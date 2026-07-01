アンドレス・イニエスタは、リオネル・メッシとキリアン・ムバッペをワールドカップの注目選手に挙げつつ、ラミン・ヤマルがスペインを優勝へ導くと期待している。

イニエスタは母国に楽観的ながら、世界最高の選手として2人を挙げた。「現時点で特にレオ・メッシとキリアン・ムバッペが6ゴールずつ決めている」と語った。

ムバッペのフランスはベスト32でスウェーデンを3－0で下し、すでに決勝トーナメントへ進んでいる。一方、メッシのアルゼンチンはノックアウトステージでカーボベルデ戦に備える。

さらにイニエスタは、ドイツやオランダなど強豪国が次々と敗退する今大会の予測不可能性にも言及した。