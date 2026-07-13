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翻訳者：
アンドニ・イラオラ氏、ハーヴィー・エリオットの「奇妙な」アストン・ヴィラへのレンタル移籍後、リヴァプールでの将来に言及。
イラオラ、アンフィールド復活へエリオット支持
イラオラ監督は、アンフィールドを離れた「奇妙な」シーズンを過ごしたエリオットがリヴァプールで再起する道を開いた。スロット監督の解任後、マージーサイドの指揮を執ることになったスペイン人監督は、予定より早くプレシーズン準備のためクラブに戻ったこのMFの姿勢を称えた。
23歳の彼がアンフィールドでまだ将来があるかと問われると、イラオラは「間違いなく」と即答。「ハーヴィーはここにいる。彼は積極的に姿を見せ、万全の準備を整えようという意欲を私は見てきた。プレシーズンでチャンスが与えられるだろう。我々は彼を必要としているし、それは良い兆候だ」 この発言は前体制とは一線を画し、数か月前まで将来が不透明だった選手に希望を与えている。
- Getty
ヴィラ・パークでの失態
エリオットはアストン・ヴィラでの在籍中、複雑なレンタル契約が原因でウナイ・エメリ監督のチームから外された。 契約には出場回数に達すると3000万ポンドの買い取り義務が発生する条項があり、クラブは負担を避けたいがために起用を停止。エメリ監督は「恥ずかしい」と謝罪した。
この戦術的かつ財政的な対立により、エリオットはシーズン後半の大部分をベンチ外で過ごすことになった。この件についてイラオラは次のように振り返った。「彼が良い状態でプレーしている姿を見られることを願っている。ハーヴェイにとって昨シーズンは、彼にとって困難で奇妙な状況だったと思う。クラブは彼を起用することさえできなかった。彼はこの経験――あの悪い状況――を糧にして、リヴァプールの選手としてプレーすることへの意欲をさらに高めているはずだ。」
選手にとって悲惨な契約
プロ視点では、ヴィラ・パークへの移籍は今シーズンプレミアリーグで最も失敗した取引とされている。2025年U-21欧州選手権で活躍したエリオットは飛躍が期待されていたが、エメリ監督の下ではトップリーグでわずか109分しか出場できなかった。 それでも23歳の彼は決意を新たにAXAトレーニングセンターへ戻った。
- AFP
プレシーズンにおけるチャンス
忙しいプレシーズンを前に、イラオラ監督は出場機会の少ない選手や復帰組にアピールする場を与えたいと考えている。就任初週はU-21や早期復帰組を評価し、戦力を把握することに注力したと強調した。
「U-21の選手たちを観るために1週間を費やした。その中には以前トップチームに所属していた選手も何人かおり、彼らはより良いコンディションにある」とイラオラ監督は付け加えた。「今日ここには、明日のテストに備え準備ができている選手が何人かいた。だから、すべての選手と接触し、若手選手やレンタル移籍中の選手にはピッチでより多くの出場時間を与え、アカデミー出身の選手たちとも接している。普段なら彼らのことを知る機会はなかったかもしれないが、今はもっと深く知ることができている。」
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