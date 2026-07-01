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アンドレス・イニエスタは、リオネル・メッシとキリアン・ムバッペをワールドカップの注目選手に挙げつつ、ラミン・ヤマルがスペインを優勝へ導くと期待している。
イニエスタがヤマルの重要性を強調
バルセロナでのNSNサイクリングチーム発表会でイニエスタは『ムンド・デポルティーボ』に、スペイン代表の鍵はヤマルだと語った。ヤマルはユーロ2024を制したが、今大会は怪我で苦戦。カーボベルデ戦19分、サウジアラビア戦45分、ウルグアイ戦76分出場し1得点を挙げた。 スペインはグループ首位で突破し、ベスト32でオーストリアと対戦する。
イニエスタは「ラミネ・ヤマルは代表にとって極めて重要な選手で、彼の活躍がチームの将来を左右する」と強調し、「大会は難しく、小さなことが大きな代償になる」と警鐘を鳴らした。
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メッシとムバッペが注目を集めた
イニエスタは母国に楽観的ながら、世界最高の選手として2人を挙げた。「現時点で特にレオ・メッシとキリアン・ムバッペが6ゴールずつ決めている」と語った。
ムバッペのフランスはベスト32でスウェーデンを3－0で下し、すでに決勝トーナメントへ進んでいる。一方、メッシのアルゼンチンはノックアウトステージでカーボベルデ戦に備える。
さらにイニエスタは、ドイツやオランダなど強豪国が次々と敗退する今大会の予測不可能性にも言及した。
イニエスタにとって、スペインは依然として最有力候補だ。
他の欧州強豪が次々と敗退しても、イニエスタはルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表を強く信頼している。スペインはオーストリアとの決勝トーナメントを控え、ヤマルが完全なコンディションを取り戻し、ユーロ2024でのような活躍を期待している。
「私にとってスペインは優勝候補だ。選手たちとこのチームが示すものがそれを証明している。私は依然として楽観的で、2つ目の星を獲得できると信じている」と彼は語った。
- AFP
イニエスタとスペイン代表の今後はどうなるのか？
スペインはベスト32でオーストリアに勝つことに集中する。一方、イニエスタは監督としてのキャリアを早くから始めている。将来、バルセロナや代表チームを率いる可能性について問われると、彼は慎重だった。「自分の名前が取り沙汰されるのは理解している。だがまだ始めたばかりで、今は敬意を抱いている。こうした質問に答えるにはまだ早い」と結んだ。