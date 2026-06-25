コンテ監督の復帰を後押ししているのは連盟だけではない。セリエAの主要クラブも賛同していると報じられている。国内クラブにとって、彼は「全力を尽くすことの保証」だ。たゆまぬ努力で知られる彼の評判と、選手から最大限の能力を引き出す手腕は、国民的運動の象徴となっている。各クラブは、彼の存在がイタリアサッカー全体のレベルを引き上げると信じている。

ユーロ2016では、戦術の妙で「戦力不足」とされるチームを準決勝まで導き、スペインに勝ち、ドイツを追い詰めた。その退任は今も空白を残しており、今回の復帰で10年前の仕事を完結すると期待されている。