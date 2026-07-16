アントニオ・コンテの次なる舞台は？ 代表か海外か

「もし私がイタリアサッカー連盟（FIGC）の会長だったら、自分を候補として検討するだろう」。2014年から2016年までイタリア代表監督を務めたコンテ氏は4月初旬、監督就任の可能性についてこう語った。 「予選落ちは今回が初めてではない。3回のワールドカップを経て、本格的な対策を講じるべきだ。私が監督だった頃、議論は多かったが具体的な支援は少なかった。大惨事の中でも救えるものがある。そうでなければ、1週間記事が書かれて皆の話題になっても、結局は忘れ去られるだけだ。 予選を通過していれば、皆が称賛していたでしょう。中間の道を探しましょう。対策は必須です」と語った。2016年から状況は一変し、多くの時間が流れた。10年前、コンテは日々の刺激を必要としていたが、現在は2030年W杯を見据えた長期プロジェクトで代表再建の準備ができている。