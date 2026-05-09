Getty Images Sport
翻訳者：
アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナー、ユリアン・ナーゲルスマンの名が候補に上がる中、マンチェスター・ユナイテッドが新監督を探しているという噂について、マイケル・キャリックがコメントした。
現在、採用活動を実施中です
マンチェスター・ユナイテッドは新監督選びを慎重に進めている。イラオラ、グラスナー、ナゲルスマンらが候補に挙がっている。14試合で32ポイントを獲得したキャリックが最有力だが、クラブは長期的な安定のため全オプションを検討する。 この慎重な手順により、クラブ首脳は2026-27シーズンの監督を最終的に決定する前に、十分に検討できる。
- Getty Images Sport
外部の雑音に動じない
後任候補に関する憶測が、自身のリーダーシップやチームの準備に影響を与えていないとキャリックは強調した。彼は「いいえ、全くありません。話題になっても、私のやり方は変わりません」と語った。 自分たちの取り組みや選手たちとの連携、クラブを率いることには自信がある。だから、本当に影響はない。後任を決めるのは当然のプロセスだ」
ネットワーク接続型試着室
カゼミーロやマテウス・クーニャなどベテランが公に支持する中、キャリックは真のリーダーシップはピッチ上のチームパフォーマンスで示されると語る。「コーチや監督は、人がついて初めてリーダーになれる。それは言葉ではなく行動で証明される。」
「だからこそ、サポートを感じ、選手たちがつながりを感じているのを実感するとき――それは私個人に対してというより、ピッチ上で共に示しているということですが――それが最も重要です。彼らはさまざまな形でそれを明確に示してくれています。それが何よりも嬉しいです。チームとして一体となってプレーする姿を見られるのは、本当に満足できます。」
- Getty Images Sport
プロジェクトの進化
マンチェスター・ユナイテッドは今週末、サンダーランドのホーム「スタジアム・オブ・ライト」でプレミアリーグ15試合中1敗のみという圧倒的な戦績を背景にアウェイ戦に臨む。当面の目標は優位性の維持だが、キャリックはすでにクラブの将来像を模索し始めている。 「もちろん、そのことは頭にもよぎりました。シーズン終了時に、私であれ他の誰かであれ、さらに上を目指せる状態にしてチームを引き継ぐことです。常に、もう少し改善できる点や、向上させられる点、あるいは別の方向へ進むべき点はあるものです。それは進化の一部に過ぎません。」