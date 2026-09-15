コンテ監督の休養期間は短縮される可能性がある。『コリエレ・デラ・セラ』によると、ユナイテッドが経験豊富なイタリア人指揮官の招へいを検討しているという。オールド・トラッフォード首脳陣は、現指揮官キャリックと決別する判断を下した場合に備え、水面下で選択肢を残している。

この判断の可能性は、新たなプレミアリーグ開幕後の極めて期待外れなスタートを受けたものだ。マンチェスター・ユナイテッドは開幕から最初の4試合でわずか勝ち点4しか獲得できておらず、チームの方向性に早くも疑問の声が上がっている。

キャリックは昨年1月、解任されたルベン・アモリムの後任となって以降、チャンピオンズリーグ出場権を確保することに成功していた。それでもクラブ上層部はコンテに惹かれている。経験豊富で、実績ある勝者という大きな魅力が、首脳陣の心を動かしているとされる。