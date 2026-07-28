コンテは一流の指揮官であり、現時点でも屈指の名将だ。その経歴がすべてを物語っており、長く現場を離れたままでいるとは考えにくい。ただ、本人に焦りはない。目の前を通る最初の列車に飛び乗る必要はないのだ。実際、すでにいくつかの話はあるものの、多額の報酬を理由にカタールやサウジアラビアへ渡ることには関心を示していない。シーズン開幕後であっても、ふさわしい機会を待っている。トッテナムは彼のキャリアにおける例外であり、このサレント出身の指揮官はこれまで常に夏から新たな挑戦を始めることを望み、プレシーズンキャンプをこなし、自身の考えを浸透させてきた。常に時間を求めてきた。取り組み、築き上げ、形にしていくための時間を。だが、時代は変わり、サッカーも進化している。そのため、いつでも備えていなければならない。この数カ月は休養を取り、英気を養うだけでなく、学び、進化する時間にも充てるはずだ。より強くなって戻ってくるために。