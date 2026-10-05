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アンドレス・イニエスタ、指導者業は現役時代より「よりストレスが大きい」と認める バルセロナのレジェンドが監督としての野心を語る
カタルーニャ出身の名将、監督業のプレッシャーを受け入れる
バルセロナのレジェンド、イニエスタが、UAE2部のガルフ・ユナイテッドFCの指揮官に就任して以降のプロ監督への転身について振り返った。42歳の同氏は2026年6月、ドバイに本拠を置く同クラブの監督に就任。現役引退後、これが初の監督業となった。元スペイン代表MFは、テクニカルエリアでの生活は、輝かしい現役時代とはまったく異なるメンタル面でのアプローチを求められると認めた。
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監督がベンチ脇での責任増大の詳細を明かす
ベンチで指揮を執る立場になると、この中盤の名手は毎週、はるかに多くの戦術的要素を同時に扱わなければならない。世界サッカーの頂点で積み重ねてきた豊富な経験は、選手たちと意思疎通を図り、導くうえで最大の武器となっている。
監督の座に就いたことで生じた新たな要求について、イニエスタは『MARCA』にこう語った。「選手だった頃より少しストレスは大きい。すべてをコントロールしようとしているわけではないが、頭の中に入れておかなければならない細部や状況ははるかに多いからだ。でも、素晴らしいことだ。
「これは本当に素晴らしい挑戦であり、コーチングスタッフや選手たちとの、より緊密な協力が求められる。何よりも、選手として実際に経験してきたからこそ、教室では決して教えられない多くのことを彼らに伝え、与えようとしている。それは付加価値でもある。目の前の選手たちに貢献し、意思を伝え、つながることができるのだから」
カンプ・ノウ復帰は依然として遠い夢だ
2010年ワールドカップでスペインを優勝に導く決勝点を決めたイニエスタは、ドバイでその職を引き受けた時点でUEFAのAライセンスを保有しており、今年10月には最高レベルの指導者資格の取得を完了させる準備を進めている。新たな役割に本当に心をつかまれたのかと問われると、イニエスタはこう続けた。「はい。すでにそう感じていた。必要に迫られてというより、自分の内なる声が『これをやりたい。そして、このために学びたい』と語りかけていたんだ。
「指導を始める前から、その過程の中でそう感じていた。今もその思いは変わらず、自分を前へ進ませるモチベーションになっている。10月には、自分に残された最後のステップであるUEFAプロライセンスに着手しなければならない。そうすれば、指導者としての道のりを完了したことになる」
将来的にバルセロナの指揮官としてカンプ・ノウに戻る可能性についての避けられない質問にも触れ、このベテラン司令塔はこう付け加えた。「そうなれば素晴らしいだろうけど、でもそれは私が……ほら、私はサッカー選手になりたかった。子どもの頃、『監督になりたい』とは言わなかった。プロサッカー選手になりたい、バルサでプレーしたい、そしてトップチームで成功したいと言っていたんだ。
「それは自分の中でこの上なく明確だったし、その目標は譲れないものだった。今はまた別の道のりを歩んでいるし、時が教えてくれるだろう。だがもちろん、監督を目指す者としてこの始まりを楽しんでいる」
- NurPhoto
昇格争いが新米リーダーシップを試す
イニエスタにとって当面の最優先事項は、今季のUAEファーストディビジョンリーグでガルフ・ユナイテッドを上位進出へ導くことにある。クラブ首脳陣は、彼の攻撃的な原則によってUAEプロリーグへの自動昇格を実現できるとの大きな期待を寄せている。中東2部のフィジカル面と戦術面の障害を乗り越えることは、欧州サッカー界での将来的な可能性を見据える前に、彼にとって初の本格的な試金石となる。
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