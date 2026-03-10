Rodrigo Coca/Corinthians
アンドレ、ACミラン移籍交渉決裂について沈黙を破る コリンチャンスが契約を破棄しセリエAクラブに高額移籍金を要求
アンドレが移籍交渉の決裂について語る
ブラジル人センセーション、アンドレのミラン移籍が大きな障害に直面した。コリンチャンスが突然交渉を打ち切ったためだ。両クラブは1700万ユーロでの合意に達していたが、ブラジル側の首脳陣は主力選手の残留を求める内部の強い圧力に直面した。この突然の方針転換にロッソネリの首脳陣は激怒している。移籍市場で最も複雑な交渉の一つを成功裏にまとめたと確信していたからだ。
この騒動について沈黙を破った若手MF（契約は2029年12月まで有効）は、7度の欧州王者ミランへの憧れを認めつつもプロとしての姿勢を保とうとした。自身の将来について直接問われると、彼はこう語った。「私は非常に落ち着いています。 コリンチャンスでの集中力は100％だ。ミランに行けば夢が叶うが、ここでも夢を生きている。コリンチャンスでプレーすることは子供の頃から抱いていた夢であり、プロになってからはなおさらだ」
メンフィス・デパイがチームメイトを擁護する
コリンチャンスのオスマル・スタビレ会長が、熱心なサポーターや選手団の意見に流され、1500万ユーロの固定移籍金と200万ユーロの追加報酬を含む最終合意を拒否したことで、この取引は主に決裂した。元マンチェスター・ユナイテッドのスター、メンフィス・デパイがソーシャルメディアで19歳のチームメイトを公に擁護したことで、反発はさらに強まった。 オランダ人攻撃手は、才能あるミッドフィルダーを提示された金額で売却する可能性を批判し、金銭的理由だけで軽率な決断を下さないようクラブに訴えた。
この注目すべき介入に若手有望株は驚き、経験豊富な同僚への深い感謝を表明した。支援の投稿についてアンドレは「全く見ていなかった。練習場に到着すると皆が話題にしていた。投稿を見て大喜びした。メンフィスのような偉大な選手が、私のためにそんな言葉を…感謝するしかない」と語った。
管理職の反対により、その動きは停止した
ロッカールームの支持を超えて、この移籍はベンチ陣から激しい抵抗に直面した。コリンチャンスのドリバル・ジュニオール監督はシーズン途中の戦力弱体化を断固として拒否し、クラブ上層部に急場しのぎの金銭的利益よりも、将来のスター選手の長期的な価値を再考させることに成功した。ヘッドコーチは内部からの圧力を主導し、プロ通算24試合出場4得点を記録するこのエリート級選手の市場価値は、移籍市場で遥かに高くなると主張した。
シーズン途中の売却に断固反対するベテラン指揮官は、その意思を理事会に明確に伝えた。監督はこう述べた。「私は会長に意見を伝えた。彼は既に承知している。クラブは技術的なリターンを求めるのか、それとも金銭的なリターンのみを求めるのか決断すべきだ。このレベルの選手が、これほどの価値を持ちながら出場試合数が少ないということは、市場でははるかに高い価値があることを意味する。シーズン中に誰一人として失いたくない」
法的脅威とミラノの戦略
その結果、状況はますます複雑化している。ミランは既に拘束力のある予備合意を締結済みと確信しているためだ。報道によれば、このイタリアの強豪クラブはコリンチャンスの法務部門が署名した公式文書を保持しているという。ブラジル側が引き続き移籍を阻止する場合、セリエAのクラブはFIFAへの提訴を完全に覚悟している。強制移籍の可能性は依然として極めて低いものの、ロッソネリ（ミラン）は契約違反と見なされる行為に対し、多額の金銭的補償を求める可能性がある。
