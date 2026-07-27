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アンドレア・ピルロが候補から外れ、アントニオ・コンテとロベルト・マンチーニがイタリア代表監督の座を再び争っている。
論争の末、ピルロの立候補が頓挫
代表監督就任が有力視されていたピルロは、賭け会社との提携による利益相反が問題となり、正式に候補から外れた。ピルロは強い不満を表明した。
彼は声明でこう続けた。「ここ数日、私の名前とイタリア代表監督就任の可能性をめぐる議論を、私は深い苦々しさを感じながら見守ってきた。
2006年W杯優勝メンバーでもある彼は、ロシア企業「フォンベット」との提携に政治的意味はないと主張し、それを政治的に解釈する動きを批判した。「この提携に政治的意味を見出すことは、私が表明したことも抱いていない信念を私に帰属させるものだ。スポーツ的な決定がすぐに公の議論に引きずり込まれ、存在しない動機や意図を私に帰属させたことは遺憾だ」と語った。
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マンチーニとコンテが予備選をリードしている
ピルロの退任を受け、イタリアサッカー連盟（FIGC）のマラゴ会長は経験豊富な監督を探しており、『トゥット・スポルト』によると、マンチーニがコンテを抑えて最有力候補となっている。
マラゴ氏と親交のあるマンチーニ氏は、中東での監督経験があるものの、イタリア代表への復帰に前向きと伝えられる。
一方、コンテはチーム再建に適任との声が多く、人気が根強い。2014～2016年の指導が評価されているが、まだ正式打診はない。報酬は高額（年400万ユーロ超）が見込まれるものの、スポンサーが補填する可能性もある。
マルディーニとレオナルドがイタリアサッカー連盟（FIGC）の役職を辞任
マンチーニ氏やコンテ氏への方針転換は、連盟内に深刻な亀裂を生んだ。ピルロ氏の就任を強く推したパオロ・マルディーニ氏とレオナルド氏は、それぞれテクニカルディレクターと特別顧問を辞任する。
報道によると、2人は16日前にプロジェクトに参加した際、約束された裁量が与えられると感じていなかったという。
2人の辞任は、連盟スポーツ部門の体制が根本から変わる可能性を示す。マラゴ会長は両者を留任させる中間案を探ったが、パラディーノのような若手を求める彼らと、実績ある監督を望む会長は折り合いが付かなかった。
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大手が失敗したときの代替案
マンチーニやコンテとの契約が不調に終わった場合、後任候補として数名が浮上している。ピオリはマルディーニとの実績があり即戦力と評価されるが、理事陣の退任で先行きは不透明。内部候補としてはU-21代表のバルディーニが挙げられるが、FIGC内では賛否が分かれている。
イタリアは時間がない。新監督は48時間以内に決定する見込みだ。ペップ・グアルディオラやカルロ・アンチェロッティなどの有力候補を逃し、選択肢はすでに限られている。
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