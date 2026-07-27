代表監督就任が有力視されていたピルロは、賭け会社との提携による利益相反が問題となり、正式に候補から外れた。ピルロは強い不満を表明した。

彼は声明でこう続けた。「ここ数日、私の名前とイタリア代表監督就任の可能性をめぐる議論を、私は深い苦々しさを感じながら見守ってきた。

2006年W杯優勝メンバーでもある彼は、ロシア企業「フォンベット」との提携に政治的意味はないと主張し、それを政治的に解釈する動きを批判した。「この提携に政治的意味を見出すことは、私が表明したことも抱いていない信念を私に帰属させるものだ。スポーツ的な決定がすぐに公の議論に引きずり込まれ、存在しない動機や意図を私に帰属させたことは遺憾だ」と語った。