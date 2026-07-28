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アンドレア・ピルロを巡る騒動の末、ロベルト・マンチーニがイタリア代表監督に電撃復帰
マンチーニが驚きの復帰へ
イタリアサッカー連盟（FIGC）は、4月のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の辞任を受け、マンチーニ氏のイタリア代表監督復帰で合意に達した。複数の最優先候補との交渉が行き詰まったことを受けて下された決定である。マンチーニ氏の就任はFIGCの公式SNS投稿で確認されており、『Sky Italia』によれば、水曜日に正式なお披露目が行われる見通しだ。先月、カタールのアル・サッドを離れたマンチーニ氏は、サウジアラビアでの前任期間に続き、再びイタリア代表を率いる準備が整っている。
連盟が内部混乱に直面
監督人事を巡る動きは、FIGC会長のジョバンニ・マラゴが土壇場でピルロの就任を劇的に阻止したことで、連盟内部の混乱へと突入した。この方針転換は、ピルロがロシアのベッティング企業でアンバサダーを務めていたことを受けたものだった。この突然の拒否は連盟首脳部に即座に影響を及ぼし、テクニカルディレクターのパオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドが、就任からわずか16日でそろって辞任する事態となった。
マラゴ会長は火曜日、報道陣の前でマンチーニに方向転換した決定について説明し、レスター・シティの伝説的な元指揮官クラウディオ・ラニエリもテクニカルディレクターとして加わることを認めた。会長は「時間がなくなりつつあり、監督にふさわしい人物はロベルト・マンチーニだと私は考えた。彼は考え得る限り最高の選択だ。テクニカルディレクターという役職は、ほかの役職と混同してはならないが、なくなったわけではない。だからこそ、別の人物がクラブ・イタリアの会長になることも可能にする定款改正を承認した。ロベルト・マンチーニを監督に選ぶという決定を共有できる人物が私には必要で、その人物がクラウディオ・ラニエリだ。彼は数分前にその就任へのコミットメントに署名した」と語った。
グアルディオラとの交渉決裂
イタリアサッカー連盟は昨季限りでマンチェスター・シティを去り、フリーとなっているペップ・グアルディオラ氏との野心的な交渉を進めていた。しかし、スペイン人指揮官が年間1700万ポンドという破格の給与を要求したため、合意は破談となった。これを受けてFIGCはマンチーニ氏へと方針転換し、同氏はW杯出場を3大会連続で逃して動揺するチームを引き継ぐ見通しとなっている。
- Naushad
次に何が起こるのか。
マンチーニは、9月25日のネーションズリーグ、ベルギー戦での2度目の初陣を前に、チーム再編の任を担うことになる。彼の最大の課題は、2026年ワールドカップ予選プレーオフでのボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦による無念の敗戦で傷ついたチームの脆いメンタリティーを立て直すことだ。セリエA優勝3回とプレミアリーグ制覇の実績を持つマンチーニには、連盟の混乱の中で即座に安定をもたらすことが期待されている。
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