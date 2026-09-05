アイザックはポートマン・ロードで文句なしの主役となり、最初の10分間で2得点を決めて、ホームの相手にとって試合を手の届かないものにした。試合終了後、イラオラ監督はニューカッスル・ユナイテッドから英国史上最高額の1億2500万ポンドでアンフィールドに加入したこのスウェーデン代表をすぐさま称賛した。FWの決定力の高さは、クラブがなぜこれほどまでに彼をマージーサイドへ連れてくることにこだわったのかを示しており、指揮官はコンディションを維持できれば、さらなる活躍が待っていると考えている。

スペイン人指揮官はまた、アイザックに対する期待はゴールだけにとどまらないと強調し、FWとしての総合的な運動量の重要性を訴えた。「そうだね、アレックスについては、彼がフィットしていて、起用可能で、良い状態にあるなら、数字は残すと思う」と、イラオラ監督は記者団に語った。「おそらくアレックスに求めるものは、ゴールだけではない。私が求めるのは別の部分だし、チームがいいプレーをするために別のことも要求する。いいプレーができれば、私たちは良い位置につけるし、ゴールはついてくる。彼はチーム全体に貢献しなければならないと思うし、全員が助け合えば、ゴールもその他の部分もあとからついてくると思う」