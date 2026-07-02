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アンドレ・オナナが130万ポンドの移籍合意に基づき、マンチェスター・ユナイテッド退団の書類に署名した。
トルコへの帰国が確保された
『デイリー・メール・スポーツ』によると、オナナはトラブゾンスポルへのレンタル移籍をもう1シーズン延長する契約に署名し、移籍金は130万ポンドで合意。トルコのクラブが年俸の大半を負担するため、今月キャリントンに復帰する可能性は消えた。来夏に完全移籍するオプションはない。
オナナは昨季トルコで34試合に出場し、6試合で無失点。リーグ戦では34失点したが、トルコカップ制覇に貢献した。これにより、アヤックスでのエールディヴィジ3回、インテルでのコッパ・イタリア1回、ユナイテッドでのFAカップ1回に続くタイトルを獲得した。
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移籍歴とオールド・トラッフォード退団
オナナは昨年9月、オールド・トラッフォードでの将来が見込めなくなったためトルコへ移籍した。マンチェスター・ユナイテッドは2023年にインテル・ミラノに支払った移籍金5,020万ユーロの一部を回収するため、完全移籍を望んでいた。
彼は2022年にアヤックスからフリーでイタリアへ移籍し、実績を積んでいた。契約は残り2年だが、ユナイテッドは彼を復帰させず、先発争いをさせることも選択しなかった。再び期限付き移籍させることで週給12万ポンドの負担を会計から外し、同時に戦力補強候補を探している。
ラメンスが先発の座を確固たるものにした
オナナの放出決定により、デビューシーズンで32試合に出場したラメンスの正GKとしての地位はさらに強固になった。
デビューシーズンで39失点を喫したが、8試合で無失点を達成。国内リーグでの活躍が評価され、ベルギー代表としてワールドカップ出場権を獲得した。クラブはロイヤル・アントワープから2170万ポンドで獲得したこの移籍を大成功と見ており、復帰するGKの余地はない。
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これからどうなるのでしょうか？
ベルギー代表のワールドカップが終われば、ラムメンスはプレシーズンに向けてマンチェスター・ユナイテッドに復帰する。マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の下、チャンピオンズリーグを含む新シーズンへ準備中だ。一方、オナナはトラブゾンスポールに合流し、トロフィーコレクションに新たな1つを加えることを目指す。