43歳の監督は、南海岸での契約延長を断り、次のプロジェクトに取り組む前に自身の将来を慎重に検討している。

6位という結果で退任することについて、イラオラはこう語った。「ロッカールームでシャンパンを開け、当然のように祝杯を挙げた。ファンや選手たちとのひとときを、一瞬一瞬楽しんだ。このようにシーズンを締めくくり、祝うべき成果を残せたことは本当に嬉しい。この3年間、私を支えてくれた多くの人々の姿を見てきた。

子供たちは夏休み中なので、私は7月までボーンマスに残ります。スタッフと祝った後、少なくとも1週間は実家に帰り、時間をかけて決断します。」