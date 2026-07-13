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アンドレイ・サントスがチェルシーからマンチェスター・ユナイテッドへ「夢」の5000万ポンド移籍を果たし、マイケル・キャリックは初の大型補強に成功した
レッド・デビルズがブラジルの若手スターを獲得
マンチェスター・ユナイテッドはチェルシーからサントスを獲得し、新時代の幕開けを正式に発表した。22歳のブラジル代表は2031年6月まで有効な長期契約にサインし、クラブには1年間の延長オプションがある。
『The Athletic』によると、移籍金は4800万ポンド＋達成しやすいボーナス200万ポンドで合意した。 契約には転売利益の10％をチェルシーに支払う条項も含まれる。チェルシーはモイセス・カイセドの契約延長を受け、サンチェスが「より安定したトップチームでの出場機会」を望んだとして移籍を容認した。
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キャリックのもとで「夢」を実現する
中盤の補強を優先していたキャリックにとって、この移籍は大きな成果だ。 「マンチェスター・ユナイテッドのすべてが特別です。私の最大のアイドルたちがプレーしてきたクラブに加入できるのは、信じられないほど素晴らしい気分です」とサントスはクラブの公式ウェブサイトで語った。「ミッドフィルダーとして、マイケル・キャリックから学べることを本当に嬉しく思います。彼は私が次のステップへ進み、夢を実現するのを助けてくれる完璧な指導者です。」
卓越したテクニックと攻撃的なプレーで評価を高めるサントスは、昨季チェルシーで43試合に出場。プレミアリーグの22歳未満MFでパス成功率と90分あたりの前進パス数が最多だった。
オールド・トラッフォードの「エンジンルーム」刷新
中盤の混乱期にあるユナイテッドにとって、この契約は極めて重要なタイミングだった。カゼミーロの退団とウガルテの長期離脱で定評ある選手を欠いていた。キャリック監督は圧倒的な支配力を持つチームを目指しており、サントスはティエレマンスともども刷新された中盤の中心になると期待される。
フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスは「アンドレイは卓越した技術とピッチの両端で影響を与える能力を持つミッドフィールダーだ」と説明した。「彼は我々にとって重要なポジションの主要ターゲットであり、プレシーズン早期にマイケルのチームに加わることを喜ばしく思う。豊富な経験とリーダーシップを持ちながら、まだ大きな成長の可能性を秘めている。」
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大舞台で実証された品質
若くとも、サントスはトップレベルで新参者ではない。ブラジル各ユース代表でキャプテンを務め、2025年にはクラブワールドカップで優勝した。6番でも8番でもプレーでき、ユナイテッドがイングランドの頂点へ復帰するうえでキャリック監督に戦術的柔軟性をもたらす。
以前のストラスブールへのレンタルでは11ゴール5アシストを記録し、得点力も証明した。サントスは「このクラブの野心と素晴らしい環境を皆から聞きました。強力なチームで最大のタイトルを争うのが待ちきれません」と語った。
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