AFP
翻訳者：
アンドニ・イラオラ、アレクサンデル・イサクの決定力を称賛 電光石火の2得点でリバプール相手に待望の初勝利を確保
イラオラがイサクの影響力と得点力の可能性を称賛
アイザックはポートマン・ロードで文句なしの主役となり、最初の10分間で2得点を決めて、ホームの相手にとって試合を手の届かないものにした。試合終了後、イラオラ監督はニューカッスル・ユナイテッドから英国史上最高額の1億2500万ポンドでアンフィールドに加入したこのスウェーデン代表をすぐさま称賛した。FWの決定力の高さは、クラブがなぜこれほどまでに彼をマージーサイドへ連れてくることにこだわったのかを示しており、指揮官はコンディションを維持できれば、さらなる活躍が待っていると考えている。
スペイン人指揮官はまた、アイザックに対する期待はゴールだけにとどまらないと強調し、FWとしての総合的な運動量の重要性を訴えた。「そうだね、アレックスについては、彼がフィットしていて、起用可能で、良い状態にあるなら、数字は残すと思う」と、イラオラ監督は記者団に語った。「おそらくアレックスに求めるものは、ゴールだけではない。私が求めるのは別の部分だし、チームがいいプレーをするために別のことも要求する。いいプレーができれば、私たちは良い位置につけるし、ゴールはついてくる。彼はチーム全体に貢献しなければならないと思うし、全員が助け合えば、ゴールもその他の部分もあとからついてくると思う」
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初勝利を手にしたイラオラ、安堵へ
イラオラにとって、この勝利はリバプールで指揮を執って以降、初の勝ち点3を手にしたことで、確かな安堵感をもたらすものとなった。ボーンマスでも就任当初に苦しいスタートを経験していた指揮官は、マージーサイドで同じような流れになることを避けたい考えだった。序盤の失点によって試合運びが難しくなった過去の試合からチームが教訓を得たと認めるとともに、気迫あふれるイプスウィッチを相手に後半をプロフェッショナルに管理した戦いぶりを称賛した。
勝利がもたらした精神的な後押しについて振り返ったイラオラは、安堵をこう口にした。「間違いなくそうだ。今日はそうなってはいけなかった。というのも、勝ち点2も最初の2試合の内容を反映しているとは思わないが、それが僕たちの持っていた勝ち点だったからだ。だから、今日はこれ以上落とすわけには絶対にいかなかったし、試合をかなりうまくコントロールできたと思っているのでうれしい」
指揮官がプロフェッショナルなパフォーマンスを振り返る
この勝利は電光石火の立ち上がりの上に築かれたもので、アウェーのチームは開始10分以内に事実上勝負を決めた。このパフォーマンスを振り返り、スペイン人指揮官は、ここまでの数試合で悩まされてきた守備の綻びにチームがしっかり対処できたと強調した。
「ああ、もちろん勝ててとてもうれしい。この勝利が必要だったし、パフォーマンスも必要だった。特に前半は、われわれはとても良いチームだった」とイラオラ監督は語った。「相手に大きなプレッシャーをかけたし、試合の入りは本当に良かったと思う。ここ2試合は序盤に失点していたので、そこからおそらく教訓を学んだのだと思う。今日はそうしたことを起こしたくなかったし、前半は本当に力強かった。後半も、また違う形ではあったが、良かったと思う」
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チャンピオンズリーグに向けた準備が始まる
4月上旬以来で初となるクリーンシートは、チームが欧州の戦い再開に備えるうえで極めて重要な土台となる。視線はすでに、アンフィールドで水曜日に行われるアトレティコ・マドリーとの大一番のチャンピオンズリーグに向かっている。だが、その大会の登録メンバーはすでに波紋を広げており、フェデリコ・キエーザがベテランMF遠藤航とともにリヴァプールのリーグフェーズ登録メンバーから外れた。
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