PRESSE SPORTS
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アンドレス・イニエスタが指導者デビューへ、バルセロナのレジェンドがアラブ首長国連邦で新章をスタートする見通しだ
スペインのレジェンドが監督業へ
スペインのレジェンドが、今週金曜日にUAEファースト・ディビジョンのガルフ・ユナイテッドFCを率いて正式に監督キャリアをスタートさせる。2024年にエミレーツ・クラブで現役生活に終止符を打った元バルセロナの名手は、その後にUEFA Aライセンスを取得し、6月にドバイを拠点とする同クラブの指揮官に就任した。現在はUEFAプロライセンス取得に向けた準備も続けている。
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イニエスタ、開幕戦を心待ちに
元MFは、ニューディバ・スタジアムへの遠征を前に、自身のチームが明確な戦術的アイデンティティーを受け入れていると強調した。開幕戦を見据え、イニエスタは「金曜日を本当に楽しみにしている。チームとはここ数週間、明確なプレースタイルのもとで取り組んできた。今は競う時だ」と語った。
若手育成プロジェクトが野心を後押しする
ガルフ・ユナイテッドは進歩的なクラブとして評価を築いており、2019年の創設以来2度の昇格を果たし、同部門で最も若いスカッドを擁している。その若手重視のビジョンは、ピッチ上で良い結果を確保することと並行して個々の成長に強く重点を置くイニエスタの哲学と見事に一致している。ヨーロッパの注目から離れた場所で、チャンピオンズリーグ4度制覇のイニエスタは、才能の育成を通じて指導者としてのレガシーをゼロから築き上げる決意を固めている。
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厳しい初戦が決意を試す
イニエスタにとって最初の公式戦での試金石となるのは、ディバ・アル・フジャイラ戦だ。相手は最近1部から降格したチームで、即時の昇格争いを繰り広げると広く見られている。この一戦は、ガルフ・ユナイテッドの若手選手たちがプレッシャーのかかる状況で、このスペイン人の青写真をどれだけ効果的に遂行できるかを測る真のベンチマークとなる。今後のリーグ中断前に昇格争いへの足場を築くうえで、早い段階で安定感を確立することが極めて重要になる。
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