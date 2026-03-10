ロッカールームの支持を超えて、この移籍はベンチ陣から激しい抵抗に直面した。コリンチャンスのドリバル・ジュニオール監督はシーズン途中の戦力弱体化を断固として拒否し、クラブ上層部に急場しのぎの金銭的利益よりも、将来のスター選手の長期的な価値を再考させることに成功した。ヘッドコーチは内部からの圧力を主導し、プロ通算24試合出場4得点を記録するこのエリート級選手の市場価値は、移籍市場で遥かに高くなると主張した。

シーズン途中の売却に断固反対するベテラン指揮官は、その意思を理事会に明確に伝えた。監督はこう述べた。「私は会長に意見を伝えた。彼は既に承知している。クラブは技術的なリターンを求めるのか、それとも金銭的なリターンのみを求めるのか決断すべきだ。このレベルの選手が、これほどの価値を持ちながら出場試合数が少ないということは、市場でははるかに高い価値があることを意味する。シーズン中に誰一人として失いたくない」