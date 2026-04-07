Getty Images Sport
翻訳者：
アントニオ・コンテはイタリア代表監督就任の道が開かれているが、ナポリの会長は、元チェルシーおよびトッテナム監督である彼が、「完全に組織が崩壊している」代表チームには「賢すぎる」と示唆している
コンテ、アズーリ復帰の噂
このポストは、ワールドカップ予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れたことを受け辞任したジェンナーロ・ガットゥーゾの後任として、最近空席となった。イタリアサッカー連盟の抜本的な改革を求める声が高まる中、この難局を乗り切るための強力な人物の就任が求められており、コンテがその最有力候補と見られている。
コンテは2014年にユヴェントスを退任した後、代表チームの指揮を執り、2年間その任に就いた。アズーリ（イタリア代表）では25試合を指揮し、14勝5敗を記録したが、ユーロ2016の準々決勝でドイツにPK戦の末敗れたことを受け、その任期は終了した。 その後、彼はチェルシーで指揮を執りプレミアリーグ優勝を果たし、インテルではセリエA優勝、トッテナムを経て、昨シーズンはナポリを率いてスクデット（セリエA優勝）に導いた。
- Getty Images Sport
デ・ラウレンティス氏、監督の解任に前向き
デ・ラウレンティス会長は『CalcioNapoli24』の取材に対し、コンテ監督が空席となっているイタリア代表監督のポストに就くという噂について言及し、直接オファーがあれば、ナポリは監督がその名誉ある役職に就くことを認める用意があると述べた。
しかし、同氏はイタリアサッカー連盟の呼びかけについては強い懐疑的な見方を示した。「コンテが代表監督に？もしアントニオが私に尋ねてきたら、私は承諾するだろう。だが、彼は非常に賢明な人物だ。真剣な打診がない限り――現時点では一切ないが――彼は、全く組織化されていない組織のトップに立つことを想像すること自体を諦めるだろう」と彼は説明した。
イタリア、ワールドカップ3大会連続の欠場
ボスニア・ヘルツェゴビナ戦での敗北を受け、イタリアサッカー連盟（FIGC）への批判は限界点に達した。 アズーリは、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で始まった予選キャンペーンで惨憺たる結果に終わり、ワールドカップ出場の望みを繋ぐための最後の切り札としてガットゥーゾが招へいされた。ガットゥーゾは計8試合を指揮し、アズーリを6勝に導いたが、予選グループステージ最終戦のノルウェー戦、そしてボスニア・ヘルツェゴビナ戦での敗北が、彼の指揮官としての在任期間に暗い影を落とした。
この歴史的な失態により、イタリアは2018年、2022年、そして2026年のサッカー界最大の大会への出場を逃すこととなり、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長が辞任し、続いて代表チーム代表のジャンルイジ・ブッフォンも辞任した、組織的な混乱を浮き彫りにした。
- AFP
構造改革の要求
同クラブ会長は、イタリアサッカー界のガバナンスにおける抜本的な改革を提唱している。彼は、イタリアオリンピック委員会（CONI）の現会長であるジョヴァンニ・マラゴ氏を連盟のトップに推し、同氏をコミッショナー、ひいては会長を務めるのに最適な人物だと評した。さらにデ・ラウレンティス氏は、セリエAのクラブが巨額の資金を拠出しているにもかかわらず不当な扱いを受けていると指摘し、現在の権力構造を批判した。
「イタリアサッカーとはセリエAのことだが、それはまるでシンデレラのように扱われている。連盟内での割合はわずか18％に過ぎず、アマチュアや選手たちが過半数を占めている。セリエAがなければ連盟は存在し得ず、我々が年間1億3000万ユーロもの資金を提供していることを考えれば、これは荒唐無稽だ」と彼は主張した。