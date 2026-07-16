「イタリアについてはもう語り尽くされた。今こそ行動する時だ。おしゃべりや政治の時代ではない。3大会連続でワールドカップを逃すわけにはいかない。これはまさに『逆の偉業』だ」。アントニオ・コンテは今週初め、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙でこう語った。代表チームについては語らなかった。彼の名前はマラゴ、マルディーニ、レオナルドらが検討している候補の一人だからだ。 現時点では、セリエA各クラブの支持を集める元ナポリ監督が、マンチーニ、特にピルロとともに次期アズーリ監督の最有力候補3名に挙げられている。ピルロは新テクニカルディレクター兼クラブ・イタリア会長の支持を得て、ここ数日で評価を上げた。 決定は1週間以内に下される見込みで、コンテは自身の将来を待っている。彼の経歴は高く評価されているが、現時点ではイタリア代表が最優先だ。
翻訳者：
アントニオ・コンテの次なる舞台は？ 代表か海外か
自主応募
「もし私がイタリアサッカー連盟（FIGC）の会長だったら、自分を候補として検討するだろう」。2014年から2016年までイタリア代表監督を務めたコンテ氏は4月初旬、監督就任の可能性についてこう語った。 「予選落ちは今回が初めてではない。3回のワールドカップを経て、本格的な対策を講じるべきだ。私が監督だった頃、議論は多かったが具体的な支援は少なかった。大惨事の中でも救えるものがある。そうでなければ、1週間記事が書かれて皆の話題になっても、結局は忘れ去られるだけだ。 予選を通過していれば、皆が称賛していたでしょう。中間の道を探しましょう。対策は必須です」と語った。2016年から状況は一変し、多くの時間が流れた。10年前、コンテは日々の刺激を必要としていたが、現在は2030年W杯を見据えた長期プロジェクトで代表再建の準備ができている。
代替案
マラゴとマルディーニがマンチーニやピルロを起用すれば、コンテは休息を取り、様子を見ることになる。サウジアラビアやカタールから高額オファーが届いても、急いで新プロジェクトに飛びつく必要はない。 彼は依然として欧州トップクラスの監督であり、来秋に現れる選択肢も検討するだろう。シーズン途中での就任は好まないが、時代の変化に合わせて柔軟に対応することも理解している。
違った考え方
サッカーは絶えず進化する。時代遅れにならないよう、定説や固定観念を乗り越えつつ、自分らしさを保つ必要がある。コンテ監督は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』に「すべてが変わった」と語った。「今は攻撃システムと守備システムがある。基準点が重要だ。私はアリソンに、前線へ上がる相手のサイドバックをマークさせている。 攻撃時は3-2-5を基本に、後ろの3枚をCB2枚＋SB1枚にするか、プレイメーカーを落とすかを選択。2-3-5や2-2-6も使える。守備時は4-4-2を基本とし、状況に応じて5-4-1に切り替える。 「古いフォーメーションは、もう存在しないサッカーを描いている。考え方を変えなければならない」。彼自身がその実践者だ。
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