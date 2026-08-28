イニエスタにとって最初の公式戦での試金石となるのは、ディバ・アル・フジャイラ戦だ。相手は最近1部から降格したチームで、即時の昇格争いを繰り広げると広く見られている。この一戦は、ガルフ・ユナイテッドの若手選手たちがプレッシャーのかかる状況で、このスペイン人の青写真をどれだけ効果的に遂行できるかを測る真のベンチマークとなる。今後のリーグ中断前に昇格争いへの足場を築くうえで、早い段階で安定感を確立することが極めて重要になる。