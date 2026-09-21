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アンドニ・イラオラ、僅差でのボーンマス勝利後に1億1600万ポンドのフロリアン・ヴィルツを酷評したリヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーに反論
ヴィルツが苦しむ中、イサクが決める
リヴァプールはビタリティ・スタジアムでボーンマスに1-0の接戦勝利を収め、アレクサンデル・イサクが決勝点を決めた。敵地で勝ち点3を手にした一方で、リヴァプールは主導権を握り切れず、いら立ちの残る前半を強いられた。
ヴィルツはとりわけ難しい前半45分間を過ごした。1億1600万ポンドの新戦力は序盤に試合へ影響を及ぼせず、粘り強いボーンマス守備の攻略に苦しんだ。そのパフォーマンスは、巨額の移籍金と背負う期待の大きさもあって、ただちに厳しい視線を集めた。
23歳は後半に入るとようやく調子をつかんだ。ヴィルツは決勝点の場面で重要な役割を果たし、DFジェームズ・ヒルを本来の位置から引き出して、イサクが決めるために必要なスペースを生み出した。
- AFP
イラオラがリバプールのプレーメーカーを擁護
キャラガーはドイツ代表MFに対する評価で一切手加減しなかった。 リヴァプールのレジェンドはこのMFのパフォーマンスに感銘を受けず、パス成功率が低い63％にとどまった点を指摘した。
「ヴィルツはまたしても本当にひどかった」とキャラガーは語った。「何もない。本当に何も起きていない。基本的には、みんな彼の状況に理解を示してきた。彼はこのリーグに来たばかりだし、リヴァプールは昨季ひどかった。あの移籍金で来たなら、人々はゴールやアシストを求めるものだ」
73分に交代した後、キャラガーはヴィルツについて、下げられても「不満は言えない」はずだと主張した。さらにこの解説者は、イラオラに対してこの目玉補強を完全に外すよう求めた。「今後に向けて、イラオラはここで決断を下さなければならないと思う。ヴィルツは私のリヴァプールのチームには入らない」と付け加えた。
しかし、イラオラはすぐに自身の選手を擁護した。指揮官は立ち上がりの鈍さを認めつつも、最終的な勝利におけるヴィルツの役割を称賛し、『Sky Sports』にこう語っている。「彼は試合の入りが遅かった。それには同意する。最初の1分、相手はかなり強度高く入ってきたし、我々はうまくついていけていなかった。中盤でのデュエルもそうだ。その最初の時間帯の後は、良くなったと思う。フロリアンもまた、我々が良くなる助けになってくれた」
厳しいアウェー戦を乗り切る
イラオラ監督は、試合が進むにつれてヴィルツが輝けるようになった戦術的な修正について強調した。「後半はかなり良くなっていた。ボールを受けて前を向ける、より良いポジションを見つけていた」と指揮官は説明し、ハーフタイム後のこのMFの出来にははるかに満足していたと付け加えた。
個々のパフォーマンスから視野を広げると、イラオラ監督は難しいアウェーゲームを乗り切れたことに安堵を示した。指揮官は、チームが立ち上がりの20分間で苦しみ、セカンドボールを回収できず、ボーンマスの強度にも対抗できなかったと認めた。
「結果には当然満足している。ここは来るのが難しい場所で、勝ち点3を取るのは本当に難しい場所だ」とイラオラ監督は語った。そして、後半にボーンマスが疲れを見せるとリヴァプールが試合を支配し、試合を完全に決めるチャンスを作ったと指摘した。
- Pro Sports Images
大一番のマンチェスター・シティ戦が迫る
リヴァプールは次戦、10月11日にアンフィールドでリーグ首位マンチェスター・シティを迎え撃つ大一番に臨む。この重要な一戦に向け、イラオラ監督は中盤と攻撃陣の選考で重大な判断を迫られる。
キャラガー氏は、この大一番ではヴィルツを起用すべきではないと強く主張している。「ホームでのマンチェスター・シティ戦では、私に言わせれば彼はチームに入れない」と、この解説者は断言した。イラオラ監督は今、最大の舞台で目玉補強を信頼するのか、それともクラブのレジェンドによる助言に耳を傾けるのか、判断を下さなければならない。
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