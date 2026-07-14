Getty Images
翻訳者：
アントニオ・コンテやロベルト・マンチーニが候補に挙げられる中、パオロ・マルディーニがACミランのレジェンド、アンドレア・ピルロを推し、ピルロがイタリア代表監督の意外な候補として浮上した。
歴史的危機を受け、ピルロ起用が検討される
イタリアは現在、歴史上最も暗い時期にある。2018、2022、2026年のワールドカップ予選で3大会連続敗退という衝撃的な結果に終わったためだ。4度優勝した強豪国にとって、大会が32チームから48チームに拡大されたにもかかわらず予選を突破できなかったことは、前例のない屈辱である。
この事態を受け、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』は2030年大会に向けた再建候補としてピルロ監督の名を報じた。マルディーニとレオナルドは、最近ドバイで昇格したマンチェスター・ユナイテッドの監督を推している。ACミランで2度のチャンピオンズリーグ制覇を共にしたマルディーニは、旧友ピルロが崩壊した代表体制を再生できると信じている。
- Getty Images Sport
FIGC会長、グアルディオラとの相性を評価
ピルロが前進する一方、イタリアサッカー連盟（FIGC）はグアルディオラ監督の招聘など複数の選択肢を検討している。マラゴ会長は財政面での難しさを認めた。
マラゴ会長は「元マンチェスター・シティ監督のような人材を招へいすれば大きなインパクトがある。だが予算とのバランスが課題だ。明後日までにマルディーニやレオナルドと候補を絞り、合意点を見つける」と語った。
マルディーニが主導する、新たな計画的なアプローチ
マルディーニとレオナルドの主導で、イタリアの監督選考は大きな転換点を迎えている。コンテとマンチーニが有力候補として連絡を待っており、両者とも復帰に意欲を示す。コンテは即座に明確な戦術を提示できる。マンチーニは2021年の欧州選手権で優勝した実績を持つ。
最終決定は新体制に委ねられる。マラゴ氏は「この15日間の議論を否定することになる。以前のやり方は正当だったが、今回は異なる」と語った。
- Getty Images Sport
イタリア代表の今後の展望は
まもなくマラゴ、マルディーニ、レオナルドの3者が会談し、監督候補を絞り込む。新監督は週末までに決定する見込みだ。ファンは、連盟がコンテやマンチーニの安定志向を選ぶのか、ピルロで新時代を開きW杯不振を打破するのか注目している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。