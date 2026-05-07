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Inter Miami CF v Orlando City SCGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

アントニオ・カッサーノがインテル・マイアミの練習場で「史上最高の選手」と会い、リオネル・メッシの引退時期を明かした。

リオネル・メッシ
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アントニオ・カッサーノはフロリダでリオネル・メッシと会い、彼の引退時期について語った。39歳の誕生日を目前に控えたインテル・マイアミのスターは、MLSでの成功と代表での活躍を目指し、当面は引退するつもりがないという。

  • マイアミでの非公開会合

    元イタリア代表カッサーノは先日、インテル・マイアミの練習施設でメッシ一家と約1時間40分過ごした。レアル・マドリードやローマでプレーした彼でも、8度バロンドールを取ったメッシには圧倒されたという。

    ポッドキャスト『Viva El Futbol』でカッサーノは、フロリダで受けた温かいもてなしをこう語った。「彼は私と家族と1時間40分も過ごしてくれた。さまざまな話をした。想像以上の接し方をしてくれた。彼に会うと言葉が出ず、何も言えなくなる。そんな人は彼だけだ」




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    史上最高の選手の謙虚な姿勢

    カッサーノはメッシに「レオ、自分がサッカー史上最高だと分かっているのか」と尋ねました。するとメッシは静かに答えました。

    メッシはランキングや個人評価は不要だと切り捨て、こう語った。「アントニオ、1位でも2位でも5位でも10位でも15位でも、僕には何の違いもない。1位か2位か3位かなんて気にしない。僕にはサッカーへの情熱と愛があるだけだ。」


  • メッシの現役はあと何年か。

    会見でメッシは体調を率直に語り、現役続行の意欲を示した。MLS移籍後、引退説も囁かれたが、現在の環境とサッカーへの愛情が彼を後押ししている。

    カッサーノには「あと3〜4年はプレーできる。サッカー愛があるから続けられ、楽しんでいる」と明かした。メッシはインテル・マイアミと2028年12月31日までの契約を結んでおり、41歳まで現役を続ける可能性が高い。

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    2026年ワールドカップを見据えて

    メッシのインテル・マイアミ移籍は確実視されているが、アルゼンチン代表としての将来はなお議論が続く。2026年ワールドカップ出場について本人は未表明ながら、北米開催大会でアルゼンチンがタイトルを守る際、ファンは彼が再びリオネル・スカローニ監督のメンバーリストの筆頭に名を連ねることを期待している。


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