アンドレア・ピルロがイタリア代表監督選への立候補を辞退したことを受け、ロシア大使がイタリアを「非民主的」と批判した。

パラモノフ大使は手紙で、イタリア指導部を「偽善的」と批判し、元ユヴェントス・ACミランのプレイメーカーへの対応は不当だと主張した。大使は「世界スポーツへの貢献やイタリアのイメージ向上にもかかわらず、あなたはロシア人アスリートや文化人と同じように『疑似民主主義』の権力層から排斥されている」と記した。

パラモノフ氏は、この問題を単なるスポーツの選抜ではなく人権問題と位置づけ、ピルロへの支持を表明した。「たとえこれがあなたにとって何の助けにもならないとしても、私たちは誠実かつ人間的な連帯の精神をもってあなたと寄り添っています」と結んだ。



