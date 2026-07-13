アンドニ・イラオラ氏は、ビクター・ムニョスとジェレミー・ジャケの加入に続き、リヴァプールが夏の移籍市場でさらに新戦力を目指して「懸命に取り組んでいる」と明かした。

イラオラ監督は月曜日、AXAトレーニングセンターで就任会見を開き、リヴァプールのビジョンを語った。火曜日から始まるプレシーズンを見据え、彼はチームワークの重要性と追加補強の必要性を強調した。

スペイン人監督は、ムニョスとジャケの加入で戦力は上がったものの、補強は未完了と認めた。「すでに2人を獲得したが、まだ足りない。その点は理解している。監督としては初日から全員にいてほしいが、難しいことも分かっている。補強に向けて全力で取り組んでいる」とイラオラは記者団に語った。







