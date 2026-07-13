中盤の混乱期にあるユナイテッドにとって、この契約は極めて重要なタイミングだった。カゼミーロの退団とウガルテの長期離脱で定評ある選手を欠いていた。キャリック監督は圧倒的な支配力を持つチームを目指しており、サントスはティエレマンスともども刷新された中盤の中心になると期待される。

フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスは「アンドレイは卓越した技術とピッチの両端で影響を与える能力を持つミッドフィールダーだ」と説明した。「彼は我々にとって重要なポジションの主要ターゲットであり、プレシーズン早期にマイケルのチームに加わることを喜ばしく思う。豊富な経験とリーダーシップを持ちながら、まだ大きな成長の可能性を秘めている。」



