アンドニ・イラオラ、僅差でのボーンマス勝利後に1億1600万ポンドのフロリアン・ヴィルツを酷評したリヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーに反論

リヴァプールはビタリティ・スタジアムでボーンマスに1-0の接戦勝利を収め、アレクサンデル・イサクが決勝点を決めた。敵地で勝ち点3を手にした一方で、リヴァプールは主導権を握り切れず、いら立ちの残る前半を強いられた。

ヴィルツはとりわけ難しい前半45分間を過ごした。1億1600万ポンドの新戦力は序盤に試合へ影響を及ぼせず、粘り強いボーンマス守備の攻略に苦しんだ。そのパフォーマンスは、巨額の移籍金と背負う期待の大きさもあって、ただちに厳しい視線を集めた。

23歳は後半に入るとようやく調子をつかんだ。ヴィルツは決勝点の場面で重要な役割を果たし、DFジェームズ・ヒルを本来の位置から引き出して、イサクが決めるために必要なスペースを生み出した。