2010年ワールドカップでスペインを優勝に導く決勝点を決めたイニエスタは、ドバイでその職を引き受けた時点でUEFAのAライセンスを保有しており、今年10月には最高レベルの指導者資格の取得を完了させる準備を進めている。新たな役割に本当に心をつかまれたのかと問われると、イニエスタはこう続けた。「はい。すでにそう感じていた。必要に迫られてというより、自分の内なる声が『これをやりたい。そして、このために学びたい』と語りかけていたんだ。

「指導を始める前から、その過程の中でそう感じていた。今もその思いは変わらず、自分を前へ進ませるモチベーションになっている。10月には、自分に残された最後のステップであるUEFAプロライセンスに着手しなければならない。そうすれば、指導者としての道のりを完了したことになる」

将来的にバルセロナの指揮官としてカンプ・ノウに戻る可能性についての避けられない質問にも触れ、このベテラン司令塔はこう付け加えた。「そうなれば素晴らしいだろうけど、でもそれは私が……ほら、私はサッカー選手になりたかった。子どもの頃、『監督になりたい』とは言わなかった。プロサッカー選手になりたい、バルサでプレーしたい、そしてトップチームで成功したいと言っていたんだ。

「それは自分の中でこの上なく明確だったし、その目標は譲れないものだった。今はまた別の道のりを歩んでいるし、時が教えてくれるだろう。だがもちろん、監督を目指す者としてこの始まりを楽しんでいる」