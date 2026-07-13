アンドニ・イラオラ氏、ハーヴィー・エリオットの「奇妙な」アストン・ヴィラへのレンタル移籍後、リヴァプールでの将来に言及。

イラオラ監督は、アンフィールドを離れた「奇妙な」シーズンを過ごしたエリオットがリヴァプールで再起する道を開いた。スロット監督の解任後、マージーサイドの指揮を執ることになったスペイン人監督は、予定より早くプレシーズン準備のためクラブに戻ったこのMFの姿勢を称えた。

23歳の彼がアンフィールドでまだ将来があるかと問われると、イラオラは「間違いなく」と即答。「ハーヴィーはここにいる。彼は積極的に姿を見せ、万全の準備を整えようという意欲を私は見てきた。プレシーズンでチャンスが与えられるだろう。我々は彼を必要としているし、それは良い兆候だ」 この発言は前体制とは一線を画し、数か月前まで将来が不透明だった選手に希望を与えている。



