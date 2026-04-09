Getty Images Sport
翻訳者：
アンドルー・ロバートソンが今夏リヴァプールを退団。伝説のサイドバックがモハメド・サラーに続きフリーエージェントとなる。
アンフィールドの黄金時代の終わり
リヴァプールは、ロバートソンが2025-26シーズン限りで9年間のクラブキャリアに区切りをつけることを発表した。 来夏契約満了でフリーエージェントとなる。373試合82ゴール関与、プレミア2回、CL制覇など多くのタイトルに貢献した。
- Getty Images Sport
ハル・シティからリヴァプールの不滅へ
2017年、ロバートソンはハル・シティから約800万ポンドの移籍金でリヴァプールへ加入。以来、プレミア屈指の左SBとしてチームに不可欠な存在となり、豊富な運動量と精度の高いクロスを武器に頂点へ駆け上がった。
在籍中、主要タイトルを制した彼は、今こそアンフィールドでの輝かしいキャリアに幕を下ろす時だと語る。「リヴァプールを去るのは容易ではない。ここ9年間、クラブは私と家族の人生の大半を占めてきた。しかしサッカーは常に変わる」と公式ウェブサイトで語った。 チームも変わる。だから今、私は次のステップへ進む時だ。このクラブでの素晴らしい思い出は、いつまでも胸に刻む。私は全身全霊をクラブに捧げてきた。チャンスを掴んだ時、この左サイドバックを毎週誇りに思ってもらいたいとただ願っていた。
私の旅は終わりに近づいていますが、まだ全力を尽くします。このクラブもファンも私にとってすべてです。最後の日まで、この9年間と同じように全力で駆け抜け、恩返ししたいです。 この9年間を振り返れば、きっと満面の笑みがこぼれるだろう。そう、本当に素晴らしい旅路だった。」
- Getty Images Sport
ロバートソンの求婚者たち
英紙『タイムズ』によると、32歳のロバートソンは今シーズン、夏加入のミロス・ケルケズに控えに回ったため、より定期的にプレーできるクラブを求めている。トッテナム、アトレティコ・マドリード、ナポリ、ユヴェントスが獲得候補に挙げられているが、現時点でスコットランド復帰は考えていない。
最高の形で引退することを目指して
退団が迫り騒ぎがあるものの、クラブはロバートソンが今シーズンも全力だと明言した。 リヴァプールはチャンピオンズリーグで戦っており、パリ・サンジェルマンとの準々決勝は2試合合計1-2でビハインドだが、プレミアリーグでもトップ4入りの可能性が残っている。サラー同様、ロバートソンも有終の美を飾り、アンフィールドのレジェンドとしての地位を確かなものとしている。