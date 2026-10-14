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アンドニ・イラオラ、負傷者への懸念がある中でチャンピオンズリーグのLASK戦に向けリヴァプールのメンバーを入れ替え
オーストリアでの欧州ローテーション
リヴァプールのイラオラ監督は、水曜夜に行われるチャンピオンズリーグのオーストリアのLASK戦を前に、先発メンバーを入れ替えた。リヴァプールは先月、アンフィールドで行われたリーグフェーズ初戦でアトレティコ・マドリーを下し、欧州の舞台で連勝を狙っている。
リヴァプールは28日間で9試合という過密日程のさなかにあり、メンバーの入れ替えは予想されていた。ただ、主力選手の負傷により、欧州の舞台で勢いをつけたいイラオラ監督は、ピッチ上の複数のポジションで変更を余儀なくされた。
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フレッシュさを優先
過密日程は、リヴァプールが練習場で準備に充てられる時間に大きく影響している。試合を前に、イラオラ監督はシーズンのこの厳しい時期に選手たちのコンディションを管理する重要性を説明した。
「練習する時間はあまりない」と、スペイン人指揮官は試合前の記者会見で語った。「今は多くの場合、映像や戦術ボードを使って試合の準備をし、屋外では少しだけ練習することになる」
「選手の疲労回復を優先しなければならない。特に今は10日間で4試合を戦っているので、試合で脚力もエネルギーもすべて発揮できるようにすることが大切だ」
負傷問題と欠場者
リヴァプールは最近、負傷者が相次ぎ、攻撃陣の選択肢が大幅に減っている。ドミニク・ソボスライはハムストリングに問題を抱え、予想外の欠場となった。一方、アレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポは代表活動期間中に負った負傷から遠征までに回復できなかった。両FWは日曜日のマンチェスター・シティ戦（0-3で敗戦）も欠場した。
中盤では、フェデリコ・キエーザと遠藤航がチャンピオンズリーグの登録メンバーから外れたため出場できない。これにより他の選手に機会が生まれ、トレイ・ニョニがライアン・フラーフェンベルフとともに中盤に入った。若手アタッカーのルイス・クーマスも、高額の移籍金で今夏加入したブラッドリー・バルコラとともに、引き続きメンバーに名を連ねた。
- AFP
スターティングイレブン
LASK（5-3-2）： ユングヴィルト；ヨルゲンセン、エムブヤンバ、アレマオ、アンドラーデ、ディバンゴ；ダネク、ボルガルデ、シェプフ；ラング、アデニラン
リヴァプール（4-2-3-1）： アリソン；フリンポン、アラウホ、ジャケ、ツィミカス；フラーフェンベルフ、ニョニ；バルコラ、ヴィルツ、ングモハ；クーマス
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