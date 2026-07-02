アンドレ・オナナが130万ポンドの移籍合意に基づき、マンチェスター・ユナイテッド退団の書類に署名した。

オナナは昨年9月、オールド・トラッフォードでの将来が見込めなくなったためトルコへ移籍した。マンチェスター・ユナイテッドは2023年にインテル・ミラノに支払った移籍金5,020万ユーロの一部を回収するため、完全移籍を望んでいた。

彼は2022年にアヤックスからフリーでイタリアへ移籍し、実績を積んでいた。契約は残り2年だが、ユナイテッドは彼を復帰させず、先発争いをさせることも選択しなかった。再び期限付き移籍させることで週給12万ポンドの負担を会計から外し、同時に戦力補強候補を探している。