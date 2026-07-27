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翻訳者：
アンドレア・ピルロは、賭け会社との関わりが発覚し、イタリア代表監督の候補から外れたことを認めた。
夢のような面会が台無しに
ペップ・グアルディオラやカルロ・アンチェロッティが候補から外れた後、ピルロはイタリア代表再建の最有力候補となった。報道では、1シーズンあたり150万ユーロの4年契約で合意と伝えられていた。しかし突如交渉は破談。イタリアサッカー連盟（FIGC）は再び新監督探しを始めている。 推挙を主導したのはFIGCテクニカルディレクターのパオロ・マルディーニと特別顧問のレオナルドで、2人は元ACミランのチームメイトであるピルロを強く支持していた。
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賭けをめぐる論争の解説
最大の障害となったのは、ピルロがロシアの賭け事会社「フォンベット」のグローバル・ブランド・アンバサダーを務めていたことだった。イタリアではギャンブル事業者の広告や宣伝が厳しく規制されており、同社との関わりは国家関連の役職にとって重大な利益相反となった。ピルロは自身が候補から外れたことを受け、インスタグラムのストーリーで沈黙を破った。
「機関や連盟、関係各位への敬意から、私は沈黙を守ってきました」とピルロは声明で述べた。「しかし昨夜、イタリア代表監督の候補から外れたことを知り、いくつかの点を明らかにする必要があると感じています。
ここ数日、私の名前と代表監督就任の可能性を巡る議論を苦々しく見守ってきた。
選手としても監督としても、私は常に各国の法律と契約を尊重して職務を遂行してきました。
「問題となっている業務提携は、UAEでの活動中に生まれたもので、商業・スポーツ目的のみです。」
ピルロ、自身のビジネス上のつながりに対する政治的な解釈を否定
2006年W杯優勝者のピルロは、自身の商業提携に政治的意味はないと主張し、そう解釈する動きを批判した。
ピルロは次のように続けた。「この提携に政治的な意味を見出すことは、私が一度も表明したこともなく、また抱いていない信念を私に押し付けることに他ならない……スポーツ的な理由に基づく決定が、あっという間に公の議論に引きずり込まれ、結局は存在もしない動機や意図が私の名の下に帰せられることになってしまったのは遺憾だ。私のイタリアへの愛は、仕事によって左右されるものではない。」
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アズーリの次はどうなるのか？
ピルロとの契約交渉が突然決裂し、マルディーニとイタリアサッカー連盟（FIGC）は苦境に立たされた。連盟は火曜に内部会議を開き、そこで正式発表があると見込まれていた。だがUEFAネーションズリーグの開幕が迫る中、彼らは再び選手探しをやり直さなければならない。
声明では悔しさをにじませつつも、ピルロは連盟首脳との関係維持に配慮した。「マルディーニとレオナルドの敬意と信頼に感謝する。彼らの能力と真摯さ、イタリアサッカーへの愛情を知っている」と語った。
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