲」されたとしてメディアを批判した。

コンテ監督は、イタリア代表への即時復帰を模索しているという報道を否定した。2026年W杯予選敗退でガットゥーゾ前監督が辞任した後、後任候補に挙げられたことについては「光栄だ」と語っていた。 ただ、56歳の指揮官は最近の自身の発言の解釈に不快感を示し、現時点で現職を離れるつもりはないと強調した。