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アントニオ・コンテの動きにマンチェスター・ユナイテッドが警戒。イタリア人指揮官が苦戦するマイケル・キャリックの後任就任へ再び動く
イタリア人指揮官、早期復帰を目指す
報道元の『TEAMtalk』によると、57歳の指揮官のために動く仲介人がマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣に接触し、苦境にある現指揮官の後任を務める用意があると伝えた。ベテラン監督は夏にナポリを退任した。それに先立ち、セリエA優勝を就任初年度に果たし、昨季は2位で終えていた。退任後は所属先がない。今回の接触は、ユナイテッドが開幕からの9試合で4敗を喫し、わずか2勝にとどまっている中で行われた。
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夏の拒否を経て、新たなアプローチ
このイタリア人指揮官の陣営は以前、夏にフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと話し合いを行っていた。しかし、取締役会は45歳のキャリックに正式な監督の座を託した。キャリックがチャンピオンズリーグ出場権を獲得したのは、ルベン・アモリムが1月に退任した後のことだった。
その際に就任を逃したものの、元ユヴェントス指揮官はマンチェスターでチームを立て直せると確信しており、再びイングランドで指揮を執ることを望んでいる。プレミアリーグでの実績もある。2018年までの2年間にわたるチェルシーでの指揮では、プレミアリーグとFAカップの両方で優勝。2021年から2023年3月まで指揮したトッテナム・ホットスパーでは勝率50％超を記録し、チームが4位につける中で退任した。
ロッカールームの不穏な空気が憶測を呼ぶ
チームの不安定な戦いぶりを受け、選手たちの間ではクラブ幹部が近く動くのではないかとの懸念が強まっている。この緊張感が、火曜日のリサンドロ・マルティネスによる感情的な発言につながった。その後、アルゼンチン人DFは発言の真意を説明する声明を発表した。
コンテの代理人側から再び接触があったものの、クラブ首脳陣は現監督への支持を公に表明しており、正式な交渉には至っていない。ただ、クラブ内部の関係者は、結果を大幅に改善する必要があると認めている。
一方、水曜日の報道では、クラブの取締役らがプレミアリーグの有力監督を第一候補に据えていると伝えられた。また、ユリアン・ナーゲルスマンと、最近チャンピオンズリーグ出場クラブからのオファーを断ったニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウも、候補として名前が挙がっている。
- AFLOSPORT
熾烈なダービーが監督の去就を問う
高まるプレッシャーを和らげるため、キャリック率いるチームは今、日曜日に敵地でライバルのリーズ・ユナイテッドと対戦する際に、すぐさま巻き返さなければならない。クラブ首脳陣は差し迫った解任を示唆していないものの、結果が早急に改善しなければ、その責任を負うのは必然的にキャリック監督だ。コンテをはじめ、他にも大物候補が控える中、今週末のエランド・ロードでの一戦は極めて重要になる。
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