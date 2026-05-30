Goal.com
ライブ
Como 1907 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

「アントニオ・コンテが去ってよかった」――ケビン・デ・ブライネ、ナポリ監督の退任に安堵。セリエAでの厳しいデビューシーズンについて本音を語る

ケヴィン・デ・ブライネ
アントニオ・コンテ
ナポリ
セリエ A

ケビン・デ・ブライネは、ナポリでの厳しいデビューシーズンについて率直に語り、アントニオ・コンテ監督の退任を喜んでいると明かした。ベルギー代表のスターは、コンテの厳格なシステムの下で本来の調子を取り戻せず、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・スタジアムでの短い在籍期間に生じた戦術的な相違について胸の内を語った。

  • マラドーナでの戦術的な摩擦

    創造的な天才と守備に厳しい指揮官の関係は、往々にして緊張を伴う。デ・ブルイネとコンテ監督も例外ではなかった。 マンチェスター・シティで10年間活躍し、プレミアリーグ6回制覇やチャンピオンズリーグ制覇など多数のタイトルを獲得したベルギー代表MFは、2025年夏にフリーでナポリへ加入。しかしセリエA初年度は世界トップクラスの数字を残せなかった。本人はベルギーの新聞『ヘット・ニウスブラッド』の取材に、その理由を率直に語った。

    「最初は良いと感じていたし、復帰した時も高いレベルだった。でも、僕にとっては難しかった。コンテのサッカービジョンは僕と全く違うから。それは遠回しに言わなくてもいいだろう」

    • 広告
  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    サッカー哲学の対立

    デ・ブルイネの不満は、起用法と、元チェルシー・トッテナム監督の消極的戦術にあった。守備を重視するシステムで才能は封じられ、出場は21試合止まり。さらにハムストリングの負傷で長期離脱し、シーズンは暗転した。 5ゴール4アシストを記録したものの、個人としては悔しいシーズンだった。

    34歳の彼は「自分のポジションでプレーできたことは一度もなかった。でも、そういうものだ。常に全力を尽くしたし、怪我後も多くの試合に出たから、僕としては問題ない」と語った。

    さらに「5-4-1で1試合1得点しか取れないのは問題だ。序盤は深く引いてプレーしすぎた。得点王でも10得点しかなく数字は物足りないが、内容自体は悪くなかった」と語った。

  • コンテ監督の退任に安堵

    コンテ監督は今シーズン2位でナポリを去ることを合意した。デ・ブルイネは監督交代を歓迎し、新戦術に期待感を示した。彼は「正直、コンテが辞めてくれて嬉しい。残る必要はなかった」と語った。

    退任を喜んでいるかと問われると、デ・ブライネは「コンテが去ることを僕は歓迎する。残留する必要はなかった」と明かした。 

  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    ナポリの将来は不透明

    経営陣が交代しても、デ・ブルイネのナポリでの将来を巡る憶測は止まらない。契約残り1年のベルギー代表は、過去1年の経験を踏まえ、来季も残留するかどうか判断する前にクラブ首脳と話し合い、明確な回答を求めている。

    彼は契約延長について慎重で、「残留するかは、プレースタイルについて話し合うことが重要だ」と語った。「今年は、プレースタイルが自分にとってとても大切だと気づいた。サッカーは楽しいはずだが、その楽しさを少し失っていた。 契約はあと1年あるが、話し合いはしたい。昨年も『こうプレーする』と約束されたが、ほとんど実現せず、残念だ」