ロバートソンは、長年タイトルを争ってきたリヴァプールが過渡期にあると認めた。ベテランも新加入も安定したプレーを示せず、今シーズンは不安定だと語った。

「これまで非常に高いレベルでプレーしてきた選手たちも、今シーズンはそのレベルに達していない」とロバートソンは語る。「これらの要因が重なり、シーズンは不安定になり、大きなフラストレーションを感じている。

一貫性を求め、答えを探したが、見つからなかった。相手にとって攻略しやすいチームになってしまっている。これは避けられない事実だ。それでも、ロッカールームには再び成功を収める力が十分にあると思う。

それが私やクラブ、誰もが望むことだ。来季こそ再び戦いに戻り、成功を収めると信じている。」