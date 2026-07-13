AFP
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アンドニ・イラオラ氏は、ビクター・ムニョスとジェレミー・ジャケの加入に続き、リヴァプールが夏の移籍市場でさらに新戦力を目指して「懸命に取り組んでいる」と明かした。
イラオラ、アンフィールドに新戦力追加を要求
イラオラ監督は月曜日、AXAトレーニングセンターで就任会見を開き、リヴァプールのビジョンを語った。火曜日から始まるプレシーズンを見据え、彼はチームワークの重要性と追加補強の必要性を強調した。
スペイン人監督は、ムニョスとジャケの加入で戦力は上がったものの、補強は未完了と認めた。「すでに2人を獲得したが、まだ足りない。その点は理解している。監督としては初日から全員にいてほしいが、難しいことも分かっている。補強に向けて全力で取り組んでいる」とイラオラは記者団に語った。
- Getty Images Sport
採用戦略への積極的な関与
イラオラ監督は、スポーツディレクターが新戦力を獲得するのを待つだけでなく、適切な人材を確保できるようプロセスに積極的に関与している。夏の移籍市場や国際大会の影響で補強が遅れることが多いものの、新加入選手をできるだけ早くチームに融合させたいと表明した。
自身の積極的な関与を強調し、彼は「もちろん、私も協力している」と語った。
現在のチームメンバーとの信頼関係を築く
移籍市場だけでなく、イラオラ監督はカービーでチーム基盤の構築にも奔走している。同監督は2026年W杯に出場した代表選手を含む主力メンバーとすでに話し合ったと明かした。焦点は、自身の戦術体系でトップ選手が活躍できる前向きな環境づくりだ。
「ワールドカップ期間中、特に敗退して休暇中の選手たちと話をしました。大会中には邪魔をしたくなかったのですが、有意義な話し合いができました」とイラオラ監督は説明した。「トレーニング再開までの数週間、日々ここで働く多くの人たちとも話しました。彼らが素晴らしい環境を作り、選手たちは最大限のパフォーマンスを発揮できるのです」
- AFP
プレシーズンの準備が本格化している
火曜日にプレシーズントレーニングが正式に始まり、すでに数名の主力選手が練習に復帰している。ドミニク・ソボスライ、ジョー・ゴメス、ジェレミー・フリンポンらが初期の練習を牽引すると見込まれる。今月下旬に大会後の休暇を終えた全選手が集合する前に、イラオラ監督は自身の戦術を浸透させる必要があるため、この初期練習は極めて重要だ。 一方、米国遠征を控えるクラブのスカウトチームには、イラオラが求める新戦力を獲得する圧力がかかっている。
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