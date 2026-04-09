アンドルー・ロバートソンが今夏リヴァプールを退団。伝説のサイドバックがモハメド・サラーに続きフリーエージェントとなる。

2017年、ロバートソンはハル・シティから約800万ポンドの移籍金でリヴァプールへ加入。以来、プレミア屈指の左SBとしてチームに不可欠な存在となり、豊富な運動量と精度の高いクロスを武器に頂点へ駆け上がった。

在籍中、主要タイトルを制した彼は、今こそアンフィールドでの輝かしいキャリアに幕を下ろす時だと語る。「リヴァプールを去るのは容易ではない。ここ9年間、クラブは私と家族の人生の大半を占めてきた。しかしサッカーは常に変わる」と公式ウェブサイトで語った。 チームも変わる。だから今、私は次のステップへ進む時だ。このクラブでの素晴らしい思い出は、いつまでも胸に刻む。私は全身全霊をクラブに捧げてきた。チャンスを掴んだ時、この左サイドバックを毎週誇りに思ってもらいたいとただ願っていた。

私の旅は終わりに近づいていますが、まだ全力を尽くします。このクラブもファンも私にとってすべてです。最後の日まで、この9年間と同じように全力で駆け抜け、恩返ししたいです。 この9年間を振り返れば、きっと満面の笑みがこぼれるだろう。そう、本当に素晴らしい旅路だった。」