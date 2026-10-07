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アンドニ・イラオラ、マンチェスター・シティ戦を前にアレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポのコンディションに疑問符
主力FWに負傷の懸念
beIN SPORTSの取材に応じたイラオラ監督は、アレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポの状態について最新情報を明かした。両者はそれぞれ太ももと足首を負傷している。イサクはスウェーデン代表から離脱し、ガクポはオランダ代表のセルビア戦勝利の途中で早々に交代していた。イラオラ監督は「アレックス・イサクとコーディ・ガクポは、どちらも負傷によって代表チームを離れなければならなかったと思う。あとは次の試合に間に合うように回復し、私たちを助けられるかどうかということになる。しかし、現時点では2人とも負傷している」と語った。
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アンフィールドでの厳しい挑戦が待ち受ける
リヴァプールは、リーグ戦5試合すべてに勝利しているマンチェスター・シティとの重要な一戦に臨む。イラオラ監督は敵地から乗り込んでくる相手の脅威を認めつつも、自軍のここ最近の成長には自信を見せている。
同監督はこう語った。「私たちは無敗だが、彼らは全勝している。そこが相手にとって大きな違いになっている。シティに勝ちたいなら、私たちは本当に、本当に良いプレーをしなければならないと思う。彼らは特に攻撃面で、ここ最近は多くのゴールを決めているからだ。非常に危険な名前がそろっているのは分かっている。ただ、私たちもここ最近は守備面で良い改善を見せていると思うし、相手が持つ脅威を抑えるとともに、逆にこちらも相手を苦しめられることを願っている」
優勝への野望と組織的成長
指揮官は、インターナショナルブレークがシーズン序盤のパフォーマンスを見極める貴重な機会になったと考えている。今季に高い期待を抱いているとした上で、こう説明した。「インターナショナルブレークは振り返るための時間だと思う。普段はもっと過密な日程だからだ。次の試合に向けて準備できるのは2日か3日しかない。だから、こうした中断期間が必要だと思うし、ここまでシーズンがどう進んできたのかを分析する必要がある。分析し、うまくできたことと改善できると私が思うことを見るには、もう十分な試合数をこなしていると思う。特定の勝ち点や順位といった明確な目標を設定していたわけではない。いや、できるだけ高い位置にたどり着かなければならないし、可能な限り最高のチームにならなければならない。それがどこに導くかは分からないが、選手たちに良い土台、良い構造を与えることができれば、タイトル争いに加わることになると確信している」
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リヴァプールの次はどうなる？
リヴァプールは現在、日曜日にアンフィールドで行われる重要な一戦を前に、イサクとガクポのコンディションを不安を抱えながら見守ることになる。もしこの攻撃陣2人の欠場が決まれば、イラオラは強力なシティ相手に、唯一の本職のシニアストライカーとしてルイス・クーマスに頼らざるを得ないかもしれない。
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