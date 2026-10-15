チームの不安定な戦いぶりを受け、選手たちの間ではクラブ幹部が近く動くのではないかとの懸念が強まっている。この緊張感が、火曜日のリサンドロ・マルティネスによる感情的な発言につながった。その後、アルゼンチン人DFは発言の真意を説明する声明を発表した。

コンテの代理人側から再び接触があったものの、クラブ首脳陣は現監督への支持を公に表明しており、正式な交渉には至っていない。ただ、クラブ内部の関係者は、結果を大幅に改善する必要があると認めている。

一方、水曜日の報道では、クラブの取締役らがプレミアリーグの有力監督を第一候補に据えていると伝えられた。また、ユリアン・ナーゲルスマンと、最近チャンピオンズリーグ出場クラブからのオファーを断ったニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウも、候補として名前が挙がっている。