Getty Images Sport
翻訳者：
アントニオ・コンテが監督に就任。イタリア代表はワールドカップの惨敗を受け、元チェルシー、ナポリ指揮官に再建を託した。
連勝記録を持つ選手のための長期プロジェクト
イタリアサッカー連盟（FIGC）は、最高レベルで成功する方法を熟知する人物に未来を託すことを決定した。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、コンテは4年契約で復帰する。2030年W杯まで安定をもたらし、組織改革を進める狙いだ。
長期契約の背景には明確な戦略がある。戦術の修正だけでなく、近年の失敗を受けて代表チーム全体のリフレッシュが必要だ。2030年までコンテを拘束することで、FIGCは「その場しのぎの時代」に幕を引く。目標はイタリアをトップの座に取り戻すことであり、その大役を果たせるのはコンテだけだと見られている。
- Getty Images Sport
セリエAのクラブは今回の任命を支持している。
コンテ監督の復帰を後押ししているのは連盟だけではない。セリエAの主要クラブも賛同していると報じられている。国内クラブにとって、彼は「全力を尽くすことの保証」だ。たゆまぬ努力で知られる彼の評判と、選手から最大限の能力を引き出す手腕は、国民的運動の象徴となっている。各クラブは、彼の存在がイタリアサッカー全体のレベルを引き上げると信じている。
ユーロ2016では、戦術の妙で「戦力不足」とされるチームを準決勝まで導き、スペインに勝ち、ドイツを追い詰めた。その退任は今も空白を残しており、今回の復帰で10年前の仕事を完結すると期待されている。
2030年ワールドカップに向けた建設
コンテ監督は56歳。率いたナポリでスクデットとスーパーカップを制したが、クラブと契約解除しスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナを去った。首脳陣には「プロジェクトは終焉した。チームの一体感維持が難しかった」と説明した。
イタリアサッカー連盟（FIGC）は、ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ敗退で3大会連続の本大会出場を逃した代表チームを再建できる監督を求めていた。 4年という期間設定が重要だ。コンテはワールドカップ1サイクルを通じて指導し、イタリアが次大会に出場し、優勝候補として臨めるよう取り組む。
- AFP
ワールドカップの悪夢は終わった。
3大会連続でワールドカップで結果が出ず、イタリアサッカー界は再起を模索している。指導部は、困難な状況でも成果を挙げてきたコンテ監督に信頼を寄せている。 この人事は、国際舞台での失態を避け、イタリアサッカーのアイデンティティを取り戻すために周到に計画された。新監督の任務は、代表チームを再び安定した軌道に乗せることだ。