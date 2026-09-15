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アントニオ・コンテがマンチェスター・ユナイテッドへ？ 元ナポリ監督がオールド・トラッフォードでマイケル・キャリックの後任候補として急浮上
マンチェスター・ユナイテッドが監督交代を検討か
コンテ監督の休養期間は短縮される可能性がある。『コリエレ・デラ・セラ』によると、ユナイテッドが経験豊富なイタリア人指揮官の招へいを検討しているという。オールド・トラッフォード首脳陣は、現指揮官キャリックと決別する判断を下した場合に備え、水面下で選択肢を残している。
この判断の可能性は、新たなプレミアリーグ開幕後の極めて期待外れなスタートを受けたものだ。マンチェスター・ユナイテッドは開幕から最初の4試合でわずか勝ち点4しか獲得できておらず、チームの方向性に早くも疑問の声が上がっている。
キャリックは昨年1月、解任されたルベン・アモリムの後任となって以降、チャンピオンズリーグ出場権を確保することに成功していた。それでもクラブ上層部はコンテに惹かれている。経験豊富で、実績ある勝者という大きな魅力が、首脳陣の心を動かしているとされる。
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常勝軍団の男にオールド・トラッフォードが熱視線
同じ報道によると、コンテは現在、ユナイテッドが後任候補として挙げるリストの最上位にいる。イタリア人指揮官の卓越した実績は、要求の高い取締役会にとって極めて魅力的な選択肢となっている。
タイミングは極めて微妙なままだ。というのも、キャリックはわずか数カ月前に新たな長期契約にサインしたばかりだからである。この新契約は2028年6月まで続いており、突然の解任となれば、クラブ首脳陣の大きな方針転換が必要になる。
コンテにとって、ベンチへの復帰は提示されるオファー次第に限られる。報道では、ユベントスの元指揮官が休養を切り上げるのは、自身の野心に見合うプロジェクトを持つビッグクラブからのオファーがあった場合に限られると強調されている。
ユベントスの難航でさらなるドラマが加わる
イングランドでの監督人事の動きは、ユヴェントスにとっても気まずい状況を生み出している。現ビアンコネーリ指揮官のルチアーノ・スパレッティは、国内シーズンで驚くほど低調なスタートとなったことを受け、厳しい視線にさらされている。
ユーヴェはこの8年間でリーグ戦ワースト2位のスタートを苦しみながら耐えており、ベンチには即座にプレッシャーがかかっている。スパレッティは2028年6月までトリノで契約を残しており、今週には公の場で支持も受けたが、サポーターの中には前指揮官の復帰を歓迎する声高な一派もいる。
コンテは5月にナポリとの契約を1年残して解除して以降、完全に無職のままだ。そのため、彼が引き続きフリーであることは、欧州各地で苦戦するビッグクラブを巡る絶えない話題となっている。
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今後数週間は重大な局面を迎える
今後は、キャリックがパフォーマンスと結果の両面ですぐさま立て直しを実現できるかに、あらゆる視線が注がれることになる。ユナイテッドの今後の試合は、フロント陣が辛抱を維持するのか、それとも抜本的な変更に踏み切るのかを判断するうえで、間違いなく極めて重要なものとなる。
一方で、コンテは完全に適切な保証がない限り、急いですぐに監督業へ復帰するつもりはない。マンチェスター・ユナイテッドが具体的なアプローチに踏み切る場合、イタリア人指揮官を説得するには、長期的に見て非常に説得力のある構想が必要になる。
現時点では、キャリックが苦労して勝ち取った立場を維持している。しかし、就任可能な世界屈指の指揮官の存在が影を落としていることで、オールド・トラッフォードでのプレッシャーは今後も最大級のままだ。
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