元イタリア代表カッサーノは先日、インテル・マイアミの練習施設でメッシ一家と約1時間40分過ごした。レアル・マドリードやローマでプレーした彼でも、8度バロンドールを取ったメッシには圧倒されたという。

ポッドキャスト『Viva El Futbol』でカッサーノは、フロリダで受けた温かいもてなしをこう語った。「彼は私と家族と1時間40分も過ごしてくれた。さまざまな話をした。想像以上の接し方をしてくれた。彼に会うと言葉が出ず、何も言えなくなる。そんな人は彼だけだ」











