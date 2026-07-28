アントニオ・コンテがイタリア代表の新監督に就任することはない。この確認は今日、連盟会長ジョバンニ・マラゴの言葉によってもたらされた。「彼とは非常に良好な関係にある。だが、ここではいまだに今日の現実ではなく、異なる考え方を続けている人がいる。昨日の現実ではない。今は監督がおり、クラブ・イタリアの会長もいる。マルディーニとレオナルドが袂を分かった理由もまさにそこにある。構想は常にマンチーニとラニエリだった。コンテは確かに監督候補になり得たが、しばらく連絡は取っていない」。チェルシーとインテルの元指揮官はセリエAの第一候補だったが、連盟内では支持を得られなかった。ナポリでの冒険をスクデットとイタリア・スーパーカップ獲得で終えた後、2014年から2016年まで率いたイタリア代表への復帰には前向きだったが、正式に候補から外れた今、今後の計画を変えなければならない。
翻訳者：
アントニオ・コンテは無所属、今後どうするのか？ シーズン途中での挑戦を待ちながら、ユベントス復帰の可能性もある。
サウジアラビア行きもカタール行きもなし
コンテは一流の指揮官であり、現時点でも屈指の名将だ。その経歴がすべてを物語っており、長く現場を離れたままでいるとは考えにくい。ただ、本人に焦りはない。目の前を通る最初の列車に飛び乗る必要はないのだ。実際、すでにいくつかの話はあるものの、多額の報酬を理由にカタールやサウジアラビアへ渡ることには関心を示していない。シーズン開幕後であっても、ふさわしい機会を待っている。トッテナムは彼のキャリアにおける例外であり、このサレント出身の指揮官はこれまで常に夏から新たな挑戦を始めることを望み、プレシーズンキャンプをこなし、自身の考えを浸透させてきた。常に時間を求めてきた。取り組み、築き上げ、形にしていくための時間を。だが、時代は変わり、サッカーも進化している。そのため、いつでも備えていなければならない。この数カ月は休養を取り、英気を養うだけでなく、学び、進化する時間にも充てるはずだ。より強くなって戻ってくるために。
ユヴェントス復帰か
コンテに好みはなく、適切なオファーを待っている。望んでいるのは欧州のビッグクラブを率いることで、できればプレミアリーグかイタリアがいい。 昨春にはユヴェントス行きの可能性が取り沙汰されたが、その後クラブはスパレッティ体制の継続を決断した。ただ、将来的なユヴェントス復帰の可能性は排除できない。 2014年の騒がしく波乱含みの別れから長い時間が流れ、トリノとユヴェントスは今も彼の故郷だ。フロントも変わっており、もし声がかかれば返答はイエスになるだろう。もっとも、今のユヴェントスの監督の座は埋まっており、セリエAでも海外でも他のビッグクラブも同様だ。コンテは「不吉なことを願う」ようなことはせず、待っている。正しい機会はやって来る。そして再出発するとき、彼はさらに強くなっているはずだ。
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