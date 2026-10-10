アンドニ・イラオラ、ブラッドリー・バルコラ批判をめぐりフランスメディアに反論　リヴァプールはマンチェスター・シティ戦を前にFW危機に直面

外部からさまざまな声が上がる中でも、イラオラは自分の選手の最近の得点不足にまったく動じていない。指揮官は、FWが得点数だけで不当に評価されていると強調し、調子を落としているとの見方を退けた。

「彼が悪い時期にあるとは思わない。ウイングやストライカーの問題は、ゴールを決めなければ『良いプレーができていない』と言われることだ」とイラオラは説明した。「我々は試合を見なければならないし、しっかり見極めなければならない。アトレティコ・マドリー戦の最初の試合でも言ったが、彼はかなり明確なチャンスを2回か3回外した。私は気にしない。本当に。気にはするが、私は彼に、それがそこにあることを見てほしい」

リヴァプールの指揮官はまた、危険なエリアに入り込むことが半分は勝負だと指摘し、そのウイングの攻撃面での直感を全面的に信頼しているとした。

「代表でも、彼には得点できる良い場面がいくつかあったのを見ている。彼は決めていないが、私は彼にそこにいてほしい」と付け加えた。



