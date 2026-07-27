アンドレア・ピルロは、賭け会社との関わりが発覚し、イタリア代表監督の候補から外れたことを認めた。

最大の障害となったのは、ピルロがロシアの賭け事会社「フォンベット」のグローバル・ブランド・アンバサダーを務めていたことだった。イタリアではギャンブル事業者の広告や宣伝が厳しく規制されており、同社との関わりは国家関連の役職にとって重大な利益相反となった。ピルロは自身が候補から外れたことを受け、インスタグラムのストーリーで沈黙を破った。

「機関や連盟、関係各位への敬意から、私は沈黙を守ってきました」とピルロは声明で述べた。「しかし昨夜、イタリア代表監督の候補から外れたことを知り、いくつかの点を明らかにする必要があると感じています。

ここ数日、私の名前と代表監督就任の可能性を巡る議論を苦々しく見守ってきた。

選手としても監督としても、私は常に各国の法律と契約を尊重して職務を遂行してきました。

「問題となっている業務提携は、UAEでの活動中に生まれたもので、商業・スポーツ目的のみです。」