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「アントニオ・コンテが去ってよかった」――ケビン・デ・ブライネ、ナポリ監督の退任に安堵。セリエAでの厳しいデビューシーズンについて本音を語る
マラドーナでの戦術的な摩擦
創造的な天才と守備に厳しい指揮官の関係は、往々にして緊張を伴う。デ・ブルイネとコンテ監督も例外ではなかった。 マンチェスター・シティで10年間活躍し、プレミアリーグ6回制覇やチャンピオンズリーグ制覇など多数のタイトルを獲得したベルギー代表MFは、2025年夏にフリーでナポリへ加入。しかしセリエA初年度は世界トップクラスの数字を残せなかった。本人はベルギーの新聞『ヘット・ニウスブラッド』の取材に、その理由を率直に語った。
「最初は良いと感じていたし、復帰した時も高いレベルだった。でも、僕にとっては難しかった。コンテのサッカービジョンは僕と全く違うから。それは遠回しに言わなくてもいいだろう」
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サッカー哲学の対立
デ・ブルイネの不満は、起用法と、元チェルシー・トッテナム監督の消極的戦術にあった。守備を重視するシステムで才能は封じられ、出場は21試合止まり。さらにハムストリングの負傷で長期離脱し、シーズンは暗転した。 5ゴール4アシストを記録したものの、個人としては悔しいシーズンだった。
34歳の彼は「自分のポジションでプレーできたことは一度もなかった。でも、そういうものだ。常に全力を尽くしたし、怪我後も多くの試合に出たから、僕としては問題ない」と語った。
さらに「5-4-1で1試合1得点しか取れないのは問題だ。序盤は深く引いてプレーしすぎた。得点王でも10得点しかなく数字は物足りないが、内容自体は悪くなかった」と語った。
コンテ監督の退任に安堵
コンテ監督は今シーズン2位でナポリを去ることを合意した。デ・ブルイネは監督交代を歓迎し、新戦術に期待感を示した。彼は「正直、コンテが辞めてくれて嬉しい。残る必要はなかった」と語った。
退任を喜んでいるかと問われると、デ・ブライネは「コンテが去ることを僕は歓迎する。残留する必要はなかった」と明かした。
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ナポリの将来は不透明
経営陣が交代しても、デ・ブルイネのナポリでの将来を巡る憶測は止まらない。契約残り1年のベルギー代表は、過去1年の経験を踏まえ、来季も残留するかどうか判断する前にクラブ首脳と話し合い、明確な回答を求めている。
彼は契約延長について慎重で、「残留するかは、プレースタイルについて話し合うことが重要だ」と語った。「今年は、プレースタイルが自分にとってとても大切だと気づいた。サッカーは楽しいはずだが、その楽しさを少し失っていた。 契約はあと1年あるが、話し合いはしたい。昨年も『こうプレーする』と約束されたが、ほとんど実現せず、残念だ」