過密日程は、リヴァプールが練習場で準備に充てられる時間に大きく影響している。試合を前に、イラオラ監督はシーズンのこの厳しい時期に選手たちのコンディションを管理する重要性を説明した。

「練習する時間はあまりない」と、スペイン人指揮官は試合前の記者会見で語った。「今は多くの場合、映像や戦術ボードを使って試合の準備をし、屋外では少しだけ練習することになる」

「選手の疲労回復を優先しなければならない。特に今は10日間で4試合を戦っているので、試合で脚力もエネルギーもすべて発揮できるようにすることが大切だ」