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翻訳者：
アンドレア・ピルロがイタリア代表監督選への立候補を辞退したことを受け、ロシア大使がイタリアを「非民主的」と批判した。
アズーリ監督の空席が外交問題に
イタリア代表監督の後任選びはピッチから政治の舞台へ。ピルロ氏が候補から外れたことを受け、ロシア駐イタリア大使のアレクセイ・パラモノフ氏はイタリア当局を痛烈に批判した。
パラモノフ氏はテレグラムで公開書簡を発表し、ピルロ氏への対応を強く批判した。
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ロシア大使が「疑似民主主義的」な体制を痛烈に批判
パラモノフ大使は手紙で、イタリア指導部を「偽善的」と批判し、元ユヴェントス・ACミランのプレイメーカーへの対応は不当だと主張した。大使は「世界スポーツへの貢献やイタリアのイメージ向上にもかかわらず、あなたはロシア人アスリートや文化人と同じように『疑似民主主義』の権力層から排斥されている」と記した。
パラモノフ氏は、この問題を単なるスポーツの選抜ではなく人権問題と位置づけ、ピルロへの支持を表明した。「たとえこれがあなたにとって何の助けにもならないとしても、私たちは誠実かつ人間的な連帯の精神をもってあなたと寄り添っています」と結んだ。
ピルロが商業的な関係について説明
ピルロは事前に声明を発表し、物議を醸す業務提携はUAEでの実務経験に基づく純粋な商業・スポーツ契約だと説明した。政治的意味は一切ないとも強調した。
また、選手・監督時代を通じて、私は常に各国の法律と契約を尊重して職務を遂行してきた」と述べ、自身の行動がプロフェッショナルで法的に問題なかったことを強調した。
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イタリア政府が余波に対応
この騒動はイタリア政府の最高レベルにも波及し、スポーツ・青少年担当大臣のアンドレア・アボディ氏は対応に失望を表明した。
先日の公開イベントで、アボディ大臣はイタリアサッカー連盟（FIGC）の評判が傷ついたと率直に語った。「このニュースがすべてを物語っている」と述べた。
さらに、候補者が次々と浮上しては却下された選考プロセスについても「今、払拭すべき悪い印象が残っている」と述べ、統括団体が「brutta figura（失態）」を犯したことを指摘した。
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