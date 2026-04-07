アントニオ・コンテはイタリア代表監督就任の道が開かれているが、ナポリの会長は、元チェルシーおよびトッテナム監督である彼が、「完全に組織が崩壊している」代表チームには「賢すぎる」と示唆している

このポストは、ワールドカップ予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れたことを受け辞任したジェンナーロ・ガットゥーゾの後任として、最近空席となった。イタリアサッカー連盟の抜本的な改革を求める声が高まる中、この難局を乗り切るための強力な人物の就任が求められており、コンテがその最有力候補と見られている。

コンテは2014年にユヴェントスを退任した後、代表チームの指揮を執り、2年間その任に就いた。アズーリ（イタリア代表）では25試合を指揮し、14勝5敗を記録したが、ユーロ2016の準々決勝でドイツにPK戦の末敗れたことを受け、その任期は終了した。 その後、彼はチェルシーで指揮を執りプレミアリーグ優勝を果たし、インテルではセリエA優勝、トッテナムを経て、昨シーズンはナポリを率いてスクデット（セリエA優勝）に導いた。