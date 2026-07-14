アントニオ・コンテやロベルト・マンチーニが候補に挙げられる中、パオロ・マルディーニがACミランのレジェンド、アンドレア・ピルロを推し、ピルロがイタリア代表監督の意外な候補として浮上した。

ピルロが前進する一方、イタリアサッカー連盟（FIGC）はグアルディオラ監督の招聘など複数の選択肢を検討している。マラゴ会長は財政面での難しさを認めた。

マラゴ会長は「元マンチェスター・シティ監督のような人材を招へいすれば大きなインパクトがある。だが予算とのバランスが課題だ。明後日までにマルディーニやレオナルドと候補を絞り、合意点を見つける」と語った。