アンドニ・イラオラ、マンチェスター・シティ戦を前にアレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポのコンディションに疑問符

リヴァプールは、リーグ戦5試合すべてに勝利しているマンチェスター・シティとの重要な一戦に臨む。イラオラ監督は敵地から乗り込んでくる相手の脅威を認めつつも、自軍のここ最近の成長には自信を見せている。

同監督はこう語った。「私たちは無敗だが、彼らは全勝している。そこが相手にとって大きな違いになっている。シティに勝ちたいなら、私たちは本当に、本当に良いプレーをしなければならないと思う。彼らは特に攻撃面で、ここ最近は多くのゴールを決めているからだ。非常に危険な名前がそろっているのは分かっている。ただ、私たちもここ最近は守備面で良い改善を見せていると思うし、相手が持つ脅威を抑えるとともに、逆にこちらも相手を苦しめられることを願っている」