複数の大会で厳しい連戦に臨んでいるリヴァプールにとって、選手たちが復帰する可能性があるこのタイミングは、これ以上ないほど好都合だ。オーストリアで行われたチャンピオンズリーグのLASK戦で多得点を挙げて勝利した後、休養期間が72時間に満たないままブレントフォード戦を迎える。現代のサッカーでは選手への身体的な負担が大きく、リーグ戦で現在の勢いを維持するには、攻撃陣と中盤の選択肢がすべてそろうことが不可欠だ。

イラオラ監督は、この過密日程のなかで選手たちのコンディションを保ち、さらなる筋肉系の負傷を防ぐため、ローテーションが必要なことを強く認識している。リンツでの勝利に際しては先発メンバーに複数の変更を加えており、今週末もさらなる入れ替えが予想される。ブレントフォード戦のわずか3日後にはビジャレアルとの注目の一戦が控える。コーチングスタッフは、目先の勝ち点獲得と主力選手の長期的な健康状態を両立させなければならない。