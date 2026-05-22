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Florian Wirtz Alexander Isak LiverpoolGetty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

アンドルー・ロバートソンは、アレクサンダー・イサクとフロリアン・ヴィルツがデビューシーズンは期待外れだったものの、リヴァプールで「信じられないほどの」キャリアを築くと断言した。

アレクサンデル・イサク
フロリアン・ヴィルツ
リヴァプール
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アンドリュー・ロバートソン

リヴァプールのDFアンドルー・ロバートソンは、高額移籍で加入し初シーズンに苦戦したアレクサンダー・イサクとフロリアン・ヴィルツを擁護した。退団が決まった左SBは、移籍金を巡る批判にもかかわらず両選手が将来大成功すると断言した。

  • リヴァプールのレジェンドが、批判を受ける新加入選手たちを擁護。

    ロバートソンは、シーズンを通じてイサクとヴィルツに寄せられた批判に反論した。リヴァプールはチーム再建のため、ヴィルツにクラブ記録の1億1600万ポンド、イサクに英国記録の1億2500万ポンドを支払った。しかし2人は安定したパフォーマンスを示せず、チームも混乱のシーズンを送っている。

    チームは上位争いどころかトップ5入りを目指す状況だ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入したロバートソンは、高額移籍金が若手への批判を招いていると指摘。スコットランド代表DFは、2人が将来的に期待に応えると確信している。

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ロバートソン、移籍金への批判に反論

    ロバートソンは、選手を移籍金だけで評価すべきではないと主張し、選手自身は市場価値をコントロールできないと述べた。また、この左サイドバックは、両選手の舞台裏での姿から見た資質にも言及した。

    「私が去ろうとしているクラブは2017年のレベルにはなく、過渡期にある」とインディペンデント紙に語った。「今シーズンは浮き沈みが激しく、安定感を欠いた。期待された選手たちはリヴァプールで素晴らしいキャリアを築くだろう。だが彼らはまだ若い。

    私がサッカーで腹立たしいのは、選手が自分の移籍金をコントロールできないことだ。 支払うチームや売却するクラブが価格を決め、選手には関係がない。彼らがリヴァプールで成功すると確信している。練習や試合での姿勢を見れば分かる。ただ、もう少し時間が必要だ。」

  • リヴァプールは過渡期を迎えている

    ロバートソンは、長年タイトルを争ってきたリヴァプールが過渡期にあると認めた。ベテランも新加入も安定したプレーを示せず、今シーズンは不安定だと語った。

    「これまで非常に高いレベルでプレーしてきた選手たちも、今シーズンはそのレベルに達していない」とロバートソンは語る。「これらの要因が重なり、シーズンは不安定になり、大きなフラストレーションを感じている。

    一貫性を求め、答えを探したが、見つからなかった。相手にとって攻略しやすいチームになってしまっている。これは避けられない事実だ。それでも、ロッカールームには再び成功を収める力が十分にあると思う。

    それが私やクラブ、誰もが望むことだ。来季こそ再び戦いに戻り、成功を収めると信じている。」

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    ロバートソン、感極まる別れに備える

    ロバートソンは日曜のブレントフォード戦でリヴァプールでの最後の試合に臨み、9年間にわたるタイトル獲得のキャリアに幕を閉じる。通算377試合14ゴール69アシストを記録し、9つの主要タイトルを獲得した。

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