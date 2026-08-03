シカゴで行われたリーズ・ユナイテッド戦で、リヴァプールはプレシーズンマッチに4-2で敗れたが、終盤にはフリンポンがクラブにとって新たな守備面の不安材料となり、サポーターは固唾をのんで見守ることになった。夏の準備期間でリヴァプールの重要な存在となっているこの攻撃的なウイングバックは、試合終了までおよそ15分を残してピッチを後にすることを余儀なくされた。

試合終了直後にこの状況について語ったイラオラは、この交代が深刻なメディカル上の問題への対応ではなく、予防的な措置によるものだったとすぐに明確にした。『LFCTV』に対し、リヴァプール指揮官はこのDFの状態について前向きな見通しを示した。「ジェレミーが交代を求めた。負傷ではないと思う」とイラオラは説明した。「単なるオーバーロードだったと思うし、負傷してはいないと思う。その意味では、誰かを失ったとは思っていない」