AFP
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アンドニ・イラオラ、リヴァプールの3選手がブレントフォード戦で復帰する可能性を強く示唆
負傷を巡り朗報
イラオラ監督が、コーディ・ガクポ、アレクサンデル・イサク、ドミニク・ソボスライのコンディションについて明るい見通しを示した。3人は9月と10月の代表活動期間中にそれぞれ負傷し、リヴァプールの直近2試合を欠場。日程が過密なこの時期、彼らの不在によってチームの選手層が試されている。
スペイン人指揮官は木曜日の試合前記者会見で、3人がGtechコミュニティ・スタジアムでのアウェー戦に出場できるか問われた。「判断するにはまだ早い。明日も練習がある」とイラオラ監督はクラブ公式サイトで語った。「もちろん、彼らは昨夜の［LASK戦］には間に合わなかった。様子を見る必要がある。まだ判断するにはかなり早いと思うが、前の試合については出場できないと言った一方で、今回は出場の可能性を残している。そうだ」
- Getty Images Sport
多忙なスケジュールへの対応
複数の大会で厳しい連戦に臨んでいるリヴァプールにとって、選手たちが復帰する可能性があるこのタイミングは、これ以上ないほど好都合だ。オーストリアで行われたチャンピオンズリーグのLASK戦で多得点を挙げて勝利した後、休養期間が72時間に満たないままブレントフォード戦を迎える。現代のサッカーでは選手への身体的な負担が大きく、リーグ戦で現在の勢いを維持するには、攻撃陣と中盤の選択肢がすべてそろうことが不可欠だ。
イラオラ監督は、この過密日程のなかで選手たちのコンディションを保ち、さらなる筋肉系の負傷を防ぐため、ローテーションが必要なことを強く認識している。リンツでの勝利に際しては先発メンバーに複数の変更を加えており、今週末もさらなる入れ替えが予想される。ブレントフォード戦のわずか3日後にはビジャレアルとの注目の一戦が控える。コーチングスタッフは、目先の勝ち点獲得と主力選手の長期的な健康状態を両立させなければならない。
イラオラ、チーム全体に万全の準備を求める
リヴァプールの指揮官は、レギュラーの先発選手か、途中出場で流れを変える選手かを問わず、チームの全員が貢献する準備をしておかなければならないと強調した。秋は試合日程が過密なため、出場機会は頻繁に訪れる。イラオラは、今季プレミアリーグと欧州の舞台でクラブがどれだけ成功できるかは、選手層の厚さが決め手になると考えている。
「特にこの時期は、基本的に3日ごと、ほとんど3日を切る間隔で試合をしているので、より多くの選手が必要だ。だから昨日はチームを少し変えた。週末にはまた変更が必要になるし、そのさらに3日後にビジャレアルと対戦するときも変更が必要になる。全員が必要だ。誰もがいずれかの時点で必要になる。おそらく一人ひとりの力が必要になるので、全員が準備を整えておかなければならない」と監督は付け加えた。
- Getty Images Sport
複数の大会で勢いをつける
リヴァプールはリンツでの6-3の勝利を受け、現在勢いに乗っている。しかし、プレミアリーグでは異なる試練が待ち受ける。イラオラは、レギュラーとして先発してきた選手も、負傷から復帰する選手も、チームの全員が集中を切らさず、いつ出番が来ても貢献できるよう備えておかなければならないと強調した。
「全員の力が必要だ。いずれ、誰もが必要になる。おそらく一人ひとりの力が必要になるのだから、全員が準備しておかなければならない」とイラオラは締めくくった。
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