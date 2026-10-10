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アンドニ・イラオラ、ブラッドリー・バルコラ批判をめぐりフランスメディアに反論 リヴァプールはマンチェスター・シティ戦を前にFW危機に直面
フランスのメディアがバルコラを標的にする
フランスは月曜日、ベルギーを相手にネーションズリーグで4-1の快勝を収めたが、バルコラには批判の矛先が向けられた。24歳の同選手はこの試合でシュート2本、決定機創出1回にとどまり、国内メディアから厳しい評価を受けた。批判の多くは、アタッキングサードで決定力を欠いていると見なされた点に集中していた。
この厳しい視線は、攻撃陣の負傷者問題が深刻化しているリヴァプールにとって、何とも微妙なタイミングで訪れている。アレクサンダー・イサクとコーディ・ガクポは、ともに日曜日に行われるマンチェスター・シティとの大一番を欠場することが決まっている。
その結果、イラオラはこの穴を埋めるべく、元パリ・サンジェルマンのスターに大きく依存している。リヴァプール指揮官は明らかに、アンフィールドでの厳しい一戦を前に、自身のFWが決定力を取り戻すことを望んでいる。
- AFP
イラオラ、逃したチャンスは「気にしていない」
外部からさまざまな声が上がる中でも、イラオラは自分の選手の最近の得点不足にまったく動じていない。指揮官は、FWが得点数だけで不当に評価されていると強調し、調子を落としているとの見方を退けた。
「彼が悪い時期にあるとは思わない。ウイングやストライカーの問題は、ゴールを決めなければ『良いプレーができていない』と言われることだ」とイラオラは説明した。「我々は試合を見なければならないし、しっかり見極めなければならない。アトレティコ・マドリー戦の最初の試合でも言ったが、彼はかなり明確なチャンスを2回か3回外した。私は気にしない。本当に。気にはするが、私は彼に、それがそこにあることを見てほしい」
リヴァプールの指揮官はまた、危険なエリアに入り込むことが半分は勝負だと指摘し、そのウイングの攻撃面での直感を全面的に信頼しているとした。
「代表でも、彼には得点できる良い場面がいくつかあったのを見ている。彼は決めていないが、私は彼にそこにいてほしい」と付け加えた。
バルコラが最前線に入るのか？
イサクとガクポが戦列を離れているため、今週末はバルコラが慣れない中央の攻撃的役割を任される可能性がある。これまで両サイドを切り裂くプレーで評価を高めてきたが、イラオラ監督は、この万能型アタッカーが即席の9番としてプレーするだけの戦術理解を備えていると確信している。
「彼は我々にとってトッププレーヤーだ。前線ならどのポジションでもプレーできると思う」とイラオラ監督は述べた。「おそらく左ウイングでのプレーが最も多いが、ストライカーとしても少しプレーしてきたし、右ウイングでもそれ以上にプレーしてきた。前線の3つのポジションをすべてカバーできると思う」
今夏加入したこの選手への強い評価を締めくくる形で、指揮官はこう簡潔に述べた。「彼は我々にとって非常に価値の高い選手だ」
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アンフィールドにシティの暗雲が垂れ込める
日曜の大一番は、ピッチ内外で極めて大きな意味を持つ。マンチェスター・シティはリーグ戦無敗の成績を引っ提げてマージーサイドに乗り込むが、一方で大きな論争の渦中にもある。今週末の一戦は、独立委員会が同クラブにプレミアリーグの財務規則違反の有罪判断を下して以来、初の試合となる。シティは不正行為を否定し、評決を不服として控訴しているが、ピッチ外の騒動が、ただでさえ大きな一戦にさらなる緊張感を加えている。
イラオラもこの難しさを十分に理解しており、満員のホームサポーターの前で、その舞台にふさわしい戦いを見せるようチームに促した。 「どの試合もエキサイティングな試合だ」と同監督は述べた。 「今のリーグ首位であるシティを相手に、ホームのアンフィールドで戦う。彼らはここまで全試合に勝っているし、私たちも勝負しにいくつもりだ。かなりオープンな試合になると思うし、準備を整えなければならない。それにサポーターの後押しも生かさなければならない。レベルの高い試合になるはずだから、その水準に自分たちが達していることを願っている」
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