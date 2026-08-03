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アンドニ・イラオラ監督、リヴァプールDFジェレミー・フリンポンがリーズ戦で足を引きずって退いた後の状況を説明
イラオラ監督、フリンポンの負傷懸念を一蹴
シカゴで行われたリーズ・ユナイテッド戦で、リヴァプールはプレシーズンマッチに4-2で敗れたが、終盤にはフリンポンがクラブにとって新たな守備面の不安材料となり、サポーターは固唾をのんで見守ることになった。夏の準備期間でリヴァプールの重要な存在となっているこの攻撃的なウイングバックは、試合終了までおよそ15分を残してピッチを後にすることを余儀なくされた。
試合終了直後にこの状況について語ったイラオラは、この交代が深刻なメディカル上の問題への対応ではなく、予防的な措置によるものだったとすぐに明確にした。『LFCTV』に対し、リヴァプール指揮官はこのDFの状態について前向きな見通しを示した。「ジェレミーが交代を求めた。負傷ではないと思う」とイラオラは説明した。「単なるオーバーロードだったと思うし、負傷してはいないと思う。その意味では、誰かを失ったとは思っていない」
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難しい夏のメディカルリストへの対応
フリンポンに関して安堵が広がったのは、現在のリヴァプールの負傷者事情を踏まえれば、とりわけ重みがある。リヴァプールはこの夏、コンディション面で苛立たしい状況に見舞われており、すでに複数の主力選手が離脱、または個別調整を続けている。中でもジョー・ゴメスの不在は大きく、負傷によって戦列を離れており、この万能型DFは約1か月の欠場が見込まれている。この痛手により、イラオラはアメリカツアー中に陣容のやり繰りを強いられており、プレミアリーグ開幕が近づく中で、残るファーストチームの主力組の健康状態はさらに重要性を増している。
さらに、チームは複数の長期離脱選手の回復も管理している。ジョバンニ・レオニとステファン・バイチェティッチはいずれも深刻な問題からの復帰を目指して調整を進めており、新戦力のジェレミー・ジャケは細心の注意を払って扱われており、まだ試合環境ではプレーしていない。指導陣はこのフランス人選手に関して一切のリスクを負わず、新体制が志向する高強度のシステムへ組み込もうとしている。
イラオラ、アメリカツアーでの進歩を振り返る
リーズ戦の敗戦、そして負傷に関する不安材料はあるものの、イラオラ監督は北米滞在中にチームが積み上げてきた仕事に引き続き前向きな姿勢を示している。今回のツアーは、指揮官にとってクラブの世界的な規模を自ら実感するとともに、多様な相手との対戦を通じて自身の戦術的なアイデアを試す機会となった。
イラオラ監督は「最終的に、これは非常に大きなクラブだと分かる。海外であっても、これだけ多くのサポーターがいる。私たちはシーズン開幕に向けて準備を整えたいし、みんなが私たちに良いプレーと結果を求めるのは、その時だ」と語った。
- AFP
リヴァプールの次は何か。
リヴァプールのプレシーズン日程は、まだ終わりではない。今後はホームでの注目2試合が控えている。リヴァプールはアンフィールドに戻り、公式戦開始前の最終調整としてモナコとコモを迎え撃つ。その後には本番の試練が待っている。リヴァプールはプレミアリーグ開幕戦でニューカッスルと対戦するためセント・ジェームズ・パークへ乗り込み、難しいアウェーの環境でイラオラが求める強度が究極の試練にさらされることになる。
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