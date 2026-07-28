監督人事を巡る動きは、FIGC会長のジョバンニ・マラゴが土壇場でピルロの就任を劇的に阻止したことで、連盟内部の混乱へと突入した。この方針転換は、ピルロがロシアのベッティング企業でアンバサダーを務めていたことを受けたものだった。この突然の拒否は連盟首脳部に即座に影響を及ぼし、テクニカルディレクターのパオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドが、就任からわずか16日でそろって辞任する事態となった。

マラゴ会長は火曜日、報道陣の前でマンチーニに方向転換した決定について説明し、レスター・シティの伝説的な元指揮官クラウディオ・ラニエリもテクニカルディレクターとして加わることを認めた。会長は「時間がなくなりつつあり、監督にふさわしい人物はロベルト・マンチーニだと私は考えた。彼は考え得る限り最高の選択だ。テクニカルディレクターという役職は、ほかの役職と混同してはならないが、なくなったわけではない。だからこそ、別の人物がクラブ・イタリアの会長になることも可能にする定款改正を承認した。ロベルト・マンチーニを監督に選ぶという決定を共有できる人物が私には必要で、その人物がクラウディオ・ラニエリだ。彼は数分前にその就任へのコミットメントに署名した」と語った。