Getty/GOAL
翻訳者：
アンドルー・ロバートソンは、アレクサンダー・イサクとフロリアン・ヴィルツがデビューシーズンは期待外れだったものの、リヴァプールで「信じられないほどの」キャリアを築くと断言した。
リヴァプールのレジェンドが、批判を受ける新加入選手たちを擁護。
ロバートソンは、シーズンを通じてイサクとヴィルツに寄せられた批判に反論した。リヴァプールはチーム再建のため、ヴィルツにクラブ記録の1億1600万ポンド、イサクに英国記録の1億2500万ポンドを支払った。しかし2人は安定したパフォーマンスを示せず、チームも混乱のシーズンを送っている。
チームは上位争いどころかトップ5入りを目指す状況だ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入したロバートソンは、高額移籍金が若手への批判を招いていると指摘。スコットランド代表DFは、2人が将来的に期待に応えると確信している。
- Getty Images Sport
ロバートソン、移籍金への批判に反論
ロバートソンは、選手を移籍金だけで評価すべきではないと主張し、選手自身は市場価値をコントロールできないと述べた。また、この左サイドバックは、両選手の舞台裏での姿から見た資質にも言及した。
「私が去ろうとしているクラブは2017年のレベルにはなく、過渡期にある」とインディペンデント紙に語った。「今シーズンは浮き沈みが激しく、安定感を欠いた。期待された選手たちはリヴァプールで素晴らしいキャリアを築くだろう。だが彼らはまだ若い。
私がサッカーで腹立たしいのは、選手が自分の移籍金をコントロールできないことだ。 支払うチームや売却するクラブが価格を決め、選手には関係がない。彼らがリヴァプールで成功すると確信している。練習や試合での姿勢を見れば分かる。ただ、もう少し時間が必要だ。」
リヴァプールは過渡期を迎えている
ロバートソンは、長年タイトルを争ってきたリヴァプールが過渡期にあると認めた。ベテランも新加入も安定したプレーを示せず、今シーズンは不安定だと語った。
「これまで非常に高いレベルでプレーしてきた選手たちも、今シーズンはそのレベルに達していない」とロバートソンは語る。「これらの要因が重なり、シーズンは不安定になり、大きなフラストレーションを感じている。
一貫性を求め、答えを探したが、見つからなかった。相手にとって攻略しやすいチームになってしまっている。これは避けられない事実だ。それでも、ロッカールームには再び成功を収める力が十分にあると思う。
それが私やクラブ、誰もが望むことだ。来季こそ再び戦いに戻り、成功を収めると信じている。」
- Getty Images Sport
ロバートソン、感極まる別れに備える
ロバートソンは日曜のブレントフォード戦でリヴァプールでの最後の試合に臨み、9年間にわたるタイトル獲得のキャリアに幕を閉じる。通算377試合14ゴール69アシストを記録し、9つの主要タイトルを獲得した。