アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナー、ユリアン・ナーゲルスマンの名が候補に上がる中、マンチェスター・ユナイテッドが新監督を探しているという噂について、マイケル・キャリックがコメントした。

カゼミーロやマテウス・クーニャなどベテランが公に支持する中、キャリックは真のリーダーシップはピッチ上のチームパフォーマンスで示されると語る。「コーチや監督は、人がついて初めてリーダーになれる。それは言葉ではなく行動で証明される。」

「だからこそ、サポートを感じ、選手たちがつながりを感じているのを実感するとき――それは私個人に対してというより、ピッチ上で共に示しているということですが――それが最も重要です。彼らはさまざまな形でそれを明確に示してくれています。それが何よりも嬉しいです。チームとして一体となってプレーする姿を見られるのは、本当に満足できます。」