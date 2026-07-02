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andre-onana(C)Getty Images
Moataz Elgammal

翻訳者：

アンドレ・オナナが130万ポンドの移籍合意に基づき、マンチェスター・ユナイテッド退団の書類に署名した。

移籍情報
アンドレ・オナナ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
トラブゾンスポル
スーパーリグ

マンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナが、トラブゾンスポルへ2年連続でレンタル移籍することで合意したと報じられた。両クラブはレンタル料と給与負担を含む契約の詳細を最終調整中で、これによりカメルーン代表が「レッドデビルズ」に復帰する可能性は消えた。

  • トルコへの帰国が確保された

    デイリー・メール・スポーツ』によると、オナナはトラブゾンスポルへのレンタル移籍をもう1シーズン延長する契約に署名し、移籍金は130万ポンドで合意。トルコのクラブが年俸の大半を負担するため、今月キャリントンに復帰する可能性は消えた。来夏に完全移籍するオプションはない。

    オナナは昨季トルコで34試合に出場し、6試合で無失点。リーグ戦では34失点したが、トルコカップ制覇に貢献した。これにより、アヤックスでのエールディヴィジ3回、インテルでのコッパ・イタリア1回、ユナイテッドでのFAカップ1回に続くタイトルを獲得した。



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  • Andre Onana Trabzonspor 2025GETTY

    移籍歴とオールド・トラッフォード退団

    オナナは昨年9月、オールド・トラッフォードでの将来が見込めなくなったためトルコへ移籍した。マンチェスター・ユナイテッドは2023年にインテル・ミラノに支払った移籍金5,020万ユーロの一部を回収するため、完全移籍を望んでいた。

    彼は2022年にアヤックスからフリーでイタリアへ移籍し、実績を積んでいた。契約は残り2年だが、ユナイテッドは彼を復帰させず、先発争いをさせることも選択しなかった。再び期限付き移籍させることで週給12万ポンドの負担を会計から外し、同時に戦力補強候補を探している。

  • ラメンスが先発の座を確固たるものにした

    オナナの放出決定により、デビューシーズンで32試合に出場したラメンスの正GKとしての地位はさらに強固になった。

    デビューシーズンで39失点を喫したが、8試合で無失点を達成。国内リーグでの活躍が評価され、ベルギー代表としてワールドカップ出場権を獲得した。クラブはロイヤル・アントワープから2170万ポンドで獲得したこの移籍を大成功と見ており、復帰するGKの余地はない。

  • Senne Lammens Andre OnanaGetty

    これからどうなるのでしょうか？

    ベルギー代表のワールドカップが終われば、ラムメンスはプレシーズンに向けてマンチェスター・ユナイテッドに復帰する。マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の下、チャンピオンズリーグを含む新シーズンへ準備中だ。一方、オナナはトラブゾンスポールに合流し、トロフィーコレクションに新たな1つを加えることを目指す。

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