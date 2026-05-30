「アントニオ・コンテが去ってよかった」――ケビン・デ・ブライネ、ナポリ監督の退任に安堵。セリエAでの厳しいデビューシーズンについて本音を語る

デ・ブルイネの不満は、起用法と、元チェルシー・トッテナム監督の消極的戦術にあった。守備を重視するシステムで才能は封じられ、出場は21試合止まり。さらにハムストリングの負傷で長期離脱し、シーズンは暗転した。 5ゴール4アシストを記録したものの、個人としては悔しいシーズンだった。

34歳の彼は「自分のポジションでプレーできたことは一度もなかった。でも、そういうものだ。常に全力を尽くしたし、怪我後も多くの試合に出たから、僕としては問題ない」と語った。

さらに「5-4-1で1試合1得点しか取れないのは問題だ。序盤は深く引いてプレーしすぎた。得点王でも10得点しかなく数字は物足りないが、内容自体は悪くなかった」と語った。