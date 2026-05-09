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Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナー、ユリアン・ナーゲルスマンの名が候補に上がる中、マンチェスター・ユナイテッドが新監督を探しているという噂について、マイケル・キャリックがコメントした。

マイケル・キャリック
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
アンドニ・イラオラ
オリヴァー・グラスナー
ユリアン・ナーゲルスマン

マンチェスター・ユナイテッド暫定監督のマイケル・キャリックは、ユリアン・ナーゲルスマンやアンドニ・イラオラなどの名前が後任候補として報じられていることについて言及した。チャンピオンズリーグ出場権を確保し、選手やスタッフから高い支持を得るキャリックだが、クラブが正式な監督を決めるまで現職に集中すると語った。

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    マンチェスター・ユナイテッドは新監督選びを慎重に進めている。イラオラ、グラスナー、ナゲルスマンらが候補に挙がっている。14試合で32ポイントを獲得したキャリックが最有力だが、クラブは長期的な安定のため全オプションを検討する。 この慎重な手順により、クラブ首脳は2026-27シーズンの監督を最終的に決定する前に、十分に検討できる。

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    外部の雑音に動じない

    後任候補に関する憶測が、自身のリーダーシップやチームの準備に影響を与えていないとキャリックは強調した。彼は「いいえ、全くありません。話題になっても、私のやり方は変わりません」と語った。 自分たちの取り組みや選手たちとの連携、クラブを率いることには自信がある。だから、本当に影響はない。後任を決めるのは当然のプロセスだ」

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    カゼミーロやマテウス・クーニャなどベテランが公に支持する中、キャリックは真のリーダーシップはピッチ上のチームパフォーマンスで示されると語る。「コーチや監督は、人がついて初めてリーダーになれる。それは言葉ではなく行動で証明される。」

    「だからこそ、サポートを感じ、選手たちがつながりを感じているのを実感するとき――それは私個人に対してというより、ピッチ上で共に示しているということですが――それが最も重要です。彼らはさまざまな形でそれを明確に示してくれています。それが何よりも嬉しいです。チームとして一体となってプレーする姿を見られるのは、本当に満足できます。」

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    プロジェクトの進化

    マンチェスター・ユナイテッドは今週末、サンダーランドのホーム「スタジアム・オブ・ライト」でプレミアリーグ15試合中1敗のみという圧倒的な戦績を背景にアウェイ戦に臨む。当面の目標は優位性の維持だが、キャリックはすでにクラブの将来像を模索し始めている。 「もちろん、そのことは頭にもよぎりました。シーズン終了時に、私であれ他の誰かであれ、さらに上を目指せる状態にしてチームを引き継ぐことです。常に、もう少し改善できる点や、向上させられる点、あるいは別の方向へ進むべき点はあるものです。それは進化の一部に過ぎません。」

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